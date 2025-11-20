Váratlanul Németországban az energiaárak esése újabb rekordot döntött

A német termelői árak tovább csúsznak lefelé, és ez egyre erősebben húzza magával az inflációt is. A legnagyobb mozgás az energián és az élelmiszereken látszik, ahol a vajtól a földgázig több kulcstermék ára is markánsan esik.

A német termelői árak októberben 1,8 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, a szeptemberi 1,7 százalékos visszaesés után.

A Handelsblatt szerint az elemzők ennél valamivel nagyobb, 1,9 százalékos csökkenésre számítottak.

A német termelői árindex lefelé irányuló trendje azt jelzi, hogy a fogyasztói infláció is mérséklődhet: októberben a fogyasztói árak 2,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, ami csekély lassulás a szeptemberi 2,4 százalékhoz képest.

A Német Gazdasági Szakértői Tanács az idei évre átlagosan 2,2 százalékos inflációt vár – ugyanannyit, mint 2024-ben –, 2026-ra pedig 2,1 százalékos értéket jelez előre.

A csökkenő termelői árak legfőbb mozgatórugója továbbra is az energiaárak visszaesése. Októberben az energia összességében 7,5 százalékkal került kevesebbe, ezen belül a földgáz ára 12,1 százalékkal esett, míg az áram 8,3 százalékkal lett olcsóbb. A távhő ára 0,6 százalékkal mérséklődött, a könnyű fűtőolajért pedig 2,7 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. A folyékony üzemanyagok ára ugyanakkor enyhén, 0,3 százalékkal emelkedett, így nem minden energiaösszetevő járult hozzá a lassuláshoz.

Az élelmiszeripar vegyes képet mutatott: összességében 2,3 százalékos drágulás következett be Németországban, ám az egyes termékcsoportok között jelentős eltérések látszanak. A marhahús ára 34,3 százalékkal, a kávéé pedig 24,7 százalékkal ugrott meg. Ugyanakkor több alapvető termék ára meredeken visszaesett: a vaj 21,8 százalékkal lett olcsóbb éves alapon, a cukor 18,3 százalékkal, a sertéshús pedig 9,2 százalékkal.

Kiemelkedő, hogy a vaj ára egyetlen hónap alatt, szeptemberről októberre is 12,2 százalékkal zuhant, ami a diszkontláncok árcsökkentéseiben is tükröződik.

