Lefoglalták az orosz energiaóriás vagyonát, amely a magyar gázellátást is érinti

Az Amszterdami Kerületi Bíróság
határozatot hozott a Gazprom leányvállalata, a South Stream Transport vagyonának lefoglalásáról,
miután a Rinat Ahmetov tulajdonában álló DTEK Krimenergo energetikai társaság ezt kezdeményezte - számol be Interfax.
A vagyonzárlat hátterében egy 2023 novemberében hozott döntés áll, amelyben a hágai Állandó Választottbíróság 208 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte Oroszországot Ahmetov vállalatával szemben, a Krím-félszigeten elvesztett vagyontárgyak miatt. Az orosz fél fellebbezést nyújtott be a Hágai Fellebbviteli Bírósághoz, ahol az eljárás jelenleg is folyamatban van.
A lefoglalásnak magyar szempontból azért van jelentősége, mert a South Stream Transport üzemelteti a magyarországi földgázellátásban is kulcsszerepet játszó Török Áramlat vezeték egy részét (amely a Fekete-tenger alatt fut).
Az orosz vállalat vagyonának amszterdami bíróság általi lefoglalása azonban nem jelent közvetlen ellátásbiztonsági kockázatot. A vagyonbefagyasztás egy jogi biztosítéki eszköz, amelynek célja, hogy egy Ukrajnának megítélt kártérítési igény végrehajtására később legyen lefoglalható fedezet, nem pedig az üzemeltetés leállítása. Ugyanakkor ha a cég pénzügyi mozgástere tartósan korlátozottá válik, az később nehezítheti a karbantartást, a szolgáltatói és tranzitköltségek rendezését, vagy akár szerződéses vitákat is előidézhet. Ezek növelik a jövőbeni ellátási bizonytalanság kockázatát, még ha jelenleg a gázszállítás folytonossága nincs is veszélyben.
Mindeközben Orbán Viktor és Szijjártó Péter éppen Isztambulban van, ahol a külügyminiszter reggeli bejegyzése szerint a török földgáztranzit kérdése is napirendre kerül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
