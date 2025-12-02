Komoly felvásárlás jön az európai kiskereskedelmi piacon

Az Európai Bizottság megállapította, hogy az akvizíció elsősorban az élelmiszeripari termékek előállítását és kiskereskedelmi forgalmazását érinti.

A versenyhatóság szerint a tranzakció nem vet fel versenyjogi aggályokat, tekintettel annak korlátozott piaci hatására.

Angelo Mastrolia, a NewPrinces Group elnöke stratégiai mérföldkőnek nevezte a tranzakció lezárását. Kiemelte, hogy a Carrefour Italia integrációja konkrét lehetőséget jelent az ipar és a kiskereskedelem közötti kapcsolat megerősítésére, ami a csoport identitásának alapvető eleme.

Az előzetes előrejelzések szerint a NewPrinces Group konszolidált nettó nyeresége meghaladja majd a 700 millió eurót, beleértve az üzleti kombináció hatásait is. A teljes évre vonatkozó előrejelzés alapján a részvényesi tőke várhatóan meghaladja az 1,1 milliárd eurót 2025 végére.

A tranzakció lezárását követően az érintett vállalatok új neveket vesznek fel. A Carrefour Italia a Princes Retail S.p.A. nevet kapja, a Carrefour Finance S.r.l. a Princes Finance S.p.A. nevet veszi fel, míg a Carrefour Property S.r.l. a Princes Property S.p.A. néven fog működni. A G.S. S.p.A. vállalat neve változatlan marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images