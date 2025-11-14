Tűzveszély miatt hívja vissza a Tesla a népszerű otthoni akkumulátorát

Az Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Termékbiztonsági Bizottsága szerint a probléma

a hibás lítium-ion cellákból ered,

amelyek a normál működés során meghibásodhatnak. A visszahívás a 2020 november és 2022 december között értékesített egységeket érinti.

A Tesla már több mint 20 túlmelegedési esetről számolt be, amelyek közül több füsttel vagy tűzzel járt. A vállalat távolról kisütötte az érintett egységeket a közvetlen veszély csökkentése érdekében, amíg a cseréket előkészítik.

Bár sérülésekről nem számoltak be, a hatóságok több olyan esetet is dokumentáltak, ahol az egységek lángra kaptak és kisebb anyagi károkat okoztak. A tulajdonosok általában a Tesla telepítői hálózatán keresztül vásárolták ezeket az egységeket körülbelül 8000 dollárért, (2,6 millió forint) tetőre szerelt napelemekkel párosítva vagy önálló tartalék áramforrásként.

A tulajdonosoknak javasolt, hogy ellenőrizzék Powerwall 2 rendszerük állapotát a Tesla alkalmazáson keresztül vagy a Tesla Energy Support kapcsolatfelvételével. A vállalat ingyenesen kicseréli az érintett egységeket, és a hivatalos telepítők végzik el az eltávolítást és az új eszközök beszerelését.

A Tesla arra is kéri az ügyfeleket, hogy tartsák rendszereiket csatlakoztatva, hogy a távoli biztonsági intézkedéseket alkalmazni lehessen a fizikai cserék megtörténtéig.

Címlapkép forrása: 2018 Toronto Star via Getty Images