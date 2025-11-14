Kiderült, mi gyorsítja a gleccserek olvadását

Egy nemzetközi kutatócsoport a Zürichi Egyetem (UZH) és a Washingtoni Egyetem (UW) vezetésével először alkalmazott optikai szálas technológiát annak megfigyelésére, hogyan keveredik a gleccserek olvadékvize a mélyebb, melegebb tengervízzel a jéghegyek leszakadásakor.
A melegebb víz fokozza a tengervíz által okozott olvadást, és erodálja a gleccser peremén lévő függőleges jégfal alapját. Ez pedig felerősíti a jéghegyek leszakadását és a jégtakaró tömegvesztését
- magyarázta Andreas Vieli, az UZH Földrajzi Tanszékének professzora, a kutatás társszerzője.
A GreenFjord projekt keretében a kutatók egy tíz kilométer hosszú optikai szálas kábelt helyeztek el a tengerfenéken a dél-grönlandi Eqalorutsit Kangilliit Sermiat gleccser előtti fjordban. Ez a gyorsan mozgó gleccser évente körülbelül 3,6 köbkilométer jeget bocsát az óceánba.
A kutatócsoport az úgynevezett Distributed Acoustic Sensing (DAS) módszert alkalmazta, amely a kábel mentén érzékeli az apró rezgéseket, amelyeket olyan események okoznak, mint az újonnan keletkezett repedések, lezuhanó jégtömbök, óceáni hullámok vagy hőmérséklet-változások.
Ez lehetővé teszi számunkra, hogy mérjük a különböző típusú hullámokat, amelyek a jéghegyek leszakadása után keletkeznek
- mondta Dominik Gräff, a kutatás vezető szerzője, a Washingtoni Egyetem posztdoktori kutatója.
A kutatók felfedezték, hogy a jéghegyek leszakadása után nemcsak felszíni hullámok keletkeznek, hanem belső víz alatti hullámok is, amelyek felhőkarcolók magasságát is elérhetik. Ezek a hullámok hosszú ideig keverik a vizet, miután a felszín már nyugodttá vált, és meleg vizet hoznak felfelé, ami fokozza a gleccser peremének olvadását és erózióját.
A Grönlandot borító jégtakaró területe körülbelül negyvenszer nagyobb, mint Svájc.
Ha teljesen elolvadna, a globális tengerszint körülbelül hét méterrel emelkedne.
Az olvadó gleccserekből kiáramló nagy mennyiségű olvadékvíz emellett megzavarhatja az olyan fontos óceáni áramlatokat is, mint a Golf-áramlat, ami jelentős következményekkel járhat Európa éghajlatára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
