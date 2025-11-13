  • Megjelenítés
Így dönti romba a kiskereskedőket az amerikai kormányzati válság
Gazdaság

Így dönti romba a kiskereskedőket az amerikai kormányzati válság

Portfolio
Az Egyesült Államokban a szociális élelmiszervásárlásra fordítható, ún. SNAP-támogatások felfüggesztése súlyosan érinti a kiskereskedőket és a rászoruló vásárlókat – számolt be az AP News.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Több mint egy évvel ezelőtt Ryan Sprankle még Donald Trumpot fogadta családi élelmiszerboltjában Pittsburgh közelében, ma azonban egészen más üzenete lenne a politikusok számára.

A kisvállalkozó szerint a kormányzati leállás miatt késlekedő SNAP-támogatások (élelmiszersegély program) súlyosan érintik mind vásárlóit, mind üzleteit.

A Trump-adminisztráció október végén fagyasztotta be a kiegészítő élelmiszersegély program finanszírozását, ami mintegy 42 millió amerikai élelmezését érinti.

Az amerikai szenátus hétfőn elfogadott egy törvényjavaslatot, amely újranyitná a szövetségi kormányzatot és feltöltené a SNAP-alapokat. A képviselőház szerdán szavaz a javaslatról, de bizonytalan, mikor indulhatnak újra a kifizetések a kormányzat újranyitása esetén.

Még több Gazdaság

Fantom beruházások miatt drágul az áram: soha meg nem épülő projektek számláját fizeti a világ

Megtalálhatták a világegyetem legelső csillagait

Hatalmas beruházást hajt végre Magyarországon az amerikai multi

2024-ben a SNAP-kedvezményezettek több mint 96 milliárd dollár értékű támogatást váltottak be. Ennek 74%-át szupermarketekben és nagyáruházakban költötték el, 14%-át pedig kisebb élelmiszerboltokban és kényelmi üzletekben.

Etharin Cousin, az ENSZ Világélelmezési Programjának korábbi igazgatója szerint a SNAP-támogatások leállítása azonnali hatással van minden méretű élelmiszerbolt működésére, amelyek többsége amúgy is mindössze 1-2%-os haszonkulccsal dolgozik.

A felfüggesztett élelmiszersegély azonnali hatással volt a Kanbe's Markets nonprofit szervezetre is, amely 110 kényelmi bolt zöldség- és gyümölcskínálatát biztosítja Kansas City környékén. Maxfield Kaniger, a szervezet alapítója elmondta, hogy egyes partnerüzletek forgalma 10%-kal esett vissza november elején, miközben az általuk ellátott élelmiszerbankok kétszer-háromszor annyi adományt kértek, mint korábban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility