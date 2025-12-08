Gond lehet a kritikus ásványkincsek ellátási láncaiban

Francois-Philippe Champagne kanadai pénzügyminiszter hétfőn virtuális egyeztetést tartott G7-es partnereivel az exportkorlátozásokról és a kritikus ásványkincsek helyzetéről – közölte a tárca.

A minisztérium közleménye szerint a miniszterek egyetértettek abban, hogy komoly aggodalomra ad okot a nem piaci alapú eszközök, köztük az exportkorlátozások alkalmazása a kritikus ásványkincsek ellátási láncaiban.

Úgy vélik, ezek az intézkedések súlyos makrogazdasági következményekkel járhatnak, fokozhatják az árak ingadozását, és ronthatják a globális növekedési kilátásokat.

Forrás: Reuters