Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését

Orbán Viktor a gazdaságpolitika környezetének bemutatása után áttért a mostani megállapodásra.

Mindebből a magyar vállalkozókra nézve ez következik: az adóterheket csökkenti a kormány, és a bürokráciát is visszavágja.

11 pontban meg tudtunk állapodni a Kereskedelmi és Iparkamarával - árulta el.

Az intézkedések, melyek együttes hatása 80-90 milliárd forint lesz:

Az alanyi áfamentesség fokozatos emelése a következő évekre: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, ez 2027-ben és 28-ban is tovább növekszik.

Emeljük az átalányadózók költséghányadát, 2027-ben 50%-ra emeli a kormány, 2028-ról még egyezkednek.

Főállási egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.

Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.

100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházásokat.

Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére. A magyar iparnak vannak magas profitot termelő szektorai, őket különadókkal sújtjuk. De közben kellenek infrastruktúrális beruházások, ezért a szolgáltató cégeket adóösztönzőkkel motiváljuk. Fejlesztéseket remélünk - mondta Orbán Viktor.

Megemeljük a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak. Itt 3500 cég jár jobban.

Fél évvel eltoljuk az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Ez nem volt Orbán Viktor tetszésére, de belement. Ez kifejezetten a kamara kérése volt, ez 20 milliárd forint adókiesés.

Adminisztrációs terhek jelentős csökkentésére készülnek. Tao előleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, 20 ezer céget érint ez kedvezően.

Mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát megemelik. 10 ezer vállalkozás jár jobban.

80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítés: a NAV automatikusa elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho-bevallás.

A fedezet erre a banki különadók emelése. Elismerte, hogy van egy vita arról, hogy meddig terhelhető a bankszektor. Mi azt a lehetőséget keressük, hogy hogyan lehet minél több termelési tevékenységet ösztönözni, a pénzügyi szektor szempontjai fontosak, de ezek mellett csak másodlagos tud lenni - magyarázta a kormányfő.

Az elnök úrral megállapodtunk, hogy a gazdaság irányításában is részt vesznek, zajlanak a tárgyalások, hogy hogyan tud a kamara átvenni gazdaságirányítási feladatokat, részt vegyen a gazdasági döntésekben és önálló gazdasági jogkörökkel is rendelkezzen - jelezte előre. Azt is mondta, hogy lesznek még ilyen megállapodások és biztos benne, hogy nemsokára lesz harmadik gazdasági akcióterv is. Az első a kkv-knak járó fix 3%-os kedvezményes hitel volt, a második akcióterv a mostani 80 milliárd forintos adócsökkentő csomag.