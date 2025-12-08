Lefoglalták az orosz energiaóriás vagyonát, amely a magyar gázellátást is érinti

Rinat Ahmetov ukrán oligarcha energetikai vállalatának (DTEK) kezdeményezésére az amszterdami bíróság vagyonzárlatot rendelt el a Gazprom érdekeltségébe tartozó Török Áramlat gázvezetéket üzemeltető társaság (South Stream Transport) eszközeire. A lépés hátterében egy korábbi, 208 millió dolláros kártérítési ítélet áll, amelyet a Krím-félszigeten lévő eszközök elvesztése miatt hoztak Oroszország ellen.

Az Amszterdami Kerületi Bíróság

határozatot hozott a Gazprom leányvállalata, a South Stream Transport vagyonának lefoglalásáról,

miután a Rinat Ahmetov tulajdonában álló DTEK Krimenergo energetikai társaság ezt kezdeményezte - számol be Interfax.

A vagyonzárlat hátterében egy 2023 novemberében hozott döntés áll, amelyben a hágai Állandó Választottbíróság 208 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte Oroszországot Ahmetov vállalatával szemben, a Krím-félszigeten elvesztett vagyontárgyak miatt. Az orosz fél fellebbezést nyújtott be a Hágai Fellebbviteli Bírósághoz, ahol az eljárás jelenleg is folyamatban van.

A lefoglalásnak magyar szempontból azért van jelentősége, mert a South Stream Transport üzemelteti a magyarországi földgázellátásban is kulcsszerepet játszó Török Áramlat vezeték egy részét (amely a Fekete-tenger alatt fut).

Az orosz vállalat vagyonának amszterdami bíróság általi lefoglalása azonban nem jelent közvetlen ellátásbiztonsági kockázatot. A vagyonbefagyasztás egy jogi biztosítéki eszköz, amelynek célja, hogy egy Ukrajnának megítélt kártérítési igény végrehajtására később legyen lefoglalható fedezet, nem pedig az üzemeltetés leállítása. Ugyanakkor ha a cég pénzügyi mozgástere tartósan korlátozottá válik, az később nehezítheti a karbantartást, a szolgáltatói és tranzitköltségek rendezését, vagy akár szerződéses vitákat is előidézhet. Ezek növelik a jövőbeni ellátási bizonytalanság kockázatát, még ha jelenleg a gázszállítás folytonossága nincs is veszélyben.

Mindeközben Orbán Viktor és Szijjártó Péter éppen Isztambulban van, ahol a külügyminiszter reggeli bejegyzése szerint a török földgáztranzit kérdése is napirendre kerül.

