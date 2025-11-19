  • Megjelenítés
Indul a program: minden magyar háztartásba megérkezhet a gyors internet
Gazdaság

Indul a program: minden magyar háztartásba megérkezhet a gyors internet

Portfolio
A 85 milliárd forintos keretösszegű Gigabit Magyarország Programban lezárult az első körös támogatási kérelmek értékelése. Az Irányító Hatóság döntése alapján 88 projekt megvalósítása kezdődhet meg 51 milliárd forint értékben. A program alapvető célja, hogy minden háztartásba eljuttassa a nagy sebességű, korszerű internetet - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdán.
Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

A Gigabit Magyarország Programnak köszönhetően a vonatkozó sajtóközlemény szerint a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a mindennapi élet alapfeltételévé vált. Az 5G hálózatok elterjedése hozzájárul a települések versenyképességének erősítéséhez, a városok és községek kihasználhatják a legmodernebb optikai technológia nyújtotta előnyöket.

Az országos szintű, korszerű gigabit hálózat kiépítése

megalapozza a jövőbeni technológiák hasznosítását.

A 84,86 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programra két szakaszban, járások szerinti bontásban lehetett pályázatokat benyújtani. A második kör október végi zárásáig 173 kérelem érkezett be közel 97 milliárd forint értékben.

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

A pénzügyi válság óta nem történt ilyen a világ egyik legnagyobb gazdaságában, globális hatással fenyeget

Akkora az olajéhség, hogy mesterséges sziget épül a tengeren

Az első szakaszban benyújtott támogatási kérelmek elbírálása már megtörtént, így

88 fejlesztés indulhat meg összesen 51,3 milliárd forint értékben.

A további pályázatok feldolgozása folyamatosan zajlik, azokról várhatóan még idén döntés születik.

Solymár Károly Balázs, az EM infokommunikációért felelős államtitkára elmondta:

2030-ig minden háztartásba el szeretnénk juttatni a legkorszerűbb, nagy sebességű internetkapcsolatot.

A támogatott projektek megvalósítását a végrehajtást egyszerűsítő törvénymódosítással és a beruházások kiemeltté nyilvánításával segítik - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Külföldre talicskázzák a pénzüket a magyarok? - Csattanós választ tartogatnak a friss számok
Orosz leválás mellé háromszoros rezsiszámla? Hiába jön ki a matek, több dolog nem stimmel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility