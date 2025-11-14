Fontos találkozón vett részt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken hivatalában fogadta Zoran Milanovićot, a Horvát Köztársaság elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Horvátország elnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására, hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra.

A látogatásról beszámolt a horvát elnöki hivatal is. Azt írják, hogy Zoran Milanović horvát elnök november 14-15-én hivatalos látogatást tesz Magyarországon, ahol találkozik Sulyok Tamással és Orbán Viktorral, valamint

részt vesz a magyarországi horvátok napján.

Szombaton mindkét államfő részt vesz Pécsen a magyarországi horvátok napjának hivatalos ünnepségén, amely egyben a Horvát Országos Önkormányzat megalapításának 30. és a Magyarországi Horvátok Szövetségének 35. évfordulóját is jelzi.

A látogatás célja a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése mellett a magyarországi horvát és a horvátországi magyar kisebbség védelmében folytatott együttműködés erősítése.

Magyarországon becslések szerint mintegy 50 ezer horvát él. Horvátországban a legutóbbi népszámlálás szerint körülbelül 10 ezer magyar él, főként Eszék-Baranya megyében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán