Megtalálhatták a világegyetem legelső csillagait

A LAP1-B jelű, 13 milliárd fényévre lévő objektum fényét a MACS J0416 galaxishalmaz gravitációs lencséje nagyította fel annyira, hogy a JWST érzékelni tudja.
A kutatók szerint ez lehet az első olyan megfigyelés, amely egyszerre három elméleti feltételt is teljesít, így valódi jelöltté válik az ős-csillagok kimutatására.
A Population III csillagok a feltételezések szerint közvetlenül az Ősrobbanás után, tisztán hidrogénből és héliumból alakultak ki, fémtartalom nélkül. A modellek több száz naptömegű, extrém fényes objektumokat jósolnak, amelyek jelentősen befolyásolták a korai galaxisfejlődést. A JWST spektrális adatai erős, nagyenergiájú fotonokra utaló emissziós vonalakat mutattak, valamint arra, hogy a csillagok tömege a 100 naptömeget is elérheti — ez több független elméleti számítással is megegyezik.
Korábbi tanulmányok már felvetették a Population III csillagok lehetséges detektálását, például a GN-z11 galaxisban, de a mostani eredmények a kutatók szerint egyediek abban, hogy minden szükséges körülményt teljesítenek: alacsony fémtartalmú környezetben jöttek létre, kis tömegű csillaghalmazban, néhány óriási csillag dominanciájával, és illeszkednek az elméleti kezdeti tömegeloszláshoz.
Ha ez beigazolódik, ez lenne az első közvetlen megfigyelése a világegyetem legkorábbi csillagpopulációjának.
A felfedezés egyúttal betekintést ad a legelső galaxisok fejlődésébe. Mivel a Population III csillagok kis sötétanyag-halmazokban keletkezhettek, amelyek a későbbi galaxisok alapstruktúráit adták, tanulmányozásuk segíthet megérteni, hogyan szennyeződött be a kezdetben „tiszta” hidrogén–hélium gáz nehéz elemekkel, és hogyan indult el a világegyetem kémiai és szerkezeti evolúciója.
Címlapkép forrása: NASA/James Webb Space Telescope Science Institute Office of Public Outreach
