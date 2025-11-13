Négy hónappal több szabadságot kaphatnak a szülők – itt vannak az új európai modell részletei

Mindkét szülő igénybe veheti, egy- vagy két hónap időtartamban, akár két egyhónapos részre bontva. Pároknál a szabadság egyszerre vagy felváltva is kivehető, így összesen akár négy hónap is hozzáadható a meglévő ellátásokhoz.

A jogszabály előírja, hogy legalább egy hónapot külön kell kivenniük, hogy a feladatmegosztás kiegyensúlyozottabb legyen.

A többletszabadság nem váltja ki a jelenlegi szülési és apasági ellátásokat, és nem helyettesíti a legfeljebb hároméves korig járó, nagyjából havi 400 eurós (155 ezer forintos) gyermekgondozási szabadságot sem. Utóbbinak várható a reformja, de a kormány szerint rövid távon nem lehet csökkenteni vagy megszüntetni, mert a bölcsődei férőhelyek hiánya súlyos.

Macron az új szabadságot „jobban fizetett” és „kevesebb szorongást okozó” megoldásnak nevezte, miután a jelenlegi ellátást túl rövidnek és alulfizetettnek nevezte.

A hatálybalépés körül vita alakult ki. Az eredeti javaslat 2027 júliusát célozta, de egy módosító indítvány 2026. január 1-jére hozná előre az indulást. A kompenzáció mértékét kormányrendelet határozza majd meg: az első hónap 70 százalékos, a második 60 százalékos nettó bérpótlással járna. Több képviselő ezt kevésnek nevezte.

A finanszírozás egy családi pótlékhoz kapcsolódó módosításból érkezne: a 14 éves kor után járó emelést 18 éves korra tolnák ki. A zöldpárti Marie-Charlotte Garin bírálta a megoldást, mert szerinte az idősebb gyerekek szüleinek járó támogatást veszik el a fiatalabbak finanszírozására. A kormány a bevezetés első évében 300 millió eurós költséggel számol, amely a tényleges igénybevételtől függően tovább nőhet.

