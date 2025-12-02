Megérkezett a figyelmeztetés: egyre több a szifiliszes eset Magyarországon

Az utóbbi időben Magyarországon is megemelkedett a szifiliszes esetek száma, ami összhangban áll az európai trendekkel.
A helyettes országos tisztifőorvos arra hívta fel a figyelmet, hogy a fertőzés sokszor hosszú ideig tünetmentes, így az érintettek anélkül adhatják tovább, hogy tudnának róla. Kezeletlen esetben a szifilisz éveken át károsíthatja a szervezetet, többek között a csontokat, a veséket, a májat és az idegrendszert. A betegséget egy baktérium okozza, amely jellemzően szexuális úton terjed, de vérrel is átvihető, és a várandós anyától a magzat is megfertőződhet.
A szakember hangsúlyozta, hogy a szifilisz időben felismerve jól gyógyítható, a kezelés penicillinnel történik. A jelenlegi helyzetben különösen aggasztó, hogy a várandósok körében is nő a fertőzések száma, sokszor úgy, hogy a kismamák nem érzékelik a tüneteket. Emiatt fontos, hogy a terhesség korai szakaszában elvégzett kötelező szűrés mellett szülőszobai vizsgálatot is bevezettek, mert nőtt a veleszületett szifiliszes esetek száma.
Az orvosok minden tünetet észlelő embert arra kérnek, hogy minél előbb forduljon bőr- és nemibeteg-gondozóhoz. Ha bebizonyosodik a fertőzés, kötelező a partnerek felkutatása és vizsgálata is, hiszen ők is érintettek lehetnek. A megelőzés leghatékonyabb módja továbbra is a következetes óvszerhasználat, amely más nemi úton terjedő betegségek ellen is véd.
Címlapkép forrása: majorosl via Getty Images
Idén már fizetős lesz a parkolás a két ünnep között Budapesten
Változik a szabályozás.
Új képességet villantott Kína, újabb stratégiai szektort hódítana meg
Cél a teljes önellátás.
Megjelent a rendelet: ezekben a városokban lesz újabb rozsdaövezeti lakásprojekt
Budapest III. és XI. kerületeiben, illetve Pécsett lehet újabb barnamezős lakóingatlan-fejlesztés.
Európa drasztikus lépésre készül: nagyszabású programmal szabadulna meg a kínai csapdából
Nem akarják ugyanazt a hibát elkövetni, mint az energiával.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss adatok.
Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció
Már a harmadik hasonló eset történt a napokban.
Komoly csávában Putyin barátja: egyik napról a másikra két amerikai légibázis is megjelent a hátsókertjében
Öt hónapra kérte kölcsön Washington a repülőtereket.
Látványos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése: elképesztő állapotok uralkodnak a csapatoknál
Mindegy mi történik, csak előre.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?