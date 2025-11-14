Új csodaszert találhattak a rák ellen

A cukorbetegség és az elhízás kezelésére használt GLP-1 gyógyszereknek rákellenes előnyei is lehetnek. A San Diegó-i Kaliforniai Egyetem kutatói vastagbélrákkal diagnosztizált emberek egészségügyi adatait vizsgálták, azt találták, hogy azok, akik GLP-1 gyógyszert szedtek, fele akkora eséllyel haltak meg az öt év során, mint azok, akik nem kaptak ilyen kezelést. Bár a megállapítások jelentősége egyelőre nem teljesen világos, a kutatók klinikai vizsgálatokat sürgetnek annak megállapítására, hogy a GLP-1 ténylegesen véd-e a daganatos halálozástól.

A ma elérhető leghatékonyabb fogyókúrás gyógyszerek – például az Ozempic és a Wegovy hatóanyaga – a GLP-1 hormon hatását utánozzák, amely az éhségérzetet és a vércukorszintet szabályozza.

A tudósok azonban egyre inkább felismerik, hogy a GLP-1 gyógyszerek előnyei túlmutatnak a fogyáson.

Csökkenthetik például az elhízással összefüggő betegségek, köztük a szívbetegségek kockázatát. Az elhízással szorosan összefügg egy másik állapot is: a vastagbélrák. Az elhízott embereknél nagyobb eséllyel alakul ki, és a diagnózis után nagyobb eséllyel halnak meg benne, mint a nem elhízottak. Így teljesen indokolt vizsgálni, hogy a GLP-1 kezelés hatással lehet-e ezekre a kimenetekre.

A Cancer Investigation folyóiratban megjelent új kutatás közel 6000 vastagbélrákos beteg adatait elemezte, akik a Kaliforniai Egyetem rendszeréhez tartozó nagy egészségügyi központok valamelyikében kaptak ellátást.

Összességében a GLP-1-et szedőknél 15,7% volt az ötéves halálozási arány,

szemben a GLP-1-et nem használók 37,1%-ával.

Még akkor is, amikor a testtömegindexet, az életkort és a daganat súlyosságát is figyelembe vették, a GLP-1 kezelés továbbra is magasabb túlélési eséllyel járt együtt. A legnagyobb előnyöket a súlyosan elhízott betegek körében figyelték meg.

A tanulmány megfigyeléses jellegű, vagyis korrelációt mutat a GLP-1 használata és a csökkent rákkockázat között, de nem bizonyít okozati kapcsolatot.

Az is kérdés, pontosan hogyan hathatnak ezek a gyógyszerek a daganatos halálozás mérséklésére. A kutatók szerint az előnyök egy része valószínűleg közvetetten származhat a fogyásból vagy a javuló vércukorszint-szabályozásból. Ugyanakkor laboratóriumi kutatások arra is utalnak, hogy a GLP-1 szerek közvetlenül gátolhatják a daganatsejtek növekedését, vagy kedvezően változtathatják meg a tumor mikrokörnyezetét.

A tanulmányban látott drámai halálozáscsökkenés miatt mindenképpen érdemes tovább vizsgálni e gyógyszerek rákellenes potenciálját. Ideális esetben ez nagy, randomizált klinikai vizsgálatokat jelentene, amelyek azt tesztelik, hogy a GLP-1-ek képesek-e javítani a daganatos betegek kimeneteit – különösen az elhízással összefüggő rákfajták, például a vastagbélrák esetében.

