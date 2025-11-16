Újabb részletek derültek ki a hatalmas japán élénkítő csomagról

A Nikkei gazdasági napilap vasárnapi értesülése szerint a csomag értéke több mint 17 billió jen (110 milliárd dollár), ezt Satsuki Katayama pénzügyminiszter közölte. A tárcavezető Sanae Takaichi miniszterelnökkel folytatott egyeztetést követően nyilatkozott.
Takaichi októberi hivatalba lépése óta ígéretet tett egy jelentős költekezési csomag összeállítására. A cél a megélhetési költségek emelkedésének hatásainak enyhítése, valamint a beruházások ösztönzése olyan növekedési területeken, mint a mesterséges intelligencia és a félvezetők. A kormány várhatóan november 21-én, a kabinet jóváhagyásával véglegesíti a csomagot.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
