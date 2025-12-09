El-Erian: Ha nem reformálják meg a Fed-et, azt majd a világgazdaság is megsínyli?

Napjainkban az amerikai Federal Reserve-n belül olyan mértékű feszültség tapasztalható, amilyenre ritkán volt példa a modern történelemben. Szinte minden piaci elemző egyetért abban, hogy a Fed közelgő ülései szokatlanul megosztottak lehetnek az ellentétes gazdasági nézetek, a politikai érzékenység és a belső részrehajlások miatt. A feszültség érezhető, ami a piaci várakozások erőteljes ingadozásához vezetett a Fed jövőbeli lépései tekintetében. Miközben azonban a média arra összpontosít, hogy ki fogja támogatni vagy sem a kamatcsökkentést, a valóban fontos kérdés nem egyszerűen az, hogy a Fed mélyen megosztott, hanem az, hogy hogyan lehetne az intézményt hatékonyabbá tenni.
A kérdés megválaszolásához először is meg kell értenünk, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a Fednek, kezdve a nem elégséges adatokkal. Az USA történetének leghosszabb kormányzati leállását követően a Fed által kapott adatok hiányosak, bizonytalanok és szokatlanul nagy revízióknak vannak kitéve. Egy olyan központi bank számára, amely nagymértékben adatfüggő, ez egyenlő a vakrepüléssel.
Az amerikai gazdaság teljesítményével kapcsolatos tisztánlátás hiánya súlyosbítja a második kihívást, amely a Fed kettős mandátumából (az árstabilitásra és a maximális foglalkoztatásra vonatkozó célból) adódik. Történelmi visszatekintés alapján elmondható, hogy az egyik célt elősegítő intézkedések nem ássák alá a másik célkitűzést. Ma azonban e két célkitűzésnek való megfelelés ellentétes irányokba tart, és megosztják a Fed tisztviselőit.
Amiről szól ez a cikk:
- Ellentétek a Fed-en belül
- A piacokat jelentős bizonytalanság jellemzi a kamatdöntés kapcsán.
- A Fed erőteljes reformját sürgeti El-Erian.
- A szerző pontokba is szedi, mire kellene irányulnia a Fed-működés felülvizsgálatának.
