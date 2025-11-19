Indul a program: minden magyar háztartásba megérkezhet a gyors internet

A 85 milliárd forintos keretösszegű Gigabit Magyarország Programban lezárult az első körös támogatási kérelmek értékelése. Az Irányító Hatóság döntése alapján 88 projekt megvalósítása kezdődhet meg 51 milliárd forint értékben. A program alapvető célja, hogy minden háztartásba eljuttassa a nagy sebességű, korszerű internetet - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdán.

A Gigabit Magyarország Programnak köszönhetően a vonatkozó sajtóközlemény szerint a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a mindennapi élet alapfeltételévé vált. Az 5G hálózatok elterjedése hozzájárul a települések versenyképességének erősítéséhez, a városok és községek kihasználhatják a legmodernebb optikai technológia nyújtotta előnyöket.

Az országos szintű, korszerű gigabit hálózat kiépítése

megalapozza a jövőbeni technológiák hasznosítását.

A 84,86 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programra két szakaszban, járások szerinti bontásban lehetett pályázatokat benyújtani. A második kör október végi zárásáig 173 kérelem érkezett be közel 97 milliárd forint értékben.

Az első szakaszban benyújtott támogatási kérelmek elbírálása már megtörtént, így

88 fejlesztés indulhat meg összesen 51,3 milliárd forint értékben.

A további pályázatok feldolgozása folyamatosan zajlik, azokról várhatóan még idén döntés születik.

Solymár Károly Balázs, az EM infokommunikációért felelős államtitkára elmondta:

2030-ig minden háztartásba el szeretnénk juttatni a legkorszerűbb, nagy sebességű internetkapcsolatot.

A támogatott projektek megvalósítását a végrehajtást egyszerűsítő törvénymódosítással és a beruházások kiemeltté nyilvánításával segítik - olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében.

