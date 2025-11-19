Indul a program: minden magyar háztartásba megérkezhet a gyors internet

A Gigabit Magyarország Programnak köszönhetően a vonatkozó sajtóközlemény szerint a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a mindennapi élet alapfeltételévé vált. Az 5G hálózatok elterjedése hozzájárul a települések versenyképességének erősítéséhez, a városok és községek kihasználhatják a legmodernebb optikai technológia nyújtotta előnyöket.
Az országos szintű, korszerű gigabit hálózat kiépítése
megalapozza a jövőbeni technológiák hasznosítását.
A 84,86 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programra két szakaszban, járások szerinti bontásban lehetett pályázatokat benyújtani. A második kör október végi zárásáig 173 kérelem érkezett be közel 97 milliárd forint értékben.
Az első szakaszban benyújtott támogatási kérelmek elbírálása már megtörtént, így
88 fejlesztés indulhat meg összesen 51,3 milliárd forint értékben.
A további pályázatok feldolgozása folyamatosan zajlik, azokról várhatóan még idén döntés születik.
Solymár Károly Balázs, az EM infokommunikációért felelős államtitkára elmondta:
2030-ig minden háztartásba el szeretnénk juttatni a legkorszerűbb, nagy sebességű internetkapcsolatot.
A támogatott projektek megvalósítását a végrehajtást egyszerűsítő törvénymódosítással és a beruházások kiemeltté nyilvánításával segítik - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.
Címlapkép forrása: Shutterstock
