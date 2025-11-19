Sósavat szállító kamion szorult egy vasúti híd alá Miskolcon

Szerda délelőtt Miskolcon, a Repülőtéri úton egy sósavat szállító teherautó beszorult egy vasúti híd alá, ami miatt módosítani kellett az ózdi és a tornanádaskai vasúti járatok menetrendjét.
A tájékoztatás szerint a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekednek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva 20-30 perces késéssel indulnak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon érvényesek.
A katasztrófavédelem a sósavat szállító kamion átfejtését végzi, utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata. A munkálatok miatt délután is korlátozásra kell számítani a közúti és a vasúti forgalomban az érintett szakaszon - írták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
