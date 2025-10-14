  • Megjelenítés
Bezuhant a magyar építőipar
Gazdaság

Portfolio
Augusztusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban - derült ki a KSH adataiból.
  • Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,3,
  • az egyéb építményeké 34,8%-kal esett vissza.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11,4%-kal elmaradt a 2025. júliusitól.

epitoiparuj

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 7,3, az egyéb építmények építése 41,2%-kal esett vissza. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 8,5%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

Augusztusban súlyos és váratlan beesés következett be az építőiparban

- kommentálta az adatokat Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. A visszaesés nem magyarázható bázishatással, hiszen az egyéb építmények építése esetében a termelés a 2021-es átlagtól is közel 40 százalékkal elmaradt, miközben az előző hónapokban annak megfelelően alakult.

  • A megkötött új szerződések volumene 123,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit,
  • ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 8,0%-kal alacsonyabb,
  • az egyéb építmények építésére vonatkozóké 245,2%-kal magasabb volt.

"A növekedést döntő mértékben egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére kötött nagyértékű szerződés okozta. Ez pedig azt jelenti, hogy a kedvezőbb megrendelési adatok alapján még egyáltalán nem számíthatunk arra, hogy a következő hónapok óriási növekedést hoznának, hiszen az ágazat széles körét nem jellemzi a megrendelések növekedése.

Az építőipari vállalkozások augusztus végi szerződésállományának volumene 17,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,4%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 35,7%-kal nagyobb volt a 2024. augusztusinál.

Az alapvárakozásunk, hogy a következő hónapban a termelés nagyjából a korábbi szintjére ugrik vissza. Vagyis sem a mostani beszakadás tartósságára nem számítunk, sem arra, hogy óriási kompenzációval felfele ugrik ki ugyanígy az index. Az egyszeri gyenge adat viszont rontja a harmadik negyedévi GDP-kilátásokat.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

