Így nem nőtt a magyar gazdaság
Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A harmadik negyedévben stagnált a magyar GDP, vagyis az előző negyedévhez képest nem változott a gazdaság teljesítménye. Éves összevetésben ez 0,6%-os növekedésre volt elegendő. A most megjelent adatok megegyeznek az előzetes adatközléssel, ám a részletekből már jobban láthatjuk, mi okozza a továbbra is igen erőtlen produkciót.
A magyar gazdaság bő három éve van stagnálás közeli állapotban: az elmúlt 13 negyedévből 8 alkalommal esett a teljesítménye, 4-szer növekedni tudott, és most stagnált. A nagy kép szerint az ipart a külső felvevőpiacaink gyenge kereslete és az európai járműipar versenyképességi kihívásai nyomasztják, az építőipart a belső beruházási kereslet húzza lefelé, erre jött még rá a kedvezőtlen időjárás mezőgazdaságot nyomasztó hatása. A lefelé húzó tényezőket néhány szolgáltató ágazat ellensúlyozza, amelyek elsősorban a lakossági jövedelmek emelkedéséből tudnak profitálni.

Így termeltünk

Mindez azt jelenti, hogy a harmadik negyedéves (éves alapú) 0,6%-os GDP-bővüléshez gyakorlatilag csak a szolgáltató szektor tudott érdemben hozzájárulni. Lefelé húzta a teljesítményt az ipar, stagnálás közeli kontribúciót hozott a cikkcakkos pályát bejáró, de kis súlyú építőipar. Kisebb meglepetésnek mondható, hogy végül a mezőgazdaság mindössze 0,2 százalékponttal mérsékelte a növekedést, ez egyben azt is jelenti, hogy

a növekedés a rossz időjárás hatását kiszűrve is igen visszafogott.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

