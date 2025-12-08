  • Megjelenítés
Trump újabb lehetséges vámot lengetett be
Trump újabb lehetséges vámot lengetett be

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy szükség esetén magas vámokat vet ki a Kanadából érkező műtrágyára.
"A felhasznált műtrágya jelentős része Kanadából érkezik. Ezért, ha szükséges, komoly vámokat fogunk bevezetni, mert így tudjuk erősíteni a hazai termelést"

– mondta Trump a Fehér Házban tartott kabinetülésen.

Korábban arról is beszélt, hogy a mezőgazdasági gépek túlzottan megdrágultak, ezért a kormány a gyártók terheinek csökkentésére készül bizonyos környezetvédelmi szabályok eltörlésével.

