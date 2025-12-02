Brutális áresés történt a boltokban egy nap alatt

December 1-jével újabb termékkörre vezette be a kormány az árrésstopot. Az Online Árfigyelő rendszerben az érintett körből több termék is elérhető, így már látszanak a december 2-án frissített első adatok. Ezek alapján a legtöbb érintett élelmiszer ára érezhetően esett – néhol drasztikusan.
Az árak egységnyi átlagárak az Online Árfigyelőben elérhető termékkör alapján számolva.
|Az Online Árfigyelőben megtalálható, új árrésstopos termékek árának változása
|November 30-i ár
|December 2-i ár
|Változás (%)
|Fehérpecsenye
|7474
|6952
|-7
|Kenhető sajt
|4499
|3807
|-14,5
|Zöldpaprika
|995
|875
|-12,1
|Fejes Káposzta
|357
|212
|-40,5
|Pardicsom
|1066
|859
|-19,4
|Vöröshagyma
|362
|229
|-36,7
|Bébiétel
|3805
|3453
|-9,2
|Alma
|617
|470
|-23,9
|Körte
|972
|780
|-19,7
|Forrás: Online Árfigyelő
A legnagyobb visszaesés a fejes káposztánál figyelhető meg, amelynek ára két nap alatt több mint 40 százalékkal esett. A vöröshagyma is jelentősen, közel 37 százalékkal lett olcsóbb, míg az alma és a körte ára 20 százalék körüli mértékben mérséklődött.
Az utolsó pillanatban vették ki a félkemény sajtokat
Eredetileg úgy volt, hogy a félkemény sajtok is a mostani szigorítás részei lesznek. A kormány azonban az utolsó pillanatban elállt ettől, hivatalos indoklást nem közöltek. A lépés hátterében azonban valószínűleg az állhat, hogy a közelmúltban módosult a Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtokra vonatkozó fejezete.
A változás komoly vitát váltott ki az ágazatban. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint az új előírások jelentős károkat okozhatnak, mert kiszoríthatják a boltokból az eddig kedvező árú termékeket, miközben a hazai gyártók számára ez csupán „látszólagos és minden bizonnyal átmeneti védőernyő”.
A Tej Terméktanács ezzel szemben üdvözölte a módosítást, mondván: az segíthet megtisztítani a piacot az olyan, átcímkézett termékektől, amelyek valójában nem felelnek meg a trappista sajt követelményeinek.
Az árrésstop elvileg február végéig tart, de nagy esély van arra, hogy a kormány további hosszabbítás mellett dönt. Hogy ennek milyen következményei lehetnek arról itt írtunk bővebben:
A december 2-vel újonnan az árrésstop hatály alá vont termékek a következők:
- marha fehérpecsenye és felsál,
- sertésmájas és sertésmájkrém,
- kenhető sajtkrémek,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejes káposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma,
- zöldpaprika
- bébiételek.
A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images
