Pocsékul teljesít a brit gazdaság

Jelentősen lassult és a vártnál is sokkal alacsonyabb volt a brit gazdaság növekedési üteme a harmadik negyedévben. Londoni pénzügyi elemzők szerint ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a Bank of England még az idén folytatja enyhítési ciklusát.

A brit statisztikai hivatal (ONS) csütörtökön ismertetett előzetes becslése szerint a hazai össztermék (GDP) szerény 0,1 százalékkal bővült negyedéves összevetésben a szeptemberrel zárult három hónapban. A második negyedévben 0,3 százalékkal nőtt a brit GDP negyedéves összehasonlításban. Az elemzői előrejelzések 2025 harmadik negyedére is ugyanilyen ütemű növekedést valószínűsítettek. A Bank of England prognózisában - amely valamivel visszafogottabb volt a piaci várakozásoknál - 0,2 százalékos növekedés szerepelt a harmadik negyedévre.

Az ONS csütörtöki becslése szerint szeptemberben 0,1 százalékkal csökkent a brit hazai össztermék havi összevetésben. A statisztikai hivatal felidézi, hogy szeptemberben kibertámadás miatt az egész hónapra teljesen leállt a legnagyobb brit autóipari csoport, a Jaguar Land Rover (JLR) termelése. A kimutatás szerint jórészt ennek következményeként a brit termelőszektor egészének teljesítménye havi összevetésben 2 százalékkal, a szektor átlagán belül a járműiparé - a haszonjárművek gyártását is beleértve - 28,6 százalékkal esett a harmadik negyedév utolsó hónapjában.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetsége (SMMT) már októberben jelezte, hogy a JLR termelését megbénító kibertámadás miatt több mint hét évtizedes mélypontra zuhant az előző hónapban a brit autóipar termelése. Az ágazati szervezet kimutatása szerint szeptemberben 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, 27,1 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi azonos hónapban.

Az SMMT kiemelte, hogy 1952 óta, vagyis az utóbbi 73 évben ez volt a leggyengébb szeptemberi termelési adat a brit autóiparban.

A statisztikai hivatal csütörtöki beszámolója szerint a brit hazai össztermék több mint 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor teljesítményének növekedése 0,2 százalékra lassult a harmadik negyedévben az előző negyedévi 0,4 százalékos ütemről.

Londoni pénzügyi elemzők szerint mindezek alapján gyakorlatilag eldőlt, hogy a Bank of England még az idén újabb kamatcsökkentést jelent be. Rob Wood, a Pantheon Macroeconomics londoni üzleti elemzőműhely főközgazdásza a növekedési becslések csütörtöki ismertetése után közölte: a ház várakozása szerint a brit jegybank előrejelzésénél is lassabb harmadik negyedévi növekedés, valamint a vártnál ugyancsak számottevően gyengébb legutóbbi foglalkoztatási adatok után

szinte biztos, hogy a monetáris tanács decemberben kamatcsökkentésről dönt.

A brit statisztikai hivatal a hét elején jelentette be, hogy elérte az 5 százalékot a munkanélküliségi ráta Nagy-Britanniában a július és szeptember közötti három hónapban. A Pantheon Macroeconomics főközgazdásza szerint a ház ebben a környezetben "nagyon közel áll ahhoz", hogy jövő márciusra is beillesszen egy kamatcsökkentési prognózist előrejelzési forgatókönyvébe. A Bank of England - az euróövezeten kívüli legnagyobb európai gazdaság jegybankja - tavaly augusztusban kezdte jelenlegi enyhítési ciklusát, és az akkori 5,25 százalékról eddig öt, egyenként 0,25 százalékpontos lépéssel 4,00 százalékra csökkentette irányadó kamatát.

Legutóbbi, múlt heti kamatdöntő ülésén a testület nem módosította az alapkamatot, de már ez a döntés is csak hajszálon múlt: a monetáris tanács kilenc tagja közül öten szavaztak a kamattartásra, négy tanácstag ugyanakkor 0,25 százalékpontos kamatcsökkentésre voksolt.

