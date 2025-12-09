GLS–DPD együttműködés: bővülnek a csomagátvételi lehetőségek Magyarországon

A GLS Hungary megnyitotta csomagautomata-hálózatát más szolgáltatók előtt, és elsőként a DPD Hungary csatlakozik a rendszerhez. A DPD csomagok így több mint 1400 új automatából lesznek átvehetők, és 2026 elejétől országosan mintegy 3000 átadópont válik elérhetővé a cég ügyfelei számára. A fejlesztés a két vállalat korábbi németországi és csehországi együttműködésére épül.
A csomagautomaták használata gyorsan terjed: 2023 szeptembere óta a hazai automaták száma megduplázódott, és ma már több mint 9400 áll a vásárlók rendelkezésére.
A GLS jelenleg több mint 740 településen működtet összesen mintegy 3500 átadópontot.
A DPD ügyvezető igazgatója, Czifrik Szabolcs szerint a partnerség a logisztikai folyamatok hatékonyabbá tételét szolgálja, míg a GLS Hungary vezetője, Balázs Attila azt emelte ki, hogy az együttműködés bővíti a hálózat hozzáférhetőségét. A két vállalat célja, hogy szolgáltatásaikat a hazai e-kereskedelmi piac igényeihez igazítsák.
