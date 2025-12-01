24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: a közgazdászok szerint erre van szüksége a gazdaságnak

A Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) idén is összegyűjtötte a 63. Közgazdász-vándorgyűlés szakmai megállapításait, és ezeket elküldte a kormányzat gazdaságpolitika irányítóinak. A Veszprémben megrendezett tanácskozáson közel száz szakember vázolta fel a magyar gazdaság előtt álló kihívásokat és azokat a szakpolitikai irányokat, amelyek a következő években meghatározóak lehetnek.
Összefoglalva az MKT szerint a gazdaságpolitika kiszámíthatóságának és hitelességének erősítése, valamint a fiskális és monetáris politika hatékony összehangolása nélkül reális kockázat az infláció újbóli megugrása.
A rendezvényen elhangzottak alapján készült a szervezet közleménye kiemeli: az ország hitelképességének megőrzése szempontjából alapvető a jegybank függetlenségének jogi és kommunikációs védelme. A fiskális politikában tartósan fenntartható elsődleges egyenlegre, az adórendszer kiszámíthatóságára és az államadósság – különösen a devizaarány – csökkentésére van szükség. A dokumentum figyelmeztet arra is, hogy a kiszámíthatatlan döntéshozatal, az eseti különadók és a hirtelen irányváltások egyaránt rombolják a befektetői bizalmat és visszafogják a beruházásokat.
A gazdaságfejlesztési javaslatok központi eleme, hogy állami támogatást csak előzetes megtérülési számítás alapján szabad nyújtani a Magyarországra érkező befektetésekhez.
A munkaerőpiac már nem szorul alacsony hozzáadott értékű munkahelyek tömeges létrehozására, ezért célszerű csak a magasabb hazai értékteremtést biztosító projektek támogatása. A vándorgyűlés hangsúlyozta a gazdaság ellenállóképességének növelését is: a kereskedelmi és finanszírozási csatornák diverzifikálása, az energiabiztonság erősítése és a hazai tőkepiac mélyítése egyaránt mérsékli a geopolitikai kitettségeket.
A versenyképesség javításában kulcskérdésként jelent meg a K+F és az innovációs ökoszisztéma megerősítése. Az egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások közötti együttműködések bővítése nélkül nem lehet nagyobb arányban piaci termékké alakítani a kutatási eredményeket. Az elkövetkező években a mesterséges intelligencia alkalmazása állhat a K+F középpontjában, amihez országos programok szükségesek az adatkezelési kompetenciák, az adatvédelem és az MI-infrastruktúra fejlesztésére.
A humán tőke fejlesztése, az oktatási rendszerek korszerűsítése és a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség növelése szintén hangsúlyos elem. A közoktatásban célzott felzárkóztatásra, a szakképzésben és felsőoktatásban gyakorlatorientált és kompetenciaalapú modulokra, valamint az egyetemeken differenciált pályamodellekre van szükség.
A digitalizáció és az automatizáció gyorsulása miatt külön figyelmet érdemelnek az adatvezérelt tervezéssel és logisztikai folyamatokkal kapcsolatos készségek.
A javaslatcsomag agrár- és élelmiszeripari kérdésekben is részletes iránymutatást ad. A hazai élelmiszeriparban modern technológiai fejlesztésekre, integrációs modellekre és márkaépítésre van szükség ahhoz, hogy a nyersanyag-kivitelről magasabb feldolgozottságú termékek előállítása felé mozduljon el az ágazat. A családi vállalkozások és mezőgazdasági üzemek generációváltása kulcskérdés, amelyhez jogi és pénzügyi ösztönzők kialakítása indokolt.
A demográfiai folyamatok kezelésére hosszú távú forgatókönyvek kidolgozását javasolják, különös tekintettel a szolgáltatószektor munkaerőigényére.
Végül, az MKT szerint Magyarországnak a diverzifikált gazdasági kapcsolatokra, erősebb uniós beágyazottságra kell építenie.
A vándorgyűlés 24 pontos szakpolitikai ajánlása:
- A fiskális és monetáris politikát az eddigieknél összehangoltabban kell működtetni, a kiszámíthatóság erősítése mellett. A végrehajtás során kerülni kell a hirtelen irányváltásokat. A célokhoz illeszkedő intézkedések ütemezett bevezetése növeli azok lakossági és piaci elfogadottságát.
- Az ország hitelképessége és nemzetközi pénzügyi kapcsolatai szempontjából fontos a jegybanki függetlenség védelme. A jogi és operatív függetlenség megőrzése mellett a gazdaságpolitikai kommunikációban kerülni kell a jegybanki kamatpolitika minősítését, elkerülve a függetlenség csorbításának látszatát is.
- A monetáris politikának a reálkamatot olyan pályán kell tartania, és olyan kommunikációt kell folytatnia, amely egyértelművé teszi az inflációs cél elsődlegességét, megelőzve az infláció és a forint elleni spekuláció elszabadulását.
- A fiskális politikában kerülni kell a „fiskális alkoholizmust”. Törekedni kell a semleges, de inkább pozitív elsődleges egyenleg fenntartható elérésére, valamint az államadósság – különösen a devizaarány – csökkentésére. Az adórendszer működtetésében stabilitásra kell törekedni; különadók esetén hatásvizsgálat és előzetes egyeztetés szükséges, a kivezetést pedig rögzített menetrend szerint kell végrehajtani.
- A külföldi befektetők számára csak előzetes megtérülési számítások alapján szabad költségvetési támogatást nyújtani. A munkaerőpiac már nem igényli az alacsony hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását, ezért csak a magas hozzáadott értéket teremtő beruházások támogatása indokolt.
- Növelni kell a gazdaság ellenállóképességét. A kereskedelmi és finanszírozási csatornák diverzifikálása, a hazai tőkepiac mélyítése és az energiabiztonság erősítése csökkenti a geopolitikai kitettséget. Fontos a beszállítói és útvonal-diverzifikáció, valamint a stratégiai készletezés fejlesztése.
- A gazdaság ellenállóképességének növeléséhez szükséges a klíma- és agrárreziliencia erősítése: vízgazdálkodási beruházások, kockázatkezelési eszközök bővítése, regionális együttműködések a klímakockázatok kezelésére.
- Törekedni kell az exportpiacok diverzifikálására, ugyanakkor figyelembe kell venni az EU-centrikus szerkezetet és a hazai nagyvállalatok realitásait. A mozgástér bővítését az uniós beágyazódás és a régiós együttműködések (V4, CEE, Nyugat-Balkán) erősítése szolgálja.
- Meg kell újítani az EU-n belüli gazdaságpolitikai koordinációt: az Európai Szemeszter keretrendszerét reformálni kell, hogy a versenyképességet javító strukturális reformokat támogassa.
- A hazai tőkepiac mélyítésére van szükség, különösen az intézményi befektetői kör erősítésével, az értékpapírosítás ösztönzésével és a részvénypiac fejlesztésével. A támogatási programokat a költségvetés teherbírásához kell igazítani.
- Erősíteni kell az egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások közötti kapcsolatokat a K+F eredmények piaci hasznosítása érdekében.
- Európai hálózatokhoz kapcsolódó egyetemi-ipari programokkal és MI-kompetenciákat beépítő tantervi reformokkal kell fejleszteni a humán tőkét.
- A K+F területén a mesterséges intelligencia alkalmazását kell középpontba állítani, országos adatkezelési és MI-infrastruktúra-fejlesztési programokkal.
- Felül kell vizsgálni a költségvetés inflációhoz kötött automatikus indexálási szabályait. A 2022-ben magas fix áron energiára szerződött kkv-knak egyszeri refinanszírozási lehetőséget lehetne biztosítani.
- A kereskedelmi szabályozásban a verseny növelésére és az adminisztratív terhek csökkentésére kell törekedni. Az árréssapka fokozatos, adatvezérelt kivezetése szükséges.
- Felül kell vizsgálni a szektorális különadókat és a használatarányos útdíj emeléseit, többéves előre jelzett pálya mellett.
- A hazai élelmiszeripart technológiai és kapacitásfejlesztéssel kell erősíteni, hogy magasabb feldolgozottságú termékeket állítson elő.
- A családi vállalkozások generációváltását jogi és pénzügyi ösztönzőkkel kell segíteni, különösen az agráriumban.
- A közszférában mintaszerűen kell alkalmazni az MI-rendszerek ellenőrzött és etikus használatát.
- Hosszú távú demográfiai forgatókönyvet kell kidolgozni a csökkenő aktív korú népesség és a technológiai változások kezelésére.
- A humán tőke szűk keresztmetszeteit rendszerszinten kell kezelni: a közoktatásban mérési és felzárkóztató mechanizmusokkal, a felsőoktatásban differenciált pályamodellekkel.
- A szakképzésben és felsőoktatásban növelni kell a gyakorlatorientált, vállalati együttműködésen alapuló modulok arányát; a felnőttképzésben regionálisan rugalmas pályákat kell kialakítani.
- Célzott bér- és képzési politikákkal, valamint vonzó karrierprogramokkal kell ösztönözni a képzett munkaerő itthon maradását.
- A munkaerőhiány enyhítésére rugalmas, átlátható kvótarendszert célszerű fenntartani a vendégmunkások számára, szigorú minőségi és integrációs feltételekkel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyszerre lépett a gázra és a fékre a CIG Pannónia - Összejön a 4 milliárdos nyereség?
Közzétette gyorsjelentését a biztosító.
Nagy ellenőrzéseket jelentett be a NAV, milliós is lehet a bírság
Indul a kampány.
Úgy tűnik, Donald Trump felettébb optimista a béke kapcsán: "jó esély" van a háború lezárására
Értékelte a tárgyalásokat az elnök.
Nukleáris robbantások: veszélyes következményekre figyelmeztetik Trumpot
Levelet küldtek az elnöknek.
Egy lépéssel közelebb az ukrajnai békéhez? Megszólalt Volodimir Zelenszkij az eredményekről
Ő is várja a beszámolót.
Küszöbön a béke? Ha ez tényleg megtörténik, az a befektetéseidre is hatással lesz
Azért adatokban sem lesz hiány.
Óriásit kaszált a háborúkon a hadiipar: rekorddöntő évet zártak a fegyvergyártó óriások
A valaha volt legtöbb bevételt könyvelték el.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!