Négy hónappal több szabadságot kaphatnak a szülők – itt vannak az új európai modell részletei

Mindkét szülő igénybe veheti, egy- vagy két hónap időtartamban, akár két egyhónapos részre bontva. Pároknál a szabadság egyszerre vagy felváltva is kivehető, így összesen akár négy hónap is hozzáadható a meglévő ellátásokhoz.
A jogszabály előírja, hogy legalább egy hónapot külön kell kivenniük, hogy a feladatmegosztás kiegyensúlyozottabb legyen.
A többletszabadság nem váltja ki a jelenlegi szülési és apasági ellátásokat, és nem helyettesíti a legfeljebb hároméves korig járó, nagyjából havi 400 eurós (155 ezer forintos) gyermekgondozási szabadságot sem. Utóbbinak várható a reformja, de a kormány szerint rövid távon nem lehet csökkenteni vagy megszüntetni, mert a bölcsődei férőhelyek hiánya súlyos.
Macron az új szabadságot „jobban fizetett” és „kevesebb szorongást okozó” megoldásnak nevezte, miután a jelenlegi ellátást túl rövidnek és alulfizetettnek nevezte.
A hatálybalépés körül vita alakult ki. Az eredeti javaslat 2027 júliusát célozta, de egy módosító indítvány 2026. január 1-jére hozná előre az indulást. A kompenzáció mértékét kormányrendelet határozza majd meg: az első hónap 70 százalékos, a második 60 százalékos nettó bérpótlással járna. Több képviselő ezt kevésnek nevezte.
A finanszírozás egy családi pótlékhoz kapcsolódó módosításból érkezne: a 14 éves kor után járó emelést 18 éves korra tolnák ki. A zöldpárti Marie-Charlotte Garin bírálta a megoldást, mert szerinte az idősebb gyerekek szüleinek járó támogatást veszik el a fiatalabbak finanszírozására. A kormány a bevezetés első évében 300 millió eurós költséggel számol, amely a tényleges igénybevételtől függően tovább nőhet.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Hatalmas beruházást hajt végre Magyarországon az amerikai multi
Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be az új befektetést.
Így dönti romba a kiskereskedőket az amerikai kormányzati válság
Több mint 40 millió amerikai és több ezer boltlánc és kisüzlet szenved.
Elmondta az ukrán elnök, szerinte mikor indul meg Európa ellen Moszkva
Zelenszkij szerint még az ukrán területeken kell megállítani Putyint.
Beütöttek az olajszankciók Moszkvának, kilukadt a költségvetés, beszakadt az Urals ára
Egyre fájdalmasabbak a Kremlnek a Nyugat legújabb lépései.
50%-kal emeli osztalékát a Disney, miközben súlyos bevételkiesés fenyegeti a vállalatot
Hatalmas jogvita ronthatja majd az összképet.
Néhány héten belül teljesen földbe áll az európai autógyártás, Magyarországon is aggódhatnak
Egyelőre nem oldódik fel az EU–kínai konfliktus, ami végzetes lehet a szektornak.
Veszélybe került a Föld egyik létfontosságú védőrendszere: súlyos hatásai lesznek, ha tovább romlik a helyzet
Figyelmeztetnek a szakemberek.
Európa egyik legnagyobb kincse parkolópályára került
Új vezér, új szabályok.
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.