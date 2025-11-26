Veszélyes változást mutat az influenzavírus, ezért ebben a szezonban is kemény influenzajárvány vár ránk - De megvan az eszköz a kezünkben!

Kezdjük az aktuális helyzettel. Hivatalosan is benne vagyunk az idei légúti szezonban, érkeznek az NNGYK heti jelentései, de mi történt eddig idén ősszel és azt megelőzően. Hogyan látják, mi zajlik ebben a felsőlégúti szezonban idehaza?

Fontos megemlíteni, hogy sok másik országban egész évben folynak a légúti fertőzések monitorozásai is. Az Epidemiológiai és Survaillance Központban szintén egész évben gyűjtjük az adatokat, ennek következtében

észleltük augusztusban, hogy a SARS-CoV-2 ismét növekedésnek indult.

Szeptemberben és októberben a felső légúti tünetekkel háziorvoshoz fordulók között 30-40%-ban ezt a vírust mutattuk ki. A Covid tehát jelenleg is itt van és ahogy az elmúlt években megszokhattuk, augusztus 20-tól kezdődően az őszi hónapokban járványt okoz. Az őszi Covid-19 járványnak azonban lassan vége, ezért

bármilyen COVID-19 elleni oltási kampánnyal már elkésett hazánk. Korábban kellene elkezdeni a SARS-CoV-2 elleni védőoltási kampányt!

A korábbi tapasztalatok alapján is állíthatjuk, hogy ha az őszi szezonban valakinek légúti tünetei kezdődnek – márpedig elég sokan voltak idén is betegek –, akkor az nagy valószínűséggel Covid-19 volt, influenzát csak egy-két esetben találunk eddig, koronavírust viszont annál többet. A számok egyelőre azt mutatják, hogy a tavalyi szezonhoz képest most kevesebb covidos betegség fordult elő, de egyelőre még nem lehet megítélni, hogy ez a folyamat hová vezet majd. Ami különbség, hogy

tavaly inkább az idősebbek körében volt magas az aktivitás, most viszont a gyermekek körében volt az.

Most már ki lehet értékelni a 2024-2025-ös járványszezont, ami a görbék alapján jelentősnek volt mondható. Mi történt az előző évben?

Az előző szezonban két csúcsú volt az akut légúti megbetegedéssel orvoshoz fordulók járványhulláma. Az első járványhullám augusztus végén kezdődött, ez már a szokásosnak mondható nyár végi kezdetű, gyakorlatilag szeptemberben jutott el nagyon magas szintre, még október elején is magas volt az aktivitás, és utána lassan elkezdett csökkenni, majd az 51. hétre, karácsony előtt nem sokkal a Covid cirkulációja lényegében megszűnt az országban. Ebben a tavalyi járványhullámban a COVID-19 megbetegedések száma magas volt, sokan fordultak orvoshoz, és a kórházi ellátásban részesülők száma szintén nagyon magas volt. Érdemes kiemelni, hogy ebben az időszakban

körülbelül 5 héten keresztül a többlethalálozás is magasabb volt az év ezen szakaszában megszokotthoz képest. Körülbelül 5 héten keresztül 6-8%-os, szignifikáns többlet halálozást mértünk az idősek körében

a 2024 karácsonya előtti időszakban. Az újévben indult a következő hullám, vagyis 2025 legelején, de ez már influenzajárvány volt. A fertőzés nagy sebességgel indult meg, de nemcsak nálunk, hanem Európa számos országában. Ez a felfutás január végén, februárban elérte a csúcsát, és aztán lassan lecsengetett.

Vagyis a 2024-25-ös felsőlégúti szezonban két járványhullám ment át az országon. Különböztek ezek még valamiben?

A kettő nem sokban különbözött egymástól és nem is mondhatjuk azt, hogy a Covid-felfutás kicsi lett volna. Az viszont igaz, hogy az első hullámot az NNGYK hagyományos légúti figyelőszolgálata nem érzékelte. Ezt ugyanis csak a 40. héten indítják, míg tavaly a 36. héten volt a Covid okozta hullám csúcsa.

Tehát nem csak influenzajárvány volt az előző szezonban.

Mi volt az oka annak, hogy az előző szezonban az influenzaszerű megbetegedések rendkívüli sebességgel terjedtek és a járványhullám teteje is kimagasló volt a korábbi évekhez képest?

Három fő tényező találkozott. Egyrészt a védekezés csökkent: a 65 év felettiek körében az influenza elleni átoltottság két évtized óta a legalacsonyabb szintre csökkent, mindössze 15%-os volt, ami nagyságrendileg fele annak, amit a pandémia idején, illetve azt megelőzően sikerült elérni. A pandémia alatt volt olyan, hogy az idősek közel 30% is beoltatta magát. Ezen a ponton kiemelném az egyik reprezentatív kutatásunk eredményét, ami azt mutatta, hogy az elmúlt évben a háziorvosukat felkereső 60 éven felüli emberek 44%-a elfogadta volna az influenza védőoltást, hogy ha felajánlották volna neki.

A második tényező az immunadósság. A pandémia idején, főleg az első néhány évben gyakorlatilag eltűnt az influenza, alig volt cirkuláció, és utána is enyhe volt, visszaszorult ez a fertőzés, az emberek sokkal kevésbé találkoztak vele, különösen a gyerekek. Vagyis

az elmúlt években egyre több fogékony ember halmozódott fel a populációban,

és az így létrejött immunadósság is hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb járványhullám alakult ki Magyarországon. Ez a jelenség ugyanakkor nem újdonság, 3-5 évente szokott nagyobb szezonális járvány kialakulni.

A harmadik tényező pedig az, hogy az influenzavírusok változnak, tavaly is ez történt. Ha jön egy módosult variáns, az mindig könnyebben tud fertőzést okozni, és akkor hirtelen megnő a fogékonyak száma.

Ugyan az idei szezonból csak néhány hét telt el, de lehet-e azt mondani, hogy a tavalyi magas átfertőződés miatt idén a magyar társadalom jobban védett a felsőlégúti betegségekkel szemben? Vagyis, hogy az immunadósság nincs olyan erős szinten, mint tavaly.

Ezt semmiképpen sem jelenthetjük ki egyértelműen, mert változnak a vírusok. Valószínű, hogy

ebben a szezonban is egy kemény influenzajárvány vár ránk,

ráadásul a megszokottnál korábban érkezhet meg. Az Egyesült Királyságban, Japánban és Kanadában hetekkel ezelőtt már meredek emelkedést tapasztaltak a légúti megbetegedések számában. Ennek az az oka, hogy az influenza egyik törzse, az influenza A(H3N2) a nyár folyamán mutálódott, miközben terjedt a déli féltekén. Ilyen mutációk normálisak az influenza esetében, hiszen az influenza híres a gyors, kiszámíthatatlan változásairól. De ez a konkrét változás két okból is aggodalomra ad okot: egyrészt a vírus változása az évente szokásosan bekövetkezőhöz képest jelentősebb, másrészt a változás pontosan az északi féltekén bekövetkező influenzaszezon előtt következett be. Ezek a tényezők együttesen azt jelentik, hogy

a vírus képes lesz jobban kijátszani mind a vakcinákat, mind a korábbi fertőzéssel megszerzett immunitást.

Ez valószínűleg több fertőzést és súlyosabb betegséget jelent majd a legmagasabb kockázatúak körében.

Nem vagyunk azért tehetetlenek!

Az influenza elleni védőoltás beadásának épp most van itt az ideje.

A védőoltás képes csökkenteni a súlyos lefolyás kockázatát, és a védelem tovább növelhető, ha a járványos időszakban maszkhasználattal is kombináljuk.

A SARS-CoV-2 esetében is hasonló a helyzet?

Igen, a koronavírus esetében is van új variáns, amelynek a neve ezúttal Stratus. Ez fordul elő most a leggyakrabban Európában, és idehaza is ez lesz lassan a domináns. Ez az új variáns abban különbözik a korábbitól, hogy az immunelkerülő képessége miatt könnyebben megfertőz, de nagyon úgy néz ki, hogy nem okoz súlyosabb megbetegedést a legtöbb ember esetében.

Olvasóink körében felmerülhet a kérdés, hogy mennyire lehetnek érintettek egy ilyen szezonban, ezért járjuk körül, hogy kik vannak kitéve a betegségnek, illetve a súlyosabb lefolyásnak?

Mind az influenza, mind a SARS-CoV-2 leginkább

akkor tud leginkább súlyos megbetegedést okozni, ha valaki idős, azaz 60 éven felüli, vagy krónikus alapbetegsége van, vagy mindkettő egyszerre.

A legnagyobb probléma szerintem az, hogy sok ember Magyarországon nem is tudja, hogy valamelyik kockázati csoportba tartozik. Például Magyarországon a férfiak kétharmada túlsúlyos vagy elhízott, ami egy döbbenetes szám. A nőknél ez az arány kicsit alacsonyabb: „csak” minden második felnőtt nő túlsúlyos vagy elhízott. És látni kell, hogy aki elhízott, az mindenképpen kockázati csoportba tartozik, tehát Magyarországon eleve több millió emberről beszélünk. Kockázati csoportba tartoznak azok is, akik pl. magasvérnyomással, vagy cukorbetegséggel élnek. Pedig a védekezés és a megelőzés kifizetődik: ahol jobban védekeznek, ott hosszabb ideig élnek az emberek. Nagyon le vagyunk maradva más európai országoktól, ahol 5-7 évvel magasabb a születéskor várható átlagos élettartam. A különbség összefügg az életmóddal, de azzal is, hogy az ottani emberek máshogy állnak a megelőzéshez, ennek pedig részét képezik a védőoltások, azon belül is például az influenza elleni átoltottság.

Mennyiben volt eltérő vagy különleges az előző szezon idehaza, mint Európában?

A Covid-járvány esetében láttunk eltérő folyamatokat. Nyugat-Európa számos országában gyakorlatilag nem igazán észleltek SARS-CoV-2 járványt, amit azzal magyarázok, hogy ők jobban védekeznek.

Magyarországon az emberek nem bíznak eléggé sem a védőoltásokban, sem a maszkban.

Sajnos egyre igazabb az a mondás, hogy a magyar ember úgy szerez immunitást, hogy megbetegszik. Ezzel van összefüggésben a már említett többlethalálozás is.

És mi a helyzet az influenza terén, mennyiben volt kirívó tavaly?

Az influenzaszezon tekintetében 2025 januárjában, februárjában mind Magyarországon, mind az Európai Unióban észleltek többlethalálozást, tehát az influenza esetében nem tértünk el jelentősen az európai trendtől, de COVID-19 esetében igen.

Említette ezt a különleges surveillance rendszert, amely aktívan működve vizsgálja a járványügyi folyamatokat. Minek köszönhető, hogy az Epidemiológiai és Surveillance Központ ennyire képes követni a valós helyzetet?

Az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratóriumnak éppen az volt a célja, hogy olyan struktúrákat, illetve tudást építsünk fel, amelyik a pandémiás védekezésben az országot jobb helyzetbe hozza. Az egyik ez az új típusú surveillance rendszer, egy olyan figyelő szolgálat, amely részletesebb, pontosabb adatokat tud szolgáltatni a hagyományosnál, és kutatási célokra is alkalmas.

A másik fontos fejlesztési eredményünk a TÉR-EPI rendszer, ez is mindenki számára elérhető a honlapunkról. Ennek keretében a lakosság egészségi állapotáról alkotunk térképeket országos, megyei, járási és települési felbontásban. A legnagyobb Covid-járványhullámok megtanították számunkra, hogy az egészségi állapotban tapasztalt egyenlőtlenségek sok tekintetben magyarázzák az országban kialakuló járványok súlyosságát. Az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek legfőbb mozgatórugói az iskolázottság, a társadalmi-gazdasági helyzet, a jövedelem. A kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetű közösségeket általában súlyosabban érintik a járványok, amelyek aztán tovább mélyítik a meglévő egyenlőtlenségeket. A sérülékeny csoportok azonosításához megfelelően feldolgozott adatokra, egészség-térképekre van szükség, ezeket tartalmazza a TÉR-EPI rendszer. Az ebben található feldolgozott adatok teszik lehetővé, hogy a népegészségügyi intézkedések megalapozottan és célzottan történjenek, kiemelt figyelmet fordítva azokra a földrajzi területekre, ahol a fokozottan sérülékeny csoportok élnek.

Erről szól a 21. századi precíziós népegészségügy,

amely gyakorlata, hogy a megfelelő népegészségügyi beavatkozásokat, a megfelelő időben, a megfelelő népességcsoportokhoz juttassuk el.

2026 februárjában az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium projekt lezárul, és fennáll a kockázata annak, hogy sok fiatal kutató, akiket a világjárvány erre a területre vonzott, lemorzsolódik. De talán lesz remény arra, hogy tudjuk folytatni a munkát, mert nagyon nagy kár lenne, hogyha az eddig megszerzett tudás elveszne, és a következő nagyobb járványügyi krízis esetén megint nulláról kellene kezdeni az epidemiológiai és járványmatematikai kapacitások kiépítését Magyarországon.

Jól láthatóan tehát aktívan együttműködnek fontos szereplőkkel az egészségügyi rendszerben és azon kívül is, háziorvosok, egészségfejlesztési irodák, alapellátási szolgáltatók, önkormányzatok. De egy ilyen munkában felmerül azért a kérdés: mennyire magányos a kutató? Hogyan hasznosul a járványügyi kutatómunka szakértői munkája?

Köszönöm a kérdést, magányos nem vagyok, de nagyon nehéz elfogadni azt, hogy a munkánk nem jól tervezhető, alig kiszámítható. A kiszámíthatatlanságot személy szerint először 2009-ben, a H1N1 pandémia során tapasztaltam meg, ez volt a pánik és az elhanyagolás ördögi köre. Kezdetben az új fertőzések nyomán pánikszerű reakciókkal találkozhatunk, és az elvárás az, hogy hozzáértő szakembereket teremtsünk elő a semmiből.

Majd az emberek – köztük a döntéshozók is – nagyon rövid idő alatt elfelejtik a járványt, annak szomorú következményeit

és sokan úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. 2009 óta eltelt másfél évtized, és most pont ugyanaz történik, mint akkor.

A népegészségügy, és azon belül a járványügy újra kispadra került Magyarországon.

Térjünk vissza az egészséges életmód szerepére, a megelőzés fontosságára. Általánosan kijelenthető, hogy egy bizonyos szűk rétegnél erősödött az egészségtudatosság, főleg a Covid pusztító hatására is, de összességében nem nagyon változott az egészséges életmódhoz való viszonyunk.

Az emberek egészséges életmódhoz való viszonya nemcsak attól függ, hogy az egyének éppen milyen motivációkkal bírnak, hanem attól is, hogy milyen az a környezet, amiben élnek. Jövőre lesz 40 éves Ottawai Charta, az Egészségügyi Világszervezet egyik alapdokumentuma, amelynek az a legfőbb üzenete, hogy az egészséget, mint erőforrást az egyének, közösségek és társadalmak is alakítani tudják. Ezen a téren az államnak is komoly felelőssége van, például az egészséget támogató közpolitikák és környezet kialakításában. Csak egy példa: mennyire tanítjuk meg a gyerekeknek az egészséges életmódról az alapvető tudnivalókat, milyen gyakran találkozhatnak olyan üzenettel, kommunikációval, kampánnyal, amely segíti az egészségükkel kapcsolatos döntéseiket. És akkor el is jutottunk a védőoltások kérdéséhez, vagy akár az egészséges táplálkozás ügyéhez.

Akkor ragadjuk most meg az alkalmat és talán ha még nem késő, akkor beszéljünk még az ebben a szezonban beadandó védőoltások fontosságáról.

Védőoltásokkal kapcsolatban nagyon sokszor beszélünk az idősek influenza elleni védőoltásáról, de nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy ha valaki krónikus alapbetegségben szenved, vagy elhízott, akkor életkorától függetlenül is kérnie kellene a védőoltást. Azt is látni kell, hogy Magyarországon nagyon alacsony a várandós nők körében az influenza elleni átoltottság, pedig számukra is ajánlott az oltás. De megemlíthetnénk az egészségügyi dolgozókat is, ezen a téren is jelentősen elmaradunk az EU-tól. Magyarországon 17%, Németországban 60% körül van az egészségügyi dolgozók influenza elleni átoltottsága, és sorolhatnám Spanyolországot, a skandináv országokat is, mint jó példákat.

És a gyerekek számára mennyire lennének fontosak az oltási kampányok, egy influenza- vagy Covid-járványban?

Nemrég néztem utána, hogy 20 uniós országban ajánlják a gyermekek influenza elleni oltását, függetlenül attól, hogy szenvednek-e krónikus alapbetegségben.

Az influenzáról azt kell tudni, hogy az országos járványt mindig a gyermekek körében, iskolákban, óvodában zajló helyi járványok viszik előre.

A fő üzenet ezen a téren tehát az, hogy ha a gyerekeket sikerül nagyobb számban beoltani, akkor nemcsak őket védjük meg, hanem a pedagógusokat, a szülőket és a nagyszülőket is. Ilyen módon

a gyermekek oltása jelentős egyéni és közösségi haszonnal járna.

Magyarországon mindezek ellenére még mindig nagyon kevés gyermek kapja meg az influenza elleni védőoltást. Pedig van már orrspray formájában hozzáférhető tűmentes megoldás, és mennyire jó lenne, ha ez az oltóanyag térítésmentesen elérhető lenne minden gyermek számára Magyarországon is!

A vakcina felvétele nemcsak azon múlik, hogy milyen ösztönzést és információkat kap az érintett, hanem a fogadókészségen is. Ezért ha már a vakcinák felvételéről beszélünk, muszáj megkérdeznem, romlott-e tovább a vakcinákkal szembeni általános bizalom idehaza?

A védőoltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság, bizonytalanság már a Covid megjelenése előtt is probléma volt, de a koronavírus felerősítette az aggodalmakat. A 2022-ben végzett Vaccine Confidence Project a felnőtt lakosság körében vizsgálta a kérdést, és kimutatták: 60-70 %-a ért egyet azzal, hogy a védőoltások fontosak a gyermekek egészségéhez, az arányuk több mint 10%-kal csökkent a COVID-19 pandémia előtti szinthez képest. 70-80%-a egyetértett azzal is, hogy a védőoltások biztonságosak, ez több mint 10%-kal csökkent a pandémia előtti szinthez képest. Szögezzük le: Magyarországon még mindig sokkal több ember bízik a védőoltásokban, mint aki nem. De az is tény, hogy

a Covid megjelenése óta csökkent azoknak az aránya, akik bíznak a védőoltásokban.

Azt gondolom, hogy a védőoltások iránti bizalom helyreállításával idehaza is foglalkozni kell, mert a védőoltásokkal kapcsolatos bizonytalanság mára kőkemény realitássá vált. Tapasztaljuk, hogy az egészségügyi dolgozók közül azok, akik a gyermekek oltásával foglalkoznak, az iskolaorvosok, házi gyermekorvosok, de akár a védőnők is, ma már össztűz alatt állnak. Előfordul, hogy komoly támadások érik a személyüket amiatt, mert szeretnék a gyermeket beoltani, és ez elfogadhatatlan. Ezt a kritikus helyzetet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Magyarországon a gyermekkori védőoltások jelentős része kötelező, ezért magas az átoltottság. Sokan azt mondják emiatt, hogy nincs itt semmi tennivaló, de az adatok azt mutatják, hogy

az oltásbizonytalanság ettől függetlenül növekszik. A kicsi, de hangos oltásellenes csoportok hálózatokba szerveződtek és a világjárvány idején professzionálisabbá váltak.

Facebookon és alternatív hírportálokon keresztül koordinálják tevékenységüket, és összeesküvés-elméleteket, gyógyszeripar-ellenes retorikát és politikai propagandát ötvöző üzeneteket terjesztenek. Az egyik fő taktikájuk az egészségügyi dolgozók megfélemlítése. Amennyiben a szülők nem kapnak időben megbízható válaszokat a kérdéseikre az egészségügyi dolgozóktól, akkor ezekhez a nem megfelelő és nem megbízható forrásokhoz fordulhatnak.

Vagyis az államnak van mire építenie, de közben van is feladata.

Igen, erre a kedvezőtlen folyamatra oda kell figyelni és be kellene avatkozni hiteles, hatékony kommunikációval. Az oltásokkal kapcsolatos bizonytalanság egy spektrum, azon bármelyik irányban elmozdíthatók az emberek. Az egyik végén vannak azok, akik minden védőoltást elfogadnak, a másik végén, akik mindent elutasítanak, és közben vannak azok, akik kételkedők, akik billegnek, illetve akik csak akkor oltatják be magukat, ha nagyon muszáj, mert nem gondolják azt, hogy nekik is szükségük volna a védelemre. Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy

sokszor abba a hibába esünk, hogy az oltásellenes aktivistákkal kommunikálunk, pedig ők még mindig csak egy hangos kisebbség,

csak az új csatornák, a közösségi média felerősíti a hangjukat, és akik ezzel újabb figyelmet igyekeznek magukra irányítani. Eközben a csendes többség, a billegők, az elbizonytalanodók és azok felé kellene kommunikálni, akikben fel sem merül, hogy foglalkozniuk kellene a védőoltások kérdésével, mert ez egy sokkal szélesebb réteg, akiknek szükségük volna a megfelelő információkra. Az elbizonytalanodás oda vezethet az esetükben, hogy késlekednek az oltás elfogadásával, ez pedig egyéni és közösségi szempontok miatt is hátrányos.

Lehet úgy tekinteni az oltásellenességre, mint egy lassan terjedő fertőzésre, amely megfertőzheti a társadalmat és rossz népjóléti hatásokkal jár?

Lehet így tekinteni. Az oltásellenes mozgalom egy olyan társadalmi erő, amely szervezetten és proaktívan lép fel, és célja, hogy szándékosan kétségeket és félelmeket keltsen az oltásokkal kapcsolatban. Hagyományos és online platformokat felhasználva olyan mítoszokat terjesztenek, amelyeket a tudomány rendre megcáfol. A védőoltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság és ezek a mozgalmak – sokan meglepődnek ezen – egyidősek a védőoltásokkal. Tehát amikor Jenner feltalálta a védőoltást, akkor ezzel egyidejűleg megszülettek az oltásellenes mozgalmak is. A főbb üzeneteik és kommunikációs technikáik ma is sokban hasonlítanak a 200 évvel ezelőttiekre, például a tudományos eredmények eltorzítása, vagy személyes sértések, támadások, sőt jogi lépésekkel való fenyegetőzés üzeneteik kritikusai ellen.

Az a feladat, hogy ellenállóbbá tegyük az embereket az oltásellenes retorikával szemben, és az egészségügyi dolgozókat pedig megvédjük az őket ért támadásoktól.

Az Egyesült Államokban is magas politikai szintre jutottak az oltásellenes hangok, és bizonyos káros következtetések.

Igen, mert az nem jó a társadalomnak, amikor a szakmai kérdések bekerülnek a politikai térbe. Hosszú távon bizalomvesztést okoznak ezek a jelenségek. Az emberek ugyanis őszinte, tisztességes és érdekektől független válaszokat várnak a kérdéseikre. A Covid alatt nagyon jelentős volt a bizalomvesztés az egészségügyi és a népegészségügyi intézményekben, ezt hiteles és transzparens kommunikációval vissza kellene fordítani, különben hiába hirdeti az adott intézmény szakértője, hogy a védőoltások biztonságosak és eredményesek, nem fogják elhinni neki.

Hosszú távon csak úgy érhetünk el népegészségügyi eredményeket, ha a bizalom helyreáll.

Tehát a rövidtávú politikai érdekeknek nem szabadna felülírni a hosszú távú népegészségügyi érdeket, hiszen egy szakmailag autonóm népegészségügyi intézményrendszerbe vetett bizalom a társadalom számára megtérül. Rövid, közép és hosszú távon egyaránt.

