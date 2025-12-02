Michael és Susan Dell bejelentette, hogy 6,25 milliárd dollárt ajánl fel amerikai gyerekek befektetési számláinak elindítására.
A támogatás mintegy 25 millió gyermeket érint, és ez lesz az eddigi legnagyobb összegű adomány, amelyet kifejezetten amerikai gyerekek javára fordítottak.
A program célja, hogy már korán elindítsák a pénzügyi megtakarításokat, mert kutatások szerint azok a gyerekek, akiknek ilyen befektetési számlájuk van, nagyobb eséllyel fejezik be az iskolát, vásárolnak saját otthont vagy indítanak vállalkozást.
A felajánlás kapcsolódik egy új amerikai kormányzati kezdeményezéshez, amely lehetővé teszi, hogy szülők adókedvezményes befektetési számlát nyissanak 18 év alatti gyerekeknek. Az állam ezer dollárral indítja ezeket az úgynevezett Trump számlákat minden olyan amerikai újszülött számára, aki 2025 és 2028 között születik.
A szülők 2026 júliusától nyithatják meg a számlákat, és további befizetéseket tehetnek rá. A Dellek most azt vállalták, hogy a támogatáson kívül minden tíz év alatti gyerek számára, aki 2025 előtt született, 250 dollárt utalnak ugyanilyen befektetési számlára, ha a család jövedelme nem haladja meg a százezer ötvenezer dolláros középszintet.
A kezdeményezés mögött az a cél húzódik, hogy azok a gyerekek is esélyt kapjanak az indulásra, akik kimaradnának az állami programból. A számlák olyan alacsony költségű befektetésekbe fektetnek, amelyek az amerikai részvénypiac teljesítményét követik.
Címlapkép forrása: Natalia Lebedinskaia via Getty Images
Egy kontinensnyi ország megy szépen lassan csődbe, nagy a baj Ázsiában
A globális államcsődhullámok új epicentruma rajzolódik ki.
Indul a gyerekeknek szánt hatalmas befektetési alap az USA-ban
Részvénypiaci befektetésekbe teszik a pénzt.
Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal
Kijev tagadja, hogy elesett volna a kulcsfontosságú város.
Homok került a moszkvai profitgyár fogaskerekei közé
Ez kellemetlen.
Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját
Egy egészen sajátos korrupciós ügyet tártak fel a hatóságok.
Brüsszel nem ad pénzt mostantól, ha valaki nem működik egyet a bevándorlók kitoloncolásában
Az Európai Unió a kereskedelmi egyezményeit is ennek fényében értékeli.
Megkongatták a vészharangot: nagy baj lehet Magyarország szomszédjában
Lejárt a határidő.
Tovább dagad a botrány Ukrajnában: volt kormánytag bukott le
Egy miniszterhelyettest vettek őrizetbe a korrupciós ügy kapcsán.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?