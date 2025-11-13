Így dönti romba a kiskereskedőket az amerikai kormányzati válság

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Több mint egy évvel ezelőtt Ryan Sprankle még Donald Trumpot fogadta családi élelmiszerboltjában Pittsburgh közelében, ma azonban egészen más üzenete lenne a politikusok számára.

A kisvállalkozó szerint a kormányzati leállás miatt késlekedő SNAP-támogatások (élelmiszersegély program) súlyosan érintik mind vásárlóit, mind üzleteit.

A Trump-adminisztráció október végén fagyasztotta be a kiegészítő élelmiszersegély program finanszírozását, ami mintegy 42 millió amerikai élelmezését érinti.

Az amerikai szenátus hétfőn elfogadott egy törvényjavaslatot, amely újranyitná a szövetségi kormányzatot és feltöltené a SNAP-alapokat. A képviselőház szerdán szavaz a javaslatról, de bizonytalan, mikor indulhatnak újra a kifizetések a kormányzat újranyitása esetén.

2024-ben a SNAP-kedvezményezettek több mint 96 milliárd dollár értékű támogatást váltottak be. Ennek 74%-át szupermarketekben és nagyáruházakban költötték el, 14%-át pedig kisebb élelmiszerboltokban és kényelmi üzletekben.

Etharin Cousin, az ENSZ Világélelmezési Programjának korábbi igazgatója szerint a SNAP-támogatások leállítása azonnali hatással van minden méretű élelmiszerbolt működésére, amelyek többsége amúgy is mindössze 1-2%-os haszonkulccsal dolgozik.

A felfüggesztett élelmiszersegély azonnali hatással volt a Kanbe's Markets nonprofit szervezetre is, amely 110 kényelmi bolt zöldség- és gyümölcskínálatát biztosítja Kansas City környékén. Maxfield Kaniger, a szervezet alapítója elmondta, hogy egyes partnerüzletek forgalma 10%-kal esett vissza november elején, miközben az általuk ellátott élelmiszerbankok kétszer-háromszor annyi adományt kértek, mint korábban.

