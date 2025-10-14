Bezuhant a magyar építőipar

Augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban - derült ki a KSH adataiból.

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3,

az egyéb építményeké 34,8%-kal esett vissza.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4%-kal elmaradt a 2025. júliusitól.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 7,3, az egyéb építmények építése 41,2%-kal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 8,5%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Augusztusban súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban

- kommentálta az adatokat Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A visszaesés nem magyarázható bázishatással, hiszen az egyéb építmények építése esetében a termelés a 2021-es átlagtól is közel 40 százalékkal elmaradt, miközben az előző hónapokban annak megfelelően alakult.

A megkötött új szerződések volumene 123,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit,

ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 8,0%-kal alacsonyabb,

az egyéb építmények építésére vonatkozóké 245,2%-kal magasabb volt.

"A növekedést döntő mértékben egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagyértékű szerződés okozta. Ez pedig azt jelenti, hogy a kedvezőbb megrendelési adatok alapján még egyáltalán nem számíthatunk arra, hogy a következő hónapok óriási növekedést hoznának, hiszen az ágazat széles körét nem jellemzi a megrendelések növekedése.

Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 17,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,4%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 35,7%-kal nagyobb volt a 2024. augusztusinál.

Az alapvárakozásunk, hogy a következő hónapban a termelés nagyjából a korábbi szintjére ugrik vissza. Vagyis sem a mostani beszakadás tartósságára nem számítunk, sem arra, hogy óriási kompenzációval felfele ugrik ki ugyanígy az index. Az egyszeri gyenge adat viszont rontja a harmadik negyedévi GDP-kilátásokat.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images