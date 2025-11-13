  • Megjelenítés
Fordulat a magyar JYSK ügyében - Döntött az Európai Unió Bírósága
Gazdaság

Fordulat a magyar JYSK ügyében - Döntött az Európai Unió Bírósága

Portfolio
Az Európai Unió Bírósága (EUB) november 13-án hozott ítélete szerint a JYSK Kereskedelmi Kft. nem teljesítheti a faimport szabályozásra vonatkozó kötelezettségeit pusztán az anyavállalata kellő gondosság elvén alapuló rendszeréhez (DDS) való hozzáféréssel. A bíróság kimondta, hogy minden piaci szereplőnek saját rendszert kell fenntartania és rendszeresen értékelnie - írta az Európai Unió Bírósága.

Az EUB egyértelműen állást foglalt arról, hogy a 995/2010/EU rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez nem elegendő, ha egy vállalat csupán hozzáfér az anyacége által működtetett kellő gondosság elvén alapuló rendszerhez. A bíróság hangsúlyozta, hogy

minden piaci szereplőnek saját DDS-t kell alkalmaznia, fenntartania és rendszeresen értékelnie.

Az ítélet indoklásában a bíróság kiemelte, hogy a rendelet aktív gondossági kötelezettséget ró a piaci szereplőkre, amely nem teljesíthető pusztán egy másik entitás által fenntartott rendszerhez való hozzáféréssel. A bírák szerint a jogszabály célja az illegálisan kitermelt fa és fatermékek belső piaci forgalomba hozatala kockázatának minimalizálása, ami csak úgy érhető el, ha minden szereplő saját DDS-t működtet.

Az ügy előzménye, hogy a magyarországi JYSK Kereskedelmi Kft. – amely dán anyavállalat tulajdonában áll és harmadik országokból importál fatermékeket – a cégcsoport többi európai leányvállalatához hasonlóan az anyavállalat által kidolgozott és működtetett DDS-t használta.

Még több Gazdaság

26 milliárd euró, 40 projekt, 35 ezer munkahely - így lesz akkumulátor-nagyhatalom Magyarország

Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!

Óriási kereslet az állampapír-aukciókon, emelkedő hozamok mellett zsákolt be az ÁKK

Bírságolt a NÉBIH

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) 2023-ban végzett ellenőrzése során megállapította, hogy a cég nem rendelkezik saját DDS-sel, ezért bírságot szabott ki rá. A hatóság álláspontja szerint a vállalatnak kifejezetten a saját tevékenységére szabott, önálló rendszerrel kellene rendelkeznie. A JYSK vitatva ezt a döntést azzal érvelt, hogy a rendelet csak egy működő DDS alkalmazását írja elő, de nem követeli meg, hogy azt minden leányvállalat külön, saját névre szólóan hozza létre. Az ügyet a Fővárosi Törvényszék elé vitték, amely az uniós jog értelmezésének tisztázása érdekében előzetes döntéshozatalt kért az Európai Unió Bíróságától.

A 995/2010/EU rendelet az illegális fakitermelés visszaszorítását célozza, és előírja, hogy minden olyan gazdasági szereplő, amely fát vagy fatermékeket hoz forgalomba, kellő gondosság elvén alapuló rendszert hozzon létre, tartson fenn és rendszeresen értékeljen. Ez a rendszer három fő elemből áll: információhoz való hozzáférés, kockázatértékelés és kockázatcsökkentés.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility