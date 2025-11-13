Fordulat a magyar JYSK ügyében - Döntött az Európai Unió Bírósága

Az EUB egyértelműen állást foglalt arról, hogy a 995/2010/EU rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez nem elegendő, ha egy vállalat csupán hozzáfér az anyacége által működtetett kellő gondosság elvén alapuló rendszerhez. A bíróság hangsúlyozta, hogy

minden piaci szereplőnek saját DDS-t kell alkalmaznia, fenntartania és rendszeresen értékelnie.

Az ítélet indoklásában a bíróság kiemelte, hogy a rendelet aktív gondossági kötelezettséget ró a piaci szereplőkre, amely nem teljesíthető pusztán egy másik entitás által fenntartott rendszerhez való hozzáféréssel. A bírák szerint a jogszabály célja az illegálisan kitermelt fa és fatermékek belső piaci forgalomba hozatala kockázatának minimalizálása, ami csak úgy érhető el, ha minden szereplő saját DDS-t működtet.

Az ügy előzménye, hogy a magyarországi JYSK Kereskedelmi Kft. – amely dán anyavállalat tulajdonában áll és harmadik országokból importál fatermékeket – a cégcsoport többi európai leányvállalatához hasonlóan az anyavállalat által kidolgozott és működtetett DDS-t használta.

Bírságolt a NÉBIH

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) 2023-ban végzett ellenőrzése során megállapította, hogy a cég nem rendelkezik saját DDS-sel, ezért bírságot szabott ki rá. A hatóság álláspontja szerint a vállalatnak kifejezetten a saját tevékenységére szabott, önálló rendszerrel kellene rendelkeznie. A JYSK vitatva ezt a döntést azzal érvelt, hogy a rendelet csak egy működő DDS alkalmazását írja elő, de nem követeli meg, hogy azt minden leányvállalat külön, saját névre szólóan hozza létre. Az ügyet a Fővárosi Törvényszék elé vitték, amely az uniós jog értelmezésének tisztázása érdekében előzetes döntéshozatalt kért az Európai Unió Bíróságától.

A 995/2010/EU rendelet az illegális fakitermelés visszaszorítását célozza, és előírja, hogy minden olyan gazdasági szereplő, amely fát vagy fatermékeket hoz forgalomba, kellő gondosság elvén alapuló rendszert hozzon létre, tartson fenn és rendszeresen értékeljen. Ez a rendszer három fő elemből áll: információhoz való hozzáférés, kockázatértékelés és kockázatcsökkentés.

