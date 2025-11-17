Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését

Nagy Elek bejelentése
Az MKIK elnöke szerint nagyon komoly közös munka előzte meg a mostani megállapodás bejelentését. Egy repülőgépen két pilóta szokott lenni, az egyik navigál, a másik irányítja a gépet, a két pilóta együttműködik. A kormány és a kamara ugyanazon a gépen ül és egy irányba tartanak, hogy a magyar cégek biztonságosan repülhessenek és magasan haladjanak és persze biztonsággal földet érjenek - érzékeltette.
Emlékeztetett arra, hogy a kamara meghallgatja a vállalkozók problémáit és együttműködik a kormányzattall, aki felé közvetíti ezeket a problémákat és megoldási javaslatokat is tesz a kamara.
A megállapodás tartalma
Orbán Viktor a gazdaságpolitika környezetének bemutatása után áttért a mostani megállapodásra.
Mindebből a magyar vállalkozókra nézve ez következik: az adóterheket csökkenti a kormány, és a bürokráciát is visszavágja.
11 pontban meg tudtunk állapodni a Kereskedelmi és Iparkamarával - árulta el.
Az intézkedések, melyek együttes hatása 80-90 milliárd forint lesz:
- Az alanyi áfamentesség fokozatos emelése a következő évekre: 2026-ban az értékhatár 20 millió forint lesz, ez 2027-ben és 28-ban is tovább növekszik.
- Emeljük az átalányadózók költséghányadát, 2027-ben 50%-ra emeli a kormány, 2028-ról még egyezkednek.
- Főállási egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocho alapot.
- Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét.
- 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállítását és a zöld beruházásokat.
- Adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére. A magyar iparnak vannak magas profitot termelő szektorai, őket különadókkal sújtjuk. De közben kellenek infrastruktúrális beruházások, ezért a szolgáltató cégeket adóösztönzőkkel motiváljuk. Fejlesztéseket remélünk - mondta Orbán Viktor.
- Megemeljük a kiskereskedelmi adó határsávjait, a kulcsok maradnak. Itt 3500 cég jár jobban.
- Fél évvel eltoljuk az üzemanyagok jövedéki adóemelését. Ez nem volt Orbán Viktor tetszésére, de belement. Ez kifejezetten a kamara kérése volt, ez 20 milliárd forint adókiesés.
- Adminisztrációs terhek jelentős csökkentésére készülnek. Tao előleg értékhatárát 5 millió forintról 20 millió forintra emelik, 20 ezer céget érint ez kedvezően.
- Mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát megemelik. 10 ezer vállalkozás jár jobban.
- 80 ezer egyéni vállalkozó számára speciális egyszerűsítés: a NAV automatikusa elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho-bevallás.
A fedezet erre a banki különadók emelése. Elismerte, hogy van egy vita arról, hogy meddig terhelhető a bankszektor. Mi azt a lehetőséget keressük, hogy hogyan lehet minél több termelési tevékenységet ösztönözni, a pénzügyi szektor szempontjai fontosak, de ezek mellett csak másodlagos tud lenni - magyarázta a kormányfő.
Az elnök úrral megállapodtunk, hogy a gazdaság irányításában is részt vesznek, zajlanak a tárgyalások, hogy hogyan tud a kamara átvenni gazdaságirányítási feladatokat, részt vegyen a gazdasági döntésekben és önálló gazdasági jogkörökkel is rendelkezzen - jelezte előre. Azt is mondta, hogy lesznek még ilyen megállapodások és biztos benne, hogy nemsokára lesz harmadik gazdasági akcióterv is. Az első a kkv-knak járó fix 3%-os kedvezményes hitel volt, a második akcióterv a mostani 80 milliárd forintos adócsökkentő csomag.
A megállapodás háttere
A kormány egy nagyon nehéz dilemmával küszködik a háború kezdete óta, ez egyre inkább kihívás elé állít bennünket - kezdte felvezetését a kormányfő. Európa egy háborús helyzet felé menetel, egyre durvább ez a háborús retorika - mondta. Háborús gazdaság, 2030-ra készen kell állni, hogy megvívjuk a háborút - idézte a hétköznapi politikai állításokat a kormányfő.
Ennek van hatása a gazdaságpolitikára, mert a gazdaságpolitika inkább a holnapról szól, a terv adja az alapján - fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a brüsszeli terv egy háborús gazdaság felépítése. Ennek része Ukrajna EU-s tagsága, az ukrán hadsereg felépítését, az EU költségvetésének megváltoztatása Ukrajna javára - sorolta a pénzügyi következményeket.
A kérdés, hogy Magyarország hogyan reagáljon erre a helyzetre - vezette tovább.
A kormány ezt nem fogadja el, és ebben az esetben a kérdés: lehetséges-e a háborús gazdaságpolitikából kimaradni - hangsúlyozta Orbán Viktor. Hiába hozol egy döntést, az események folyton változnak, ezért folyton revízió alá kell venni ezt a hozzáállást - mondta.
Nagy Mártonnal eldöntötték, hogy egy nemzeti gazdaságpolitikát építenek, és ezt újra meg újra az asztalra kell tenni, hogy érvényes-e még a megállapításunk.
Hosszan konzultáltunk a nemzetgazdasági miniszterrel és arra jutottunk, hogy lehetséges folytatni ezt a gazdaságpolitikát
- árulta el.
A háború hatása alól viszont nem tudjuk magunkat kihúzni - ismerte el.
Kezdődik a sajtóesemény
Adózás területére vonatkozó kamarai-kormányzati megállapodás megújításáról lesz szó - hangzott el Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár részéről.
Nehéz feladatot kellene megoldanom, nem is biztos, hogy sikerül,
gyászos hangulatban vagyunk
és így kellene fontos és jó híreket bejelenteni - kezdte Orbán Viktor a sajtótájékoztatóját, utalva a tegnapi válogatott labdarúgó mérkőzés eredményére.
Akik jelen vannak
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter mellett Balog Ádám, az MKIK alelnöke, Gerlaki Bence adóügyekért felelős államtitkár és Szabados Richárd, az NGM kkv-kért felelős államtitkára van jelen a sajtóeseményen.
A miniszterelnök hivatalos Facebook-oldalán közben azt hirdetik, hogy hamarosan jó hírekkel érkezik a kormányfő.
Orbán Viktor hamarosan fontos bejelentéseket tesz
Előzetesen már sejteni lehet, hogy Orbán Viktor és Nagy Elek találkozóján miről lehet szó.
A múlt héten a kormányzat részéről több megnyilvánulás is volt azzal kapcsolatban, hogy a napokban új lépéseket jelenthet be a kormány a kisvállalkozásoknak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt hétfői nyilatkozatából az is tudható, hogy a kisebb vállalati adókat csökkentő, valamint adminisztrációs terheket enyhítő intézkedéscsomag költségvetési egyenlegrontó hatása valahol 80 milliárd forint körül lehet.
Sőt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón
már összekötötte a kkv-k támogatásának csomagját a banki extraprofitadó emelésének szükségességével.
Gulyás Gergely értékelése szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben a kis- és közepes vállalkozások támogatása elsődleges feladat, amit a nehéz költségvetési helyzetben is biztosítani fog a kormány. Ehhez szükség van a banki extraprofitadó kétszeresére emelésére, amit a bankok elmúlt évekbeli profitnövekedése lehetővé is tesz. Gulyás Gergely kijelentése szerint a pénzügyi és energetikai, valamint multinacionális vállalatoknak nagyobb részt kell vállalniuk a közteherviselésből, ami az ehhez hasonló szektoradók formájában történhet meg.
Többször is találkoztak az elmúlt hónapokban
A találkozó nem az első közös megjelenésük, október 4-én Nagy Elekkel együtt Orbán Viktor bejelentette, hogy a kis- és középvállalkozásoknak 150 millió forintos értékhatárig fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelkonstrukció indul. Emellett október 6-i hatállyal több gazdaságpolitikai célról, így a kata-rendszer jövőjéről, vállalkozói adózási kérdésekről is közösen nyilatkoztak.
Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tárgyal a Karmelita kolostorban 2025. október 4-én. forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
