Döntött az EU: nincs olyan, hogy alkoholmentes gin

A luxembourgi bírák hangsúlyozták, hogy az uniós jogszabályok világosan tiltják egy ital 'alkoholmentes ginként' történő megjelenítését és címkézését.

A döntés a Verband Sozialer Wettbewerb, egy tisztességtelen verseny ellen küzdő német szövetség által indított ügyet követően született, amely a PB Vi Goods által forgalmazott 'Virgin Gin Alkoholfrei' nevű alkoholmentes italt érintette.

A szövetség azzal érvelt, hogy az 'alkoholmentes gin' kifejezés ellentétes az uniós joggal, mivel

a gint mezőgazdasági eredetű etil-alkohol borókabogyóval történő ízesítésével kell előállítani, és az etil-alkohol minimális alkoholtartalmának térfogatszázalékban 37,5%-nak kell lennie.

Az EU bírósága ítéletében kijelentette, hogy a tilalom nem akadályozza meg a kérdéses termék értékesítését, csupán azt, hogy egy konkrét szeszes italra, a ginre fenntartott jogi név alatt forgalmazzák.

A tilalom - a döntés szerint - arányos, amennyiben célja a fogyasztók védelme a termékek összetételével kapcsolatos félreértések kockázatától, valamint az uniós jogban meghatározott követelményeknek megfelelő gin-gyártók védelme a tisztességtelen versennyel szemben.

