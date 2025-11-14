Jó hír érkezett a Balatonról: ezek az árak nem emelkednek

Szári Zsolt a balatoni horgászszervezeteknek, szakmai partnereknek és polgármestereknek tartott előadásában a horgászok és a horgászturizmus legújabb problémájáról beszélt, miszerint szűkülnek a horgászási lehetőségek.
Egyre több strandról tiltják ki a horgászokat, holott a jogszabályok máshogy rendelkeznek
- mondta.
Kifejtette, a kérdést egy kormányrendelet, egy miniszteri rendelet és egy törvény is szabályozza, amit több esetben nem vesznek figyelembe. A 78/2008. (IV.3.) kormányrendelet szerint a horgászatot tiltani a kijelölt fürdőhelyeken - zárt és szabadstrandokon - csak fürdési szezonban lehet. Egy 2001-es miniszteri rendelet szerint éjszaka tilos fürdeni, így akkor szabad lehetne a horgászat. A minden rendeletnél magasabb szintű, 2013. évi CII. törvény 23/C. paragrafusa értelmében pedig az állami és önkormányzati vízterületeken a horgászati tevékenység csak a halgazdálkodásra jogosult hozzájárulásával korlátozható - sorolta.
Kiemelte, hogy a BHN a meghatározott strandszezonban hozzájárul a horgászat korlátozásához a kijelölt fürdőhelyeken, de csak nappal. A zárt fizetőstrandok esetében pedig a strandszezonban éjjel-nappal. Megjegyezte, hogy szükség lenne a témakörben egy tisztább törvényi szabályozásra.
A vezérigazgató kitért arra is, hogy a horgászok strandról kitiltásának okai a beszakadt horgok, a higiéniai problémák, és az a feltételezés, hogy az etetőanyag vízminőségromlást okoz. Ezekre reagálva egyebek közt kifejtette, hogy a vízimentők beszámolója szerint idén 3100 strandi sérülésből, 5-10 eset volt horoggal kapcsolatos, ami nem indokol ekkora tiltást.
A problémák között említette, hogy több horgászstégre lenne szükség, mégis egyre kevesebb van, mivel legnagyobb részük illegálisan és természetrombolóan épült fel. A megoldást a nádasokon túlérő, egy bejáróval rendelkező nagyobb közösségi stégek létesítése jelentené, amire már akad néhány jó példa.
Szári Zsolt beszélt arról is, hogy a Balaton 267 kilométeres parthosszából alig több mint 20 kilométernyi a horgászható part- és mólószakasz, és közel 30 kilométernyi a strandok hossza, amelyek korlátozottan, de lehetőséget jelentenek a pecázásra.
Kiemelte, hogy a halgazdálkodási társaság szeretné elérni a horgászegyesületek és önkormányzatok közötti konszenzussal, hogy a szabadstandokon mindenütt lehessen éjszaka horgászni strandszezonban is, szezonon kívül pedig mindenütt biztosítva legyen a parhoz való hozzáférésük.
Felhívta a figyelmet, hogy hamarosan pályázati lehetőség nyílik szövetségek és egyesületek számára is közösségi használatú stégek kiépítésére, a horgászturizmust is szolgáló csónakkikötők felújítására, engedélyeztetésére, valamint sólyahelyek felújítására kiépítésére. Megjegyezte, hogy a BATÉK (a Balaton új vízparti szabályozása) "érthetetlen módon" nem támogatja csónakkikötők létesítését és ezzel a horgászturizmust, pedig ezek nagyságrendekkel kisebbek és kevesebb természetátalakítással járnak, mint a vitorláskikötők.
Címlapkép forrása: Shutterstock
