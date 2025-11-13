  • Megjelenítés
Néhány héten belül teljesen földbe áll az európai autógyártás, Magyarországon is aggódhatnak
Az európai – így a magyar – autógyártók is súlyos chipválsággal néznek szembe, mivel a Nexperia holland és kínai részlege közötti ellátási lánc megszakadt, ami néhány héten belül leállíthatja a termelést – számolt be a Financial Times.

Az európai autógyártók és ipari vállalatok továbbra is "pusztító" chiphiánnyal küzdenek, annak ellenére, hogy Kína feloldotta az exportkorlátozásokat.

A Nexperia holland részlege nem küld szilícium lapkákat a kínai leányvállalatának az összeszereléshez a két fél közötti ellenségeskedés miatt.

A Nexperia olyan alapvető, alacsony haszonkulcsú chipeket gyárt, amelyeket széles körben használnak az autók elektronikus rendszereiben, a világítástól és légzsákrendszerektől kezdve a zárakig és ablakokig. Amennyiben nem sikerül a lapkákat pótolni, akkor Európa-szerte tömegével állhatnak le az autógyárak. Ezeket a kulcsfontosságú alkatrészeket az Egyesült Királyságban és Németországban gyártják, de a kínai részleghez küldik összeszerelésre, majd újra exportálják.

„Bár a kínai létesítménynek van némi készlete a lapkákból, ez el fog fogyni, ha nem érkeznek lapkák Németországból és az EU-ból” – nyilatkozta a lapnak egy autógyártó vezetője, hozzátéve, hogy vállalatának már csak néhány heti chipkészlete maradt.

Az autógyártók alternatív források felkutatásán dolgoznak. „Csapataink éjjel-nappal dolgoznak alternatív források felkutatásán. Valószínűleg néhány heti készletünk van, de gyorsan meg kell oldani ezt a helyzetet” – mondta a vezető.

A kínai létesítmény készletei várhatóan december elejéig-közepéig tartanak ki.

Bár a helyzet változékony, mivel a kínai Nexperia is próbál alternatív forrásokat találni a lapkákhoz. A nagyobb ellátási lánc zavarok elkerülése érdekében csökkentheti a termelés ütemét is.

A válság hátterében a kínai működés feletti irányításért folytatott küzdelem áll. A holland kormány októberben átvette a Nexperia irányítását és eltávolította a kínai vezérigazgatót. A holland Nexperia október 29-én bejelentette, hogy fel kell függesztenie a lapkák közvetlen szállítását a vállalat kínai létesítményébe, hivatkozva a fizetés megtagadására és egyéb szabálytalanságokra.

Címlapkép forrása: Hollie Adams/Bloomberg via Getty Images

