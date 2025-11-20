Kulcsfontosságú szavazás jön Európa egyik legnagyobb országában, teljes a káosz

Az országot legalább a tavaly júniusi időközi választások óta sújtó súlyos politikai válság feloldására nem sok esély látszik. A helyzetet jól jellemzi, hogy még Philippe Juvin konzervatív képviselő is azt mondta, hogy a tervezet ellen szavazna, miközben annak ő volt az egyik fő szószólója.
A probléma az, hogy amire szavaztunk, az használhatatlan
– mondta a Financial Timesnak. Egy szerdai megszólalás azt mutatja, hogy még a kormánykoalíción belül sem biztos, hogy minden párt beáll a javaslat mögé.
Lecornu nagyon elkötelezett aziránt, hogy sikerüljön elérni egy olyan kompromisszumot, amit a többség támogat – ennek érdekében pedig hajlandó jelentős engedményekre is. Ezt rögtön hivatalba lépése után jelezte, amikor a szocialisták aktív ellenállásának megtörése érdekében felfüggesztette Emmanuel Macron államfő egyik leghíresebb, szimbolikus jelentőséggel bíró intézkedését, a 2023-as nyugdíjreformot. A nyitottság azonban azt eredményezte, hogy a költségvetési tervezet tárgyalása során módosítók tömkelege került a szövegbe.
Senki sem ismeri fel magát a szövegben: kisebbségi támogatása lesz a Nemzetgyűlésben
– nyilatkozta a monstrumról Éric Coquerel baloldali képviselő. Szerda esti állás szerint még így is több mint 1100 módosító megtárgyalása váratott magára a vasárnap esti határidő előtt.
Mi jöhet most?
Ha leszavazzák a jelenlegi tervezetet, akkor a módosítók nélküli, Lecornu által eredetileg beterjesztett szöveg kerülne a szenátus elé, hogy aztán újra a Nemzetgyűlés tárgyalhassa az ügyet. Ha az ilyen későbbi körök során sem sikerülne megegyezésre jutni, akkor a kormány elvileg rendeletként, a képviselők megkerülésével is elfogadhatná a jövő évi büdzsét. A kabinet azonban többször is kijelentette, hogy nem tervez élni ezzel az eszközzel. A költségvetést elvileg év végéig el kellene fogadni (hiszen az a jövő évre vonatkozik), azonban kormányzati leállás akkor sem következik, ha nincs megoldás december 31-ig: ebben az esetben egy speciális törvény lép életbe, amivel ideiglenesen biztosítható a működés.
A határidő tartásának mégis egyértelműen van tétje.
A befektetők nem nézik jó szemmel, hogy Párizs nem képes elfogadni egy büdzsét – főleg, hogy a káosz oka az, hogy nem tudnak megegyezni arról, hogy hogyan kellene lefaragni az elszállt államháztartási hiányt. A kötvényhozamaik már így is felzárkóztak az eurozóna egyik legeladósodottabb országához, Olaszországhoz, és a németekkel szembeni kamatfeláruk is emelkedő trendben van.
A piacok jelenleg inkább azt árazzák, hogy sikerül az év vége előtt megoldásra jutni, így ha ez elmarad, az az államkötvények hozamának emelkedéséhez (és ezen keresztül a hiány finanszírozásának drágulásához) vezethet. Azt már korábban is láthattuk, hogy a befektetők milyen árgus szemekkel figyelik a költségvetési viták alakulását. Juvin szerint
a fő kérdés így jelenleg az, hogy sikerül-e "csökkenteni a deficitet mielőtt kötvénypiaci válságba kerülünk".
