Budapesten nyit éttermet Gordon Ramsay

A közép-európai régióban először Budapesten nyílik Gordon Ramsay Bar & Grill étterem, a Dorothea Hotel, Budapest az Autograph Collection és a Gordon Ramsay Restaurants Global stratégiai együttműködésének keretében. Az étterem 2026 nyarán nyílik meg a Dorothea Hotel épületében - áll az együttműködő partnerek közleményében.

A világszerte elismert, több Michelin-csillaggal rendelkező séf és étteremtulajdonos, Gordon Ramsay által alapított Gordon Ramsay Restaurants Global az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, magántulajdonban lévő étteremcsoportja, amely a szigetországban több mint 30 éttermet foglal magába és nemzetközi szinten több mint 60 vendéglátóegységgel rendelkezik - Londontól Dubajig, Szingapúron át Chicagóig.

A csoport összesen nyolc Michelin-csillaggal büszkélkedhet, a londoni Restaurant Gordon Ramsay, pedig több mint két évtizede büszkén őrzi három Michelin-csillagát.

A Budapesten nyíló étterem

a Bar & Grill filozófiáját helyi kontextusban értelmezi majd újra, ötvözve a fenntartható gazdaságokból származó prémium minőségű magyar alapanyagokat, a Ramsay jellegzetes nemzetközi stílusával

- olvasható a közleményben.

A budapesti étlapon a híres séf amerikai és brit klasszikusok ihlette jellegzetes ételei mellett, a hagyományos magyar kedvencek kifinomult interpretációi is helyet kapnak majd.

Gordon Ramsay az együttműködés kapcsán elmondta, hogy

Budapest egy gyönyörű város, érdekes építészettel és gazdag kulturális és kulináris történelemmel. Örülök, hogy a Dorothea Hotelben megnyíló Gordon Ramsay Bar & Grill étteremmel csatlakozhatok ehhez a csodálatos gasztronómiai szcénához.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy a közép-európai régióban az első Gordon Ramsay étterem otthona lehetünk. Az együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy a világ egyik legismertebb kulináris élményét Budapestre hozzuk. Alig várjuk, hogy a nemzetközi utazókat és a helyi vendégeket egyaránt a Dorothea Hotel inspiráló környezetében üdvözölhessük, ahol hamarosan megkóstolhatják Gordon Ramsay jellegzetes fogásait” – mondta el William Boulton-Smith, a Dorothea Hotel igazgatója.

