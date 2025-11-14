Tűzveszély miatt hívja vissza a Tesla a népszerű otthoni akkumulátorát

Az Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Termékbiztonsági Bizottsága szerint a probléma
a hibás lítium-ion cellákból ered,
amelyek a normál működés során meghibásodhatnak. A visszahívás a 2020 november és 2022 december között értékesített egységeket érinti.
A Tesla már több mint 20 túlmelegedési esetről számolt be, amelyek közül több füsttel vagy tűzzel járt. A vállalat távolról kisütötte az érintett egységeket a közvetlen veszély csökkentése érdekében, amíg a cseréket előkészítik.
Bár sérülésekről nem számoltak be, a hatóságok több olyan esetet is dokumentáltak, ahol az egységek lángra kaptak és kisebb anyagi károkat okoztak. A tulajdonosok általában a Tesla telepítői hálózatán keresztül vásárolták ezeket az egységeket körülbelül 8000 dollárért, (2,6 millió forint) tetőre szerelt napelemekkel párosítva vagy önálló tartalék áramforrásként.
A tulajdonosoknak javasolt, hogy ellenőrizzék Powerwall 2 rendszerük állapotát a Tesla alkalmazáson keresztül vagy a Tesla Energy Support kapcsolatfelvételével. A vállalat ingyenesen kicseréli az érintett egységeket, és a hivatalos telepítők végzik el az eltávolítást és az új eszközök beszerelését.
A Tesla arra is kéri az ügyfeleket, hogy tartsák rendszereiket csatlakoztatva, hogy a távoli biztonsági intézkedéseket alkalmazni lehessen a fizikai cserék megtörténtéig.
Címlapkép forrása: 2018 Toronto Star via Getty Images
Elkapkodták az Apple 76 ezer forintos hordható telefontokját
Úgy tűnik, van rá kereslet.
Zuhan a bitcoin, ez már medvepiac
Elemzők szerint a bitcoin kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Trump visszakozik és ez akár egy beismerés is lehet
Hamarosan aláír egy vámcsökkentési csomagot.
Fontos találkozón vett részt Orbán Viktor
Sulyok Tamás hívta meg a horvát elnököt.
Újabb lépéssel közelebb Trump nagy terve Ukrajnában
Amerikának a nyersanyagokra fáj a foga.
Európa hibrid támadás alatt: összeült öt NATO-hatalom védelmi minisztere
Berlinben tanácskoztak.
Kiderült, mi gyorsítja a gleccserek olvadását
Felhőkarcoló magasságú víz alatti hullámokat fedeztek fel a kutatók: ez gyorsíthatja a gleccserek olvadását.
Riasztó mérési eredmények jöttek Horvátországból
Légzőszervi problémákra figyelmeztetnek.
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!