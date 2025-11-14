Egyszer lent, egyszer fent - óriási hullámvasúton a magyar építőipar

Szeptemberben az építőipari termelés volumene 16,4%-kal meghaladta az augusztusit. Az óriási emelkedés elsődleges oka, hogy a nyár végén óriásit zuhant az ágazat teljesítménye, ennek a korrekcióját láthatjuk a harmadik negyedév végi adatban. A kilátásokat javítja, hogy a KSH óriási korrekciót hajtott végre a rendelési számokon.

Az augusztusi építőipari adat az egy hónappal ezelőtti megjelenésekor óriási meglepetést okozott azzal, hogy 11,3%-os visszaesést produkált havi alapon. Ilyen jelentős csökkenés még az amúgy igen cikkcakkos havi teljesítményt nyújtó ágazat életében is ritka, és mivel a KSH külön magyarázatot nem fűzött hozzá, az okokról sem tudtunk semmit. Annyit láthattunk, hogy nem az épületek, hanem az egyéb építmények körében történt a zsugorodás, ez tipikusan állami nagyberuházásokat takar. Akkor úgy gondoltuk, hogy a jelenség egy egyszeri "lyuk" az ágazat életében, és a következő hónapban a termelés nagyjából a korábbi szintjére ugrik vissza. Vagyis sem a beszakadás tartósságára nem számítottunk, sem arra, hogy óriási kompenzációval felfele ugrik ki ugyanígy az index.

Ez a várakozásunk bejött hiszen az építőipar szeptemberi teljesítménye nagyjából a megelőző május-júliusi átlagos havi termelésnek felel meg.

Az óriási cikkcakkok miatt nehéz trendet meghatározni az építőiparra. Az ágazat negyedik éve halad lefelé egy igen széles trend csatornában, de az utóbbi két hónapban mindkét szélét megjárta. Innen folytatódhat akár újra lefelé az ágazat útja, de akár meg is indulhat felfelé, hiszen az ágazat szereplői egy ideje már óvatos élénkülésre számítanak az évek óta tartó dekonjunktúra után.

A nagy csapkodásból egyébként már idén kis kijön egy kisebb növekedés, hiszen az év első kilenc hónapjában a termelés volumene 1,7%-kal meghaladta a 2024 hasonló időszakit. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi négy év legjobb növekedési adata lehet az idén, ami persze egyben mutatja is, hogy mennyire ínséges időket élt meg az ágazat.

A kilátásokat javítja, hogy az óriási beruházási zuhanásnak lassan véget kell érnie, van néhány nagy gyárberuházás a csőben (pl. BYD), az állam elkezdte a választási költekezését, és lassan a lakásépítésekben is fordulat várható. Ezzel összefüggésben érdekesség, hogy a KSH jelentős változásokat hajtott végre a rendelési adatokban, ami korábban nemigen szokott előfordulni. A hivatal "ütemezett adatrevíziót" hajtott végre, amelynek során "adatszolgáltatói adatjavítás" miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.

Bizonyára nem egy adatszolgáltatóról van szó, mert az épületek és az egyéb építmények esetében is történtek változások. Igaz, előbbi esetében az új folyó áras szerződésállományi adatok csak 2-8 százalékkal haladják meg az egyes hónapokban a revízió előtti értékeket, utóbbinál viszont 30-60%-kal. Vagyis a korrekció mögött elsősorban az állami megrendelésekben bekövetkező változást lehet sejteni, hiszen az egyéb építmények nagyrészt ilyen infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaznak.

A friss, revideált adatok alapján elmondható, hogy az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 15,9%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 75,0%-kal nagyobb volt a 2024. szeptemberinél.

Címlapkép forrása: Shutterstock