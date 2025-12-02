  • Megjelenítés
Megérkezett a figyelmeztetés: egyre több a szifiliszes eset Magyarországon
Megérkezett a figyelmeztetés: egyre több a szifiliszes eset Magyarországon

Magyarországon is egyre több szifiliszes megbetegedést regisztrálnak, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés korai felismerése és kezelése létfontosságú, különösen a várandós nők esetében. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, miközben súlyos szövődményeket okozhat és könnyen továbbadható, ezért minden gyanú esetén fontos az orvosi vizsgálat, mondta el a Galgóczi Ágnes, helyettes országos tisztifőorvos az InfoRádióban.

Az utóbbi időben Magyarországon is megemelkedett a szifiliszes esetek száma, ami összhangban áll az európai trendekkel.

A helyettes országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a fertőzés sokszor hosszú ideig tünetmentes, így az érintettek anélkül adhatják tovább, hogy tudnának róla. Kezeletlen esetben a szifilisz éveken át károsíthatja a szervezetet, többek között a csontokat, a veséket, a májat és az idegrendszert. A betegséget egy baktérium okozza, amely jellemzően szexuális úton terjed, de vérrel is átvihető, és a várandós anyától a magzat is megfertőződhet.

A szakember hangsúlyozta, hogy a szifilisz időben felismerve jól gyógyítható, a kezelés penicillinnel történik. A jelenlegi helyzetben különösen aggasztó, hogy a várandósok körében is nő a fertőzések száma, sokszor úgy, hogy a kismamák nem érzékelik a tüneteket. Emiatt fontos, hogy a terhesség korai szakaszában elvégzett kötelező szűrés mellett szülőszobai vizsgálatot is bevezettek, mert nőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma.

Az orvosok minden tünetet észlelő embert arra kérnek, hogy minél előbb forduljon bőr- és nemibeteg-gondozóhoz. Ha bebizonyosodik a fertőzés, kötelező a partnerek felkutatása és vizsgálata is, hiszen ők is érintettek lehetnek. A megelőzés leghatékonyabb módja továbbra is a következetes óvszerhasználat, amely más nemi úton terjedő betegségek ellen is véd.

Címlapkép forrása: majorosl via Getty Images

