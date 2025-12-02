Milos Stefanovic: "a piac készen áll, a nukleáris reneszánsz nem álom többé"

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a 2050-es klímacél eléréséhez legalább háromszorosára kell növelni a globális nukleáris kapacitást. Befektetői szemszögből reálisnak látja ezt az ütemet?

Az IEA Net Zero Emissions by 2050 forgatókönyve szerint 2024 és 2050 között összesen 2,9 ezermilliárd dollár beruházásra lenne szükség, amellyel a telepített nukleáris kapacitás meghaladná az ezer gigawattot. A jelenlegi szakpolitikai környezet alapján azonban a beruházások értéke várhatóan mindössze az 1,7 ezermilliárd dolláros összeget éri majd el ugyanebben az időszakban, ami 650 gigawatt kapacitásnak felel meg, tehát csak a szükséges teljesítmény kicsivel több, mint felét.

Az elmúlt másfél évben ugyanakkor több új vállalás is született, köztük egy több országot összefogó kezdeményezés, amely 2050-re a globális nukleáris kapacitás megháromszorozását célozza. A kezdeményezés elismeri az atomenergia szerepét az ellátásbiztonság és a klímacélok elérésében, miközben kiegészíti a megújuló energiaforrások vezető szerepét. Ha ezek a vállalások maradéktalanul és határidőre teljesülnek, a nukleáris beruházások összértéke 2,5 ezermilliárd dollárra emelkedhet, 870 gigawattos beépített kapacitással.

Noha a legtöbb előrejelzés szerint a világ nem teljesíti maradéktalanul a nettó zéró kibocsátási célt 2050-re, a nukleáris iparágban látványos növekedés tapasztalható.

Az új erőművek építését és a meglévők üzemidő-hosszabbítását is magában foglaló éves beruházási volumen 2020 óta közel 50 százalékkal nőtt, és meghaladja a 60 milliárd dollárt. Jelenleg 63 reaktor épül világszerte, több mint 70 gigawatt kapacitással, ami az egyik legmagasabb érték 1990 óta.

Az elmúlt öt évben több mint 60 reaktor élettartamának meghosszabbításáról döntöttek, ami a globális nukleáris flotta mintegy 15 százalékát érinti.

Az energiabiztonság iránti igény, a megújulók időjárásfüggősége, a mesterséges intelligencia által fűtött áramkereslet és a nettó zéró kibocsátási célok együttese azt jelzi, hogy a nukleáris energia valódi reneszánszát éli, amely még csak most kezd kibontakozni igazán. Bár a piac valószínűleg nem éri el a 2,9 ezermilliárd dolláros beruházási szintet, a növekedési trendek alapján a tényleges befektetések ettől már nem maradnak el jelentősen.

Kialakulhat-e a jövőben egy tisztán piaci alapú finanszírozási modell az atomenergiában, vagy továbbra is az állami dominancia marad a jellemző?

Egy tisztán piaci alapú finanszírozási modell az atomenergia esetében elvben lehetséges, és már most is láthatók a magánszektor bekapcsolódásának első jelei.

Azonban valószínű, hogy a beruházások egy ideig még hibrid modellben valósulnak meg

- hasonlóan a brit példákhoz, ahol az állami támogatás és a magántőke együtt van jelen.

Az építkezés korai szakasza továbbra is állami garanciát vagy átfogó támogatási csomagot igényel majd a magas kockázatok miatt.

De a magántőke érdeklődése láthatóan egyre nagyobb az atomenergia-projektek iránt, különösen akkor, ha kiszámítható, jól szabályozott finanszírozási környezet áll mögöttük. Ilyen lehet például egy szabályozott eszközalapú megtérülési modell (RAB) vagy árkülönbözeti megállapodás (CfD), amelyeket kormányzati garanciák és exporthitel-ügynökségi támogatások egészítenek ki.

Az elmúlt időszakban több konkrét példa is bizonyítja a magánszektor megjelenését az európai nukleáris piacon:

A francia Bpifrance Assurance Export 5 milliárd fontos garanciát ajánlott fel a Sizewell C projekt kereskedelmi banki hitelének biztosítására.

Az Apollo befektetési alap 4,5 milliárd fonttal járul hozzá az EDF Hinkley Point C erőművének finanszírozásához, egy 50 milliárd eurós program részeként, 7 százalék alatti hozamszinten.

A finn Teollisuuden Voima Oyj 500 millió eurós „nukleáris zöld kötvényt” bocsátott ki, amelyet több mint három és félszeresen túljegyeztek (a kötvény 2033 márciusában jár le).

Banki kockázatkezelési szempontból hogyan viszonyulnak a nukleáris projektek a hagyományos nagy erőművekhez vagy más tiszta technológiákhoz - különösen a méretgazdaságosság és a kockázatmegosztás terén?

A banki kockázatkezelés nézőpontjából a nukleáris beruházások általában magasabb kockázatúak, mint a hagyományos nagy erőművek vagy más tiszta technológiák, például a nap- és szélenergia. Ennek fő oka a projektek műszaki összetettsége: a kivitelezés során jelentős a csúszás és költségtúllépés esélye, valamint erőteljes a politikai és szabályozási kitettség is - az engedélyezési eljárások hosszúak, drágák és gyakran változnak.

A kockázatmegosztás módját az adott ország finanszírozási és szabályozási modelljéhez lehet igazítatni. Erre jó példák a már említett RAB és CfD rendszerek, illetve az állami-magán partnerségek különböző formái. A kormányok olyan kockázatmegosztási mechanizmusokat alakíthatnak ki, amelyek révén az építési kockázatok arányosan oszlanak meg a befektetők, a fejlesztők és a fogyasztók között.

A brit RAB-modellben például

az előre meghatározott költségalap feletti, de a finanszírozási plafon alatti többletkiadásokat a szabályozott eszközalaphoz (RAB) adják hozzá, így azokat a befektetők viselik. Ha a költségek meghaladják a plafont, a kormány vagy tőkét juttat a projektbe, vagy - végső esetben - leállítja azt.

A méretgazdaságosság terén új lehetőséget jelenthetnek a kis moduláris reaktor (SMR) technológiák, amelyek könnyebben megvalósítható reaktorokat jelentenek.Egyes elemzések szerint a kis moduláris technológia megfelelő körülmények között akár 2050 előtt is elérhetik a költségparitást más energiatermelési megoldásokkal.

Milyen szabályozási feltételek szükségesek ahhoz, hogy a nukleáris beruházások vonzóak legyenek a pénzügyi szektor számára?

A nukleáris beruházások szempontjából a legfontosabb tényező a jövőbeni cash flow-k kiszámíthatósága, hiszen ez csökkenti a finanszírozási költségeket és bevonzza a magántőkét. A banki hitelezés alapfeltétele a kiszámítható, megbízható jövőbeni bevételi pálya, ezért elengedhetetlen a stabil és támogató szabályozási környezet.

Ez a rendszer akkor bizonyul hatékonynak, ha kiszámíthatóvá teszi a bevételeket, és korlátozza a befektetői kockázatokat olyan eszközök révén, mint az árkülönbözeti (CfD) és a szabályozott eszközalapú (RAB) modellek, a hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések (PPA), valamint az állami garanciák és az exporthitel-ügynökségek támogatásai (export agency debt guarantees).

Hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződéseket akár nagyfogyasztók is köthetnek - mint például a Microsoft -, hogy előre rögzített átlagáron biztosítsák jövőbeni energiaellátásukat. Az ilyen megállapodások megkönnyítik az olyan kereskedelmi finanszírozási eszközök, mint a zöld kötvények kibocsátását is, amit a kedvező szabályozási környezet és a támogató taxonómia tovább erősíthet.

A politikai stabilitás és a következetes szabályozási támogatás kulcsfontosságú, hiszen a politikai konszenzus megléte nagymértékben befolyásolja a befektetői bizalmat az atomenergiával kapcsolatban.

Milyen tanulságokat vont le a Citi a Hinkley Point C vagy más nagy nukleáris projektek finanszírozási nehézségeiből, és hogyan lehet ezeket hasznosítani az SMR-modellek kialakításánál?

A Hinkley Point C - az Egyesült Királyság első új atomerőműve 1995 óta, 3,2 GW összteljesítménnyel és két európai nyomottvizes (EPR) reaktorral - számos tanulsággal szolgál. A projekt becsült költsége 2015 és 2024 között 18 milliárd fontról 46 milliárdra emelkedett, főként a rendkívüli műszaki összetettség és a beruházás léptéke miatt.

Szabályozási követelmények: a projekt mintegy 7000 tervmódosításon ment keresztül, hogy a brit előírásoknak megfeleljen, melyek után 35 százalékkal több acélt és 25 százalékkal több betont igényelt az eredeti tervekhez képest. Ez jelentősen növelte a költségeket és késéseket okozott a megrendelések és a folyamatirányítás újraszervezése miatt. A jövőben fontos, hogy a szabályozó hatóságok és a fejlesztők már a tervezési szakaszban szorosabban együttműködjenek, így csökkenthetők a módosítások és az ezzel járó többletköltségek. Az Egyesült Királyság nukleáris hatósága (ONR) a „legmagasabb megbízhatóság” elve alapján működik, ami jelentősen hat a tervezési előírásokra - például a hegesztési pontokra -, és emiatt további áttervezéseket, késéseket és költségnövekedést eredményezett.

Bevételi struktúra: a Hinkley Point C 35 éves CfD-megállapodás alapján működik, ami azt jelenti, hogy az EDF és partnerei csak akkor kapnak bevételt, ha a termelés elindul, és kizárólag az előállított villamos energiára, rögzített áron. Ezzel szemben a Sizewell C már a RAB-rendszerben valósul meg, ami lehetővé teszi, hogy a befektetők a bevételek egy részéhez már az üzembe helyezés előtt hozzáférjenek, így mérsékelve a kockázatokat.

Ezek a tapasztalatok kulcsfontosságúak az SMR-projektek tervezésében: a legnagyobb tanulság, hogy elengedhetetlen a korai fázisú szabályozói összehangolás és a diverzifikált bevételi modell, hogy a kockázatok kezelhetőek maradjanak.

Az EU-taxonómia „zöld” címkét adott a nukleáris beruházásoknak. Ez mennyiben változtatta meg a befektetői szemléletet?

Az EU-taxonómia által biztosított zöld besorolás kedvező hatást gyakorolt a fenntartható kötvénypiacra: ma már több példa is van arra, hogy zöld vagy fenntarthatósági kötvények finanszíroznak nukleáris projekteket. Ugyanakkor a befektetők és a független minősítő szervezetek (SPO-kibocsátók) számára továbbra is

az egyik legnagyobb aggály a radioaktív hulladék hosszú távú tárolása.

A befektetési alapok mandátumát nagyrészt az ügyfélpreferenciák határozzák meg, és ezek többsége ma is kizárja az atomenergiát a fenntartható alapokból. Ez országonként eltér: Franciaország, az Egyesült Királyság és Kanada kifejezetten atombarát, míg Németország és Hollandia inkább elutasító.

Összességében a legtöbb befektető nem tekinti a nukleáris energiát „fenntartható” befektetésnek, így az ESG-alapok - különösen a 9. cikk szerinti fenntarthatósági kategóriába tartozók - nem fektethetnek nukleáris kitettségű vállalatokba vagy ügyletekbe.

Magyarország és Közép-Európa erős importfüggősége miatt az atomenergia-fejlesztések stratégiai jelentőséggel bírnak. Milyen feltételek mellett válhat a térség befektetői szemmel is valódi „nukleáris központtá”?

Ahhoz, hogy Közép-Európa befektetői szemmel valódi „nukleáris hub” legyen, kiszámítható politikai környezetre és támogató, átlátható szabályozási keretre van szükség. Ide tartozik a stabil bevételi pályát biztosító modell - például PPA-k (hosszú távú villamosenergia-vásárlási szerződések), CfD vagy RAB, illetve ezek kombinációja -, valamint olyan mechanizmusok, amelyek ár- és bevételgaranciát adnak, és erős kockázatcsökkentést nyújtanak a váratlan kiadásokkal szemben.

A térség már most is számottevő nukleáris beruházási célterület, meglévő termeléssel és infrastruktúrával Bulgáriában, Romániában, Magyarországon, Szlovákiában, Szlovéniában és Csehországban. A bejelentett projektek tovább növelik a stratégiai jelentőséget:

Magyarország: a Paks II atomerőmű két, egyenként 1200 MW-os blokkal, várhatóan a 2030-as évek elején állhat üzembe.

Románia: a cernavodai erőmű két egységgel, összesen 1,4 GW-tal bővül 2032-ig, SMR-technológia alkalmazásával.

Bulgária: a Kozloduj új blokkjai (KNPP-NB) két egységgel 2,3 GW többletkapacitást céloznak.

Lengyelország: a PEJ (Polskie Elektrownie Jądrowe) megállapodást írt alá három AP1000 reaktor építésére, melyek terv szerint 2033-tól lépnek üzembe.

Az atomenergia - különösen az SMR-technológia - és a mesterséges intelligencia egyre szorosabban kapcsolódik egymáshoz. Nem jelent ez túlzott technológiai kitettséget?

Ahogy már említettem, az elmúlt években látványosan megugrott az érdeklődés az új atomerőművek és a kis moduláris reaktorok iránt, elsősorban az adattárolás és az adatközpontok növekvő energiaigénye, valamint az elektrifikációs folyamatok miatt. A digitális infrastruktúra villamosenergia-felhasználása gyors ütemben nő, ám globális szinten 2030-ra is várhatóan mindössze a teljes fogyasztás mintegy 3 százalékát teszi majd ki.

Azonban keresletbővülésének döntő részét továbbra is a közlekedés, az épületek és az ipar elektrifikációja hajtja.

Az AI-igényű nukleáris fejlesztések zöme jelenleg az Egyesült Államokban összpontosul, míg Európa egyelőre lemaradásban van: az adatközpontok itt a villamosenergia-felhasználás körülbelül 4 százalékát adják, és nem várható olyan robbanásszerű növekedés, mint az USA-ban vagy Kínában.

Európában az atomenergia-beruházásokat elsősorban az ellátásbiztonság, az energiafüggetlenség és a nettó zéró kibocsátási célok vezérlik. Ezek a mélyebb, hosszú távú stratégiai hajtóerők miatt nem tartunk attól, hogy a kontinens nukleáris beruházásai túlzottan ki lennének téve az AI-piac ingadozásainak.

Hogyan illeszkedik az atomenergia a Citi fenntartható finanszírozási portfóliójába és klímastratégiájába?

Vezető pénzintézetként, amely elkötelezett az alacsony- és zérókarbon gazdaságra való átmenet felgyorsítása mellett, a Citi az atomenergiát (különösen a fejlett SMR-technológiákat)

a fenntartható finanszírozási portfóliónk egyik kulcselemeként és a globális klímacélok megvalósításának meghatározó eszközeként kezeli.

A nukleáris projektekben való részvételünket szigorú kockázatkezelési és átvilágítási folyamat kíséri. Minden beruházást a Citi átfogó Environmental and Social Policy Framework (ESPF – Környezeti és Társadalmi Szabályozási Keretrendszer) előírásai alapján értékelünk, biztosítva a fogadó ország környezetvédelmi jogszabályainak, engedélyezési követelményeinek és az uniós irányelveknek való megfelelést. Az új atomerőművek építését független, minősített szakértők vizsgálják felül, hogy garantáltan a legmagasabb biztonsági és környezetvédelmi sztenderdek érvényesüljenek.

Az innováció kiemelt szerepe miatt a kis moduláris reaktorok valódi mérföldkövet jelentenek: fokozott biztonságot, jobb hatékonyságot és rugalmasabb skálázhatóságot kínálnak. Meggyőződésünk, hogy az SMR-ek alapvetően formálhatják át a nukleáris ipart, és a fenntartható energiatermelés egyik alappillérévé válhatnak - ezért fejlesztésüket stratégiai célként támogatjuk a Citi klímapolitikai törekvéseinek részeként.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.