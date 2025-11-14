  • Megjelenítés
Tűzveszély miatt hívja vissza a Tesla a népszerű otthoni akkumulátorát
Gazdaság

Tűzveszély miatt hívja vissza a Tesla a népszerű otthoni akkumulátorát

Portfolio
A Tesla visszahív mintegy 10 500 Powerwall 2 AC akkumulátoros energiatároló rendszert az Egyesült Államokban, miután a szövetségi szabályozó hatóságok figyelmeztettek, hogy a készülékek túlmelegedhetnek, füstölhetnek, lángra kaphatnak, és súlyos sérülés vagy halál kockázatát hordozhatják - írta az Autoblog.

Az Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Termékbiztonsági Bizottsága szerint a probléma

a hibás lítium-ion cellákból ered,

amelyek a normál működés során meghibásodhatnak. A visszahívás a 2020 november és 2022 december között értékesített egységeket érinti.

A Tesla már több mint 20 túlmelegedési esetről számolt be, amelyek közül több füsttel vagy tűzzel járt. A vállalat távolról kisütötte az érintett egységeket a közvetlen veszély csökkentése érdekében, amíg a cseréket előkészítik.

Még több Gazdaság

Maradt még horvát kuna érméd otthon? Már nem sokáig lehet beváltani!

Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját

Trump visszakozik és ez akár egy beismerés is lehet

Bár sérülésekről nem számoltak be, a hatóságok több olyan esetet is dokumentáltak, ahol az egységek lángra kaptak és kisebb anyagi károkat okoztak. A tulajdonosok általában a Tesla telepítői hálózatán keresztül vásárolták ezeket az egységeket körülbelül 8000 dollárért, (2,6 millió forint) tetőre szerelt napelemekkel párosítva vagy önálló tartalék áramforrásként.

A tulajdonosoknak javasolt, hogy ellenőrizzék Powerwall 2 rendszerük állapotát a Tesla alkalmazáson keresztül vagy a Tesla Energy Support kapcsolatfelvételével. A vállalat ingyenesen kicseréli az érintett egységeket, és a hivatalos telepítők végzik el az eltávolítást és az új eszközök beszerelését.

A Tesla arra is kéri az ügyfeleket, hogy tartsák rendszereiket csatlakoztatva, hogy a távoli biztonsági intézkedéseket alkalmazni lehessen a fizikai cserék megtörténtéig.

Címlapkép forrása: 2018 Toronto Star via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Visszahúzták a forintot
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility