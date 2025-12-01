Magyarország is beszállna az egyik legdinamikusabban fejlődő iparágba, ami forradalmasíthatja a munkavégzést a jövőben

Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szerint Magyarország technológiai háttere alkalmassá teszi az országot a gyorsan bővülő humanoid robotpiacon való részvételre.
Magyarország ma high-tech ipari ország, gazdasága elsősorban az autógyártásra épül. Ha képesek vagyunk a legkomplexebb ipari terméket, az autót gyártani, akkor a humanoid robotokkal is foglalkozhatunk
– mondta Palkovics László. Az előrejelzések várakozásai szerint a humanoid robotok ágazata világszerte jelentős növekedés előtt áll, amelyben Magyarország is pozíciókat szerezhet.
Az intézmény számára nem új terület a robotika. A HUN-REN SZTAKI irányítása alatt működik az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium és a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium, ahol évek óta zajlanak fejlesztések a robotika, az érzékelési technológiák és az autonóm vezérlési rendszerek területén.
Monostori László főigazgató szerint a Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratóriumban korábban is jelentős eredmények születtek az ipari és kollaboratív robotikában.
Legutóbbi, már öt országban működő robotizált mérési megoldásunk idén elnyerte az Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat. Az új kutatócsoport megalakulása logikus lépés: a meglévő tudásbázist, valamint olyan eszközöket, mint a Unitree humanoid robot és a Boston Dynamics robotkutyák, új kihívások elé állítja.
A tudományos vezetők a multidiszciplináris megközelítés jelentőségét hangsúlyozták. "A humanoid robotika a gépészet, az informatika és az irányításelmélet metszéspontja. A SZTAKI-ban az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium (ARNL) keretében felhalmozott tudás révén nemcsak a robotok mozgását, hanem környezetérzékelését és autonóm döntéshozatalát is világszínvonalon kutatjuk" – mondta Bokor József a HUN-REN SZTAKI tudományos főigazgatója.
A cél, hogy a robotok ne csupán ellenőrzött ipari környezetben működjenek megbízhatóan, hanem
képesek legyenek emberekkel együttműködve, változékony környezetben is hatékony és biztonságos munkavégzésre.
A bejelentés résztvevői élőben is megtekinthették az intézet robotikai eszközparkját, amely meggyőzően demonstrálta a magyar kutatók felkészültségét a következő generációs technológiák fejlesztésében.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
