Brutális áresés történt a boltokban egy nap alatt

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

December elején újabb élelmiszerek kerültek be az árrésstop alá, ami azonnali változásokat indított el a boltokban. A friss gyümölcsöktől és zöldségektől a húsokon át egészen a bébiételekig több termék ára is érezhetően mérséklődött.

December 1-jével újabb termékkörre vezette be a kormány az árrésstopot. Az Online Árfigyelő rendszerben az érintett körből több termék is elérhető, így már látszanak a december 2-án frissített első adatok. Ezek alapján a legtöbb érintett élelmiszer ára érezhetően esett – néhol drasztikusan.

Az árak egységnyi átlagárak az Online Árfigyelőben elérhető termékkör alapján számolva.

Az Online Árfigyelőben megtalálható, új árrésstopos termékek árának változása November 30-i ár December 2-i ár Változás (%) Fehérpecsenye 7474 6952 -7 Kenhető sajt 4499 3807 -14,5 Zöldpaprika 995 875 -12,1 Fejes Káposzta 357 212 -40,5 Pardicsom 1066 859 -19,4 Vöröshagyma 362 229 -36,7 Bébiétel 3805 3453 -9,2 Alma 617 470 -23,9 Körte 972 780 -19,7 Forrás: Online Árfigyelő

A legnagyobb visszaesés a fejes káposztánál figyelhető meg, amelynek ára két nap alatt több mint 40 százalékkal esett. A vöröshagyma is jelentősen, közel 37 százalékkal lett olcsóbb, míg az alma és a körte ára 20 százalék körüli mértékben mérséklődött.

Az utolsó pillanatban vették ki a félkemény sajtokat

Eredetileg úgy volt, hogy a félkemény sajtok is a mostani szigorítás részei lesznek. A kormány azonban az utolsó pillanatban elállt ettől, hivatalos indoklást nem közöltek. A lépés hátterében azonban valószínűleg az állhat, hogy a közelmúltban módosult a Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtokra vonatkozó fejezete.

A változás komoly vitát váltott ki az ágazatban. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint az új előírások jelentős károkat okozhatnak, mert kiszoríthatják a boltokból az eddig kedvező árú termékeket, miközben a hazai gyártók számára ez csupán „látszólagos és minden bizonnyal átmeneti védőernyő”.

A Tej Terméktanács ezzel szemben üdvözölte a módosítást, mondván: az segíthet megtisztítani a piacot az olyan, átcímkézett termékektől, amelyek valójában nem felelnek meg a trappista sajt követelményeinek.

Az árrésstop elvileg február végéig tart, de nagy esély van arra, hogy a kormány további hosszabbítás mellett dönt. Hogy ennek milyen következményei lehetnek arról itt írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 29. Csapdába lavírozhatja magát a boltokban a kormány, de van kiút

A december 2-vel újonnan az árrésstop hatály alá vont termékek a következők:

marha fehérpecsenye és felsál,

sertésmájas és sertésmájkrém,

kenhető sajtkrémek,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejes káposzta,

paradicsom,

vöröshagyma,

zöldpaprika

bébiételek.

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images