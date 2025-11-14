Nem várták, hogy ilyen gyorsan távozik a kiskereskedelmi óriás első embere

A világ legnagyobb kiskereskedelmi vállalatának 59 éves vezetőjét az 51 éves Furner váltja, aki már három évtizede dolgozik a cégnél. A bejelentés hatására a Walmart részvényei 2,5%-kal estek a korai kereskedésben, részben azért, mert McMillon távozása a vártnál korábban következik be.

McMillon, aki 1984-ben órabéres alkalmazottként csatlakozott a Walmarthoz, mindhárom Walmart divízió (amerikai, nemzetközi és Sam's Club) vezetői pozícióiban szolgált, mielőtt 2014 februárjában a vállalat vezérigazgatójává nevezték ki.

Vezetése alatt a cég részvényei 323%-kal emelkedtek, felülmúlva az S&P 500 index teljesítményét.

A vállalat közleménye szerint McMillon jövő januárban vonul nyugdíjba, de 2027. január 31-ig tanácsadóként továbbra is a cégnél marad. Az arkansasi székhelyű kiskereskedelmi óriás vezetői széke ritkán cserél gazdát - Furner mindössze a hatodik ember lesz, aki a vállalat élére kerül, annak 1962-es alapítása óta. Furner 2019 óta vezeti a Walmart amerikai divízióját. Pályafutása során különböző vezetői pozíciókat töltött be az értékesítés, a működés és a beszerzés területén, korábban pedig a Sam's Club elnöke és vezérigazgatója is volt.

Idén többek között a Kohl's, a Kroger és a Target is új vezérigazgatót nevezett ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images