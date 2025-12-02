Így nem nőtt a magyar gazdaság

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A harmadik negyedévben stagnált a magyar GDP, vagyis az előző negyedévhez képest nem változott a gazdaság teljesítménye. Éves összevetésben ez 0,6%-os növekedésre volt elegendő. A most megjelent adatok megegyeznek az előzetes adatközléssel, ám a részletekből már jobban láthatjuk, mi okozza a továbbra is igen erőtlen produkciót.

A magyar gazdaság bő három éve van stagnálás közeli állapotban: az elmúlt 13 negyedévből 8 alkalommal esett a teljesítménye, 4-szer növekedni tudott, és most stagnált. A nagy kép szerint az ipart a külső felvevőpiacaink gyenge kereslete és az európai járműipar versenyképességi kihívásai nyomasztják, az építőipart a belső beruházási kereslet húzza lefelé, erre jött még rá a kedvezőtlen időjárás mezőgazdaságot nyomasztó hatása. A lefelé húzó tényezőket néhány szolgáltató ágazat ellensúlyozza, amelyek elsősorban a lakossági jövedelmek emelkedéséből tudnak profitálni.

Így termeltünk

Mindez azt jelenti, hogy a harmadik negyedéves (éves alapú) 0,6%-os GDP-bővüléshez gyakorlatilag csak a szolgáltató szektor tudott érdemben hozzájárulni. Lefelé húzta a teljesítményt az ipar, stagnálás közeli kontribúciót hozott a cikkcakkos pályát bejáró, de kis súlyú építőipar. Kisebb meglepetésnek mondható, hogy végül a mezőgazdaság mindössze 0,2 százalékponttal mérsékelte a növekedést, ez egyben azt is jelenti, hogy

a növekedés a rossz időjárás hatását kiszűrve is igen visszafogott.

