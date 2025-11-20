Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok

Beth Hammack, a clevelandi Federal Reserve elnöke élesen bírálta a további kamatvágások ötletét, szerinte ugyanis azok növelnék az inflációs és pénzügyi stabilitási kockázatokat egy már most is túlzottan laza környezetben. Figyelmeztetése a jegybankon belüli törésvonalakat is kiélezi, miközben a friss munkaerőpiaci adatok és a hiányzó statisztikák tovább nehezítik a decemberi döntés előkészítését.

A további kamatcsökkentések jelentős kockázatokat hordoznak a gazdaság számára

– figyelmeztetett a Federal Reserve Bank of Cleveland elnöke, Beth Hammack csütörtöki beszédében.

Szerinte a 2 százalék fölött ragadó infláció mellett a lazítás meghosszabbíthatja a magas áremelkedés időszakát, miközben túlzott kockázatvállalásra ösztönözheti a pénzügyi piacokat. Hammack egy konferencián elmondta:

a jelenlegi pénzügyi feltételek már most „igen támogatóak”, a részvénypiaci emelkedés és a könnyen elérhető hitelezés miatt pedig a további olcsó pénz „kockázatos hitelezést” erősíthet.

Hammack – aki idén nem szavazó tagja a Fed kamatdöntő testületének – ellenezte az októberi, negyed százalékpontos kamatcsökkentést, amely a céltartományt 3,75–4 százalékra vitte le. Úgy véli, a túlzottan alacsony rövid távú kamatok torzíthatják a piaci árképzést, és ez egy későbbi gazdasági visszaesést is súlyosabbá tehet. Hangsúlyozta:

a foglalkoztatás „biztosítására” hivatkozó kamatvágások növelhetik a pénzügyi stabilitási kockázatokat, miközben a Fed feladata továbbra is az infláció tartósan 2 százalékra való visszahozása.

A szerdán publikált Fed-jegyzőkönyv szerint a döntéshozók között komoly nézetkülönbségek vannak a további lépések irányáról, amit a kormányzati leállás miatt hiányzó gazdasági adatok tovább nehezítenek.

Több regionális jegybankár is jelezte, hogy nem támogatja az újabb kamatvágást, a pénzpiacok pedig egyre inkább arra számítanak, hogy a Fed a következő ülésén szünetet tart.

Hammack a pénzügyi stabilitás szempontjából különösen a hedge fundok és a biztosítók magas tőkeáttételére, valamint a magánhitelezési piac és a stablecoinok kockázataira hívta fel a figyelmet.

Ahogy arról írtunk: a szeptemberi, a kormányzati leállás miatt késve érkezett munkaerőpiaci adatok 119 ezer új munkahelyet mutattak, jóval többet az 51 ezres konszenzusnál, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra emelkedett. George Catrambone, a DWS Americas kötvényüzletágának vezetője szerint ez az adat jobban befolyásolja a piacot, mint a foglalkoztatás bővülése, mert „kérdésessé teszi a munkaerőpiaci egyensúlyról szóló érvelést”. A hozamok azonnal reagáltak: a kötvénypiacon erősödött a várakozás, hogy a Fed óvatos lesz a további lazítással.

