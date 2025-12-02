  • Megjelenítés
Brutális áresés történt a boltokban egy nap alatt
Gazdaság

Brutális áresés történt a boltokban egy nap alatt

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
December elején újabb élelmiszerek kerültek be az árrésstop alá, ami azonnali változásokat indított el a boltokban. A friss gyümölcsöktől és zöldségektől a húsokon át egészen a bébiételekig több termék ára is érezhetően mérséklődött.

December 1-jével újabb termékkörre vezette be a kormány az árrésstopot. Az Online Árfigyelő rendszerben az érintett körből több termék is elérhető, így már látszanak a december 2-án frissített első adatok. Ezek alapján a legtöbb érintett élelmiszer ára érezhetően esett – néhol drasztikusan.

Az árak egységnyi átlagárak az Online Árfigyelőben elérhető termékkör alapján számolva.

Az Online Árfigyelőben megtalálható, új árrésstopos termékek árának változása
  November 30-i ár December 2-i ár Változás (%)
Fehérpecsenye 7474 6952 -7
Kenhető sajt 4499 3807 -14,5
Zöldpaprika 995 875 -12,1
Fejes Káposzta 357 212 -40,5
Pardicsom 1066 859 -19,4
Vöröshagyma 362 229 -36,7
Bébiétel 3805 3453 -9,2
Alma 617 470 -23,9
Körte 972 780 -19,7
      Forrás: Online Árfigyelő

A legnagyobb visszaesés a fejes káposztánál figyelhető meg, amelynek ára két nap alatt több mint 40 százalékkal esett. A vöröshagyma is jelentősen, közel 37 százalékkal lett olcsóbb, míg az alma és a körte ára 20 százalék körüli mértékben mérséklődött.

Az utolsó pillanatban vették ki a félkemény sajtokat

Eredetileg úgy volt, hogy a félkemény sajtok is a mostani szigorítás részei lesznek. A kormány azonban az utolsó pillanatban elállt ettől, hivatalos indoklást nem közöltek. A lépés hátterében azonban valószínűleg az állhat, hogy a közelmúltban módosult a Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtokra vonatkozó fejezete.

Még több Gazdaság

Kiábrándító előrejelzés érkezett Magyarországról

Évente a GDP 4-6%-át nyerhetnénk meg egy pénzreformmal?

Nagy változás jön a horvátországi szálláshelyeknél

A változás komoly vitát váltott ki az ágazatban. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint az új előírások jelentős károkat okozhatnak, mert kiszoríthatják a boltokból az eddig kedvező árú termékeket, miközben a hazai gyártók számára ez csupán „látszólagos és minden bizonnyal átmeneti védőernyő”.

Kapcsolódó cikkünk

Mutatjuk a legdrágább és legolcsóbb trappistákat a sajtarmageddon előtt

Megkongatták a vészharangot: eltűnhet az olcsó trappista

Óriási változás jön a trappista sajtnál

A Tej Terméktanács ezzel szemben üdvözölte a módosítást, mondván: az segíthet megtisztítani a piacot az olyan, átcímkézett termékektől, amelyek valójában nem felelnek meg a trappista sajt követelményeinek.

Az árrésstop elvileg február végéig tart, de nagy esély van arra, hogy a kormány további hosszabbítás mellett dönt. Hogy ennek milyen következményei lehetnek arról itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Csapdába lavírozhatja magát a boltokban a kormány, de van kiút

A december 2-vel újonnan az árrésstop hatály alá vont termékek a következők:

  • marha fehérpecsenye és felsál,
  • sertésmájas és sertésmájkrém,
  • kenhető sajtkrémek,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejes káposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma,
  • zöldpaprika
  • bébiételek.

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Akkora elbocsátási hullám zajlik az USA-ban, ami csak világgazdasági válságok idején szokott lenni
Kiderültek a részletek Donald Trump MRI-vizsgálatáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility