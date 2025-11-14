  • Megjelenítés
Döntött az EU: nincs olyan, hogy alkoholmentes gin
Gazdaság

Döntött az EU: nincs olyan, hogy alkoholmentes gin

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy alkoholmentes italokat nem lehet 'ginként' címkézni és forgalmazni, mivel az uniós jog egyértelműen tiltja az 'alkoholmentes gin' megnevezést olyan termékek esetében, amelyek nem tartalmaznak alkoholt - írta az ESM kiskereskedelmi szakportál.

A luxembourgi bírák hangsúlyozták, hogy az uniós jogszabályok világosan tiltják egy ital 'alkoholmentes ginként' történő megjelenítését és címkézését.

A döntés a Verband Sozialer Wettbewerb, egy tisztességtelen verseny ellen küzdő német szövetség által indított ügyet követően született, amely a PB Vi Goods által forgalmazott 'Virgin Gin Alkoholfrei' nevű alkoholmentes italt érintette.

A szövetség azzal érvelt, hogy az 'alkoholmentes gin' kifejezés ellentétes az uniós joggal, mivel

a gint mezőgazdasági eredetű etil-alkohol borókabogyóval történő ízesítésével kell előállítani, és az etil-alkohol minimális alkoholtartalmának térfogatszázalékban 37,5%-nak kell lennie.

Az EU bírósága ítéletében kijelentette, hogy a tilalom nem akadályozza meg a kérdéses termék értékesítését, csupán azt, hogy egy konkrét szeszes italra, a ginre fenntartott jogi név alatt forgalmazzák.

A tilalom - a döntés szerint - arányos, amennyiben célja a fogyasztók védelme a termékek összetételével kapcsolatos félreértések kockázatától, valamint az uniós jogban meghatározott követelményeknek megfelelő gin-gyártók védelme a tisztességtelen versennyel szemben.

