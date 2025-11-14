  • Megjelenítés
Részeg vasutas miatt állt le a forgalom a gödi vonalon
Gazdaság

Részeg vasutas miatt állt le a forgalom a gödi vonalon

Portfolio
A MÁV azonnali hatállyal felfüggesztette azt a forgalmi szolgálattevőt, aki ittasan teljesített szolgálatot a gödi vonalon, ami miatt leállt a vasúti közlekedés. Az eset kapcsán rendőrségi eljárás is indult - írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebookon.

Súlyos szolgálati vétség miatt azonnali hatállyal felfüggesztették állásából azt a forgalmi szolgálattevőt, aki ittasan jelent meg munkahelyén a gödi vasútvonalon.

Az alkalmazott állapota miatt teljesen leállt a vasúti közlekedés az érintett szakaszon.

A MÁV tájékoztatása szerint az incidens során először a munkatárs rosszullétére gyanakodtak, azonban hamar kiderült, hogy valójában súlyos fokú ittasság okozta az állapotát. A vasúttársaság értesítette a hatóságokat, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast.

A vasúttársaság közleménye hangsúlyozza: "A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie."

Még több Gazdaság

Kiderült, mi gyorsítja a gleccserek olvadását

Titkos dokumentumok kerültek napvilágra: bajban az Alibaba

Riasztó mérési eredmények jöttek Horvátországból

A vállalat jelenleg nagy erőkkel dolgozik a forgalmi rend helyreállításán és a késést szenvedő utasok továbbszállításán.

"Elfogadhatatlan, ami történt. Minden utasunktól elnézést kérek!"

- írja Hegyi Zsolt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Visszahúzták a forintot
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility