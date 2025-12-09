El-Erian: Ha nem reformálják meg a Fed-et, azt majd a világgazdaság is megsínyli?

Az amerikai Fed tisztviselői inkább a megszokott sémákat követik, mintsem szembenéznének a gazdaságot átalakító komplex erőkkel. Ha a Fed következő elnöke nem rázza fel az intézményt ebből az önelégült állapotból, akkor a Fed politikája által kiváltott volatilitás és az intézménnyel szembeni egyre hevesebb politikai támadások szinte biztosan folytatódni fognak.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Napjainkban az amerikai Federal Reserve-n belül olyan mértékű feszültség tapasztalható, amilyenre ritkán volt példa a modern történelemben. Szinte minden piaci elemző egyetért abban, hogy a Fed közelgő ülései szokatlanul megosztottak lehetnek az ellentétes gazdasági nézetek, a politikai érzékenység és a belső részrehajlások miatt. A feszültség érezhető, ami a piaci várakozások erőteljes ingadozásához vezetett a Fed jövőbeli lépései tekintetében. Miközben azonban a média arra összpontosít, hogy ki fogja támogatni vagy sem a kamatcsökkentést, a valóban fontos kérdés nem egyszerűen az, hogy a Fed mélyen megosztott, hanem az, hogy hogyan lehetne az intézményt hatékonyabbá tenni.

A kérdés megválaszolásához először is meg kell értenünk, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a Fednek, kezdve a nem elégséges adatokkal. Az USA történetének leghosszabb kormányzati leállását követően a Fed által kapott adatok hiányosak, bizonytalanok és szokatlanul nagy revízióknak vannak kitéve. Egy olyan központi bank számára, amely nagymértékben adatfüggő, ez egyenlő a vakrepüléssel.

Az amerikai gazdaság teljesítményével kapcsolatos tisztánlátás hiánya súlyosbítja a második kihívást, amely a Fed kettős mandátumából (az árstabilitásra és a maximális foglalkoztatásra vonatkozó célból) adódik. Történelmi visszatekintés alapján elmondható, hogy az egyik célt elősegítő intézkedések nem ássák alá a másik célkitűzést. Ma azonban e két célkitűzésnek való megfelelés ellentétes irányokba tart, és megosztják a Fed tisztviselőit.