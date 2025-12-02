Indul a gyerekeknek szánt hatalmas befektetési alap az USA-ban

Michael és Susan Dell történelmi jelentőségű, 6,25 milliárd dolláros adománnyal indít befektetési számlákat 25 millió amerikai gyermek számára. A program célja, hogy már korán pénzügyi alapot adjon a gyerekeknek, és hosszú távon megváltoztassa a társadalmi mobilitás és a vagyonépítés lehetőségeit az Egyesült Államokban, írja a CNBC.

Michael és Susan Dell bejelentette, hogy 6,25 milliárd dollárt ajánl fel amerikai gyerekek befektetési számláinak elindítására.

A támogatás mintegy 25 millió gyermeket érint, és ez lesz az eddigi legnagyobb összegű adomány, amelyet kifejezetten amerikai gyerekek javára fordítottak.

A program célja, hogy már korán elindítsák a pénzügyi megtakarításokat, mert kutatások szerint azok a gyerekek, akiknek ilyen befektetési számlájuk van, nagyobb eséllyel fejezik be az iskolát, vásárolnak saját otthont vagy indítanak vállalkozást.

A felajánlás kapcsolódik egy új amerikai kormányzati kezdeményezéshez, amely lehetővé teszi, hogy szülők adókedvezményes befektetési számlát nyissanak 18 év alatti gyerekeknek. Az állam ezer dollárral indítja ezeket az úgynevezett Trump számlákat minden olyan amerikai újszülött számára, aki 2025 és 2028 között születik.

A szülők 2026 júliusától nyithatják meg a számlákat, és további befizetéseket tehetnek rá. A Dellek most azt vállalták, hogy a támogatáson kívül minden tíz év alatti gyerek számára, aki 2025 előtt született, 250 dollárt utalnak ugyanilyen befektetési számlára, ha a család jövedelme nem haladja meg a százezer ötvenezer dolláros középszintet.

A kezdeményezés mögött az a cél húzódik, hogy azok a gyerekek is esélyt kapjanak az indulásra, akik kimaradnának az állami programból. A számlák olyan alacsony költségű befektetésekbe fektetnek, amelyek az amerikai részvénypiac teljesítményét követik.

Címlapkép forrása: Natalia Lebedinskaia via Getty Images