Megszólalt a hitelminősítő: Magyarország a választások után sem kerül ki a költségvetési gödörből

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Egy héttel a hitelminősítői felülvizsgálata után a Fitch Ratings ismertette a kilátásrontó döntésében szerepet játszó szempontjait. Értékelésük szerint Magyarország esetében romló fiskális pályát, gyenge növekedési környezetet, bizonytalan szakpolitikai irányt és továbbra is rendezetlen EU-s kapcsolatokat látnak. A következő felülvizsgálat 2026 első felében esedékes, és a hitelminősítő szerint kulcsfontosságú lesz, hogy a választások után sikerül-e hiteles konszolidációs fordulatot elérni, illetve rendeződik-e a viszony az Európai Unióval, amely a növekedés és a fiskális stabilitás egyik legfontosabb erőforrása marad. A magyar kormány által bejelentett, de Donald Trump elnök által cáfolt amerikai védőpajzs értékeléséről is nyilatkozott a Fitch Ratings a Portfolio kérdésére.

A Fitch Ratings a múlt héten negatívra rontotta Magyarország adósosztályzati kilátását megtartva azt az eddigi BBB szinten. A hitelminősítő pedig szerdán egy külön sajtótájékoztatón ismertette a kelet-közép–európai országok, így hazának hitelminősítésekor figyelembe vett szempontokat. Értékelésük szerint a kormány jelentős mértékben eltért az eredeti konszolidációs pályától, a gazdasági növekedés pedig a korábbi várakozásoknál is gyengébb marad.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 05. Kellemetlen meglepetés: itt a Fitch döntése Magyarországról

A fiskális pálya volt a leminősítést kiváltó legfontosabb tényező – mondta el Malgorzata Krzywicka, a cég elemzője. Kiemelte, hogy az idei és a jövő évi költségvetésben a kormány ismét jelentős lazítás mellett döntött, ráadásul a célok többszöri módosítása miatt a fiskális politika kiszámíthatósága is gyengült. A 2025-re tervezett hiány immár 5 százalék, jóval magasabb a korábban rögzített 3,7 százaléknál.

A hitelminősítő saját előrejelzése is ezzel számol, 2026-ra pedig már 5,6 százalékos hiányt vár. A Fitch szerint a korábbi középtávú terv – amely 2026-ra 3 százalék alatti hiányt ígért – mára irreálissá vált.

A költségvetési fegyelem gyengülése mellett strukturális tényezők is rontották a megítélést Malgorzata Krzywicka magyarázatai alapján. A magyar államadósság továbbra is magas: 2024-ben 73,5 százalék, 2025-ben 74 százalék, 2026-ban 74,4 százalék lehet a GDP arányában. A Fitch ezt tartós sebezhetőségnek tartja, különös tekintettel arra, hogy az adósság mintegy 30 százaléka devizában van, ami érzékennyé teszi az országot az árfolyammozgásokra.

A sajtótájékoztatón külön kérdés érkezett arról, hogy az Államadósság Kezelő Központ friss döntése – amely 3 százalékos plusz-mínusz toleranciasávot enged a korábbi 30 százalékos devizaadósság-limit átlépésénél – hogyan befolyásolja a kockázati megítélést. Malgorzata Krzywicka válaszában elmondta:

a devizarészarány így is a 30 százalék környékén marad, és ez az enyhe emelkedés növeli a forintgyengüléssel szembeni sérülékenységet, és a devizaarány továbbra is egy olyan tényező, amelyet közvetlenül beépítenek a hitelminősítési modelljükbe.

A növekedési kilátások szintén romlottak a hitelminősítőnél: a Fitch a 2025-ös GDP-bővülést már csak 0,3 százalékra teszi, vagyis a 2023–25 közötti három év átlagos növekedése gyakorlatilag nulla lesz az idei év végével. A gyenge beruházási aktivitás, a feldolgozóipar tartós visszaesése és a német gazdaság gyengélkedése egyaránt fékezi a magyar teljesítményt.

A hitelminősítő jelezte, hogy az alapeseti forgatókönyvükben 2026-ra ugyan már 2,3 százalékos növekedést várnak, de ennek feltétele, hogy a külpiaci környezet – különösen Németország gazdasága – stabilizálódjon.

Az infláció látszólag gyorsan csökken, de a Fitch szerint ez részben technikai hatás: a kormány által bevezetett árszabályozások nélkül a drágulás akár 6 százalék körül lenne. A monetáris politika emiatt továbbra is szigorú marad a várakozásaik szerint, a kamatcsökkentések csak lassan, 2026 végéig következhetnek be.

Kilátásrontó tényező az is, hogy nehéz lesz valódi fiskális konszolidációt elérni a 2026-os választások előtt. A Fitch szerint politikai oldalról korlátozott a mozgástér: sem a kormány, sem az ellenzéki Tisza Párt által felvázolt gazdaságpolitika nem mutat érdemi bevételnövelési lehetőséget, miközben a szociális kiadási programok jelentős része tartós.

A hitelminősítő arra számít, hogy a választások után legfeljebb lassú, fokozatos korrekció indulhat meg, és 2027-ben is csak marginális hiánycsökkenés várható.

A külső pozíció ezzel szemben stabilizálódott. A folyó fizetési mérleg 2 százalék körüli GDP-arányos többletre állt be, amit az exportkapacitások bővülése és a kedvezőbb energiaárak is támogatnak. A Fitch ugyanakkor megjegyezte: a hazai kereslet élénkülése részben ellensúlyozhatja ezt, mivel növeli az importot.

A Portfolio kérdésére ismertette Malgorzata Krzywicka, hogy az uniós források elérhetősége fontos szempont volt az értékelésükkor, mivel ez közvetlenül befolyásolja a gazdasági kilátásokat és az államháztartási folyamatokat. Kérdésünkre a Fitch elemzője egyértelműen kijelentette:

nem számítanak arra, hogy Magyarország a jelenlegi politikai környezetben hozzáférne a helyreállítási alap forrásaihoz, és nem várnak érdemi előrelépést a befagyasztott kohéziós pénzek ügyében sem a választások előtt.

A minősítő szerint is biztosra vehető – amint arról részletes elemzésünkben írtunk –, hogy az EU n+2 szabálya miatt az év végén újabb körülbelül 1 milliárd eurónyi forrás vész el véglegesen, és ezt már beépítették az előrejelzéseikbe.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 11. Néhány héten belül újabb több százmilliárd forintnyi EU-pénzt veszít el véglegesen a magyar kormány

A Fitch hangsúlyozta: a korlátozott EU-s forrásbeáramlás érezhető hatással van a magyar növekedésre, a költségvetési hiányra és a közberuházásokra.

A Portfolio kérdésére válaszolva Krzywicka arról is beszélt, hogy a magyar kormány által még Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor kormányfő november 7-i találkozójakor bejelentett 20 milliárd dolláros amerikai pénzügyi „védőpajzsot” egyáltalán nem vették figyelembe a legutóbbi hitelminősítési döntés során. A szakértő szerint ennek oka az volt, hogy semmilyen érdemi információjuk nem volt a konstrukcióról, így – mint fogalmazott – „nem álltak rendelkezésre részletek” ahhoz, hogy bármilyen hatást beépítsenek az értékelésbe. A Fitch úgy látja, a miniszterelnök nyilatkozata „sokkal inkább politikai természetű volt, és felveti azt a kérdést is, hogy miért lehetne szükséges, „egyáltalán szükség van-e ilyenre a gazdaságpolitikának a választások előtt”.

A hitelminősítő azt is jelezte, hogy az amerikai elnök legutóbbi cáfoló nyilatkozata alapján ez a vállalás „nem tekinthető kőbe vésettnek”, vagyis nincs olyan konkrét megállapodás, amelyet számításba lehetne venni. A Fitch hozzátette: a magyar kormány ugyan utalt arra, hogy „folynak bizonyos tárgyalások”, ám amíg nem jelenik meg egy részletes, működőképes struktúra, addig nem tudják megítélni, milyen következményei lennének egy ilyen megállapodásnak Magyarországra.

Címlapkép forrása: Portfolio