Durvul a helyzet: kikerült a narancs riasztás

A mai délután folyamán egy átvonuló hidegfront mentén, valamint annak előterében zivatarok alakulhatnak ki országszerte, kivéve az északi és északnyugati tájakat, ahol erre kisebb az esély. A meteorológiai előrejelzések szerint a zivatarokat elsősorban

65-80 km/h-s viharos széllökések, apró szemű jégeső, valamint intenzív, 10-20 milliméteres csapadék kísérheti.

Az erősebb zivatarcellák környezetében a széllökések sebessége akár a 90 km/h-t is meghaladhatja. A szakemberek szerint a zivatartevékenység várhatóan késő estére lecseng az ország teljes területén.

Az Időkép arról írt, hogy Kalocsán üzemelő magassági szélmérőjük 113 kilométer/órás széllökést mért, ami már nincs messze az orkán erősségtől.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint kedden már nem várható kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség az ország területén.

