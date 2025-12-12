  • Megjelenítés
Magyar újítás lehelne életet egy bizalmi válsággal küzdő piacba
Magyar újítás lehelne életet egy bizalmi válsággal küzdő piacba

Míg az Európai Unió kötelező kibocsátáskereskedelmi rendszere a közösség egyik legjelentősebb klímavédelmi eszköze, addig a kevésbé ismert önkéntes karbonpiac iránt eddig alacsony volt a bizalom, és sokan a nagyvállalatok kétes hírű játszóterének gondolták azt. Sok esetben ugyanis a karbonkreditek mögött nem volt tényleges emissziócsökkentés, a tanúsítvány tulajdonosa pedig nem tudta minden kétséget kizáróan igazolni, hogy nem csak papíron küzd a klímaváltozás ellen. Ennek azonban véget vethet egy magyarországi zöldenergia-kereskedő társaság új modellje, amely az eddigieknél jóval pontosan tükrözi a karbonkredit alapját adó emisszió-megtakarítás mértékét.
Az EU klímapolitikai eszköztárának egyik legfontosabb és egyik leggyakrabban emlegetett eleme a kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS). Számos iparág számára kötelező az EU ETS-ben való részvétel, amelyben a szén-dioxid-kibocsátásuknak megfelelő mennyiségű karbonkvótával kell rendelkezniük. A szükséges kvótákhoz bizonyos esetekben még ingyen (nehézipar), jellemzően azonban aukciókon, illetve a piacon a kereslet-kínálati törvényszerűségek által meghatározott árfolyamon juthatnak hozzá a társaságok például azoktól a vállalatoktól, amelyeknél tevékenységük zöldítésének köszönhetően feleslegessé vált bizonyos kvótamennyiség. Így a rendszer a klímaváltozás fő felelősének tartott

CO2-emisszió fizetőssé tételével kibocsátásuk csökkentésére ösztönzi az érintett cégeket.

A két évtizede a világon elsőként elindított kötelező EU ETS rendszer mellett ugyanakkor - hasonló logikával - működik egy önkéntes karbonpiac is, ahol az EU ETS hatálya alá nem tartozó vállalatok (és akár magánszemélyek is) úgynevezett karbonkreditekkel kereskedve kompenzálhaják, ellentételezhetik saját kibocsátásukat vagy juthatnak többletbevételhez.

A karbonkreditek olyan projektek megvalósításakor jönnek létre, amelyek

  • csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást (például naperőművek telepítése), vagy
  • megkötik a már légkörben lévő szén-dioxid-mennyiség valamekkora részét (például erdősítés révén).

A fejlesztő/termelő egy adott metodológia alapján keletkezteti meg és regisztrálja a krediteket, lényegében auditáltatja és bejegyezteti azokat, amelyeket a vevő kétoldalú megállapodás esetén közvetlenül is megvásárolhat egy adott piaci áron. A karbonkrediteket a tranzakciót követően kivonják a forgalomból, ezzel biztosítva, hogy tényleges kibocsátáscsökkentést jelentsenek. 

Mivel nem kötelező, a karbonkreditek ára jóval alacsonyabb, mint a kötelező EU ETS árfolyam, de a karbonkreditek árfolyamát az is befolyásolja, hogy milyen jellegű beruházások nyomán jöttek létre.

Az utóbbi időben számos jogos kritika érte az önkéntes karbonpiacot, mert sok esetben nem történt tényleges emissziócsökkentés.

A tanúsítvány tulajdonosa nem tudta minden kétséget kizáróan igazolni, hogy nem csak papíron küzd a klímaváltozás ellen; ez pedig nem más, mint greenwashing - fogalmazott Pokol László, a megújuló energetikai befektetésekre fókuszáló Solar Markt Kft. és az E.ON Energiamegoldások Kft. által létrehozott, közös tulajdonú Green Cloud piacvezető zöldenergia-kereskedő vezérigazgatója sajtóközleményben.

Arról lehet vita, hogy milyen metodológia a megfelelő a karbonkredit megkeletkeztetéshez, hiszen a vevőnek el kell fogadnia a számítás módját, az auditor pedig ellenőrzi a dokumentációt és a számításokat, így kialakul egy kölcsönösen elfogadott mennyiség. Azonban egy már beregisztrált kredit elszámolási módja már nem változtatható az általános tőzsdei lehetőségek esetén, így, ha az nem megfelelő a vevő elvárásainak, akkor nincs üzlet. Sok kredit van a tőzsdéken, de véleményünk szerint alapvetően ezért nem tudják eladni azokat - tette hozzá Mormer Miklós technológiai vezető lapunk érdeklődésére.

A fentiek miatt a karbonkereskedelem iránt érthető módon alacsony volt a bizalom, és sokan a nagyvállalatok kétes hírű játszóterének gondolták a piacot.

Ezen a modellen változtat a Green Cloud egy új modell bevezetésével, amely a társaság szerint véget vet a greenwashingnak és a lehetséges csalásoknak e téren, új korszakot nyitva a karbonkreditek piacán. A hazai piacon a Solar Markt Csoport szihalmi naperőműve lett az első olyan megújulóenergia-projekt, amely nemzetközileg elismert karbonkredit-tanúsítványt kapott, miután karbonkreditjei megfelelnek az új generációs, nemzetközileg elvárt követelményeknek, különösen az addicionalitás, azaz a „valódi többlet-hatás” szempontjából.

A Solar Markt Csoport beruházásában már megépült szihalmi, valamint a jövőben (például Hódmezővásárhelyen) épülő naperőművek által termelt hazai zöldenergiát a Green Cloud értékesíti hazai vállalatoknak PPA-konstrukció keretében.

A társaság szerint ez a fejlemény

mérföldkövet jelent a hazai kibocsátás-kereskedelemhez kapcsolódó önkéntes karbonpiacon,

mert tényleges, azaz létező és ellenőrizhető emissziócsökkenés valósul meg, ami új irányt szabhat a karbonkreditek piaci értelmezésének és működésének is - akár nemzetközi szinten is új sztenderdet teremtve.

A megoldás egyedülállósága az alkalmazott karbonszámítási modell újszerűségéből ered:

  • A modellben nem a múltbeli hatásokat becsülik túl, hanem egy mérhető, függetlenül auditált és időben nyomon követhető CO2-elkerülést számítanak be, figyelembe véve az Offset Achievement Ratio-t (OAR) is, amely megmutatja, hogy a kibocsátás-csökkentési ígéretekből mennyi valósul meg ténylegesen. Alapvetően azt ellenőrzik, hogy a termelés időpontjában mennyi volt az átlagos kibocsátás a villamosenergia-hálózatban, és ehhez képest mennyivel alacsonyabb az adott termelési egység karbon kibocsátása. 
  • A modell nemcsak fizikai alapokon nyugvó, hanem szabályozás-álló is: ha az EU vagy az ENSZ karbonpiac-szabályozása szigorodik, a rendszer továbbra is értelmezhető és működőképes marad – köszönhetően a transzparens adatoknak, a nyomon követhető forrásoknak és a módszertan teljes megfelelőségének.

A korábbi modellek éves összehasonlítási elven működtek, ami messze nem pontosan tükrözi a megtakarítás mértékét, hiszen e szempontból valójában az számít, hogy az adott termelési órában mekkora a viszonyítható különbség. Ezt a fajta elszámolást a Green Cloud önkéntesen vállalta, mivel így ugyan egy kevésbé kedvező megtakarítást lehet kimutatni, viszont véleményük szerint így sokkal pontosabb a kimutatás.

A világpiacon ugyan léteznek hasonló tanúsítások – például Kolumbiában, Dél-Afrikában vagy bizonyos amerikai PPA-s projektekben –, de az EU-n belül ritkaságszámba megy, hogy egy önálló, piaci alapon működő megújulóenergia-beruházás úgy generál karbonkreditet, hogy közben nem csak elméleti, hanem tényleges emissziócsökkentést valósít meg – ráadásul a villamosenergia-rendszerbe integrált módon.

Az így működő szihalmi projekt karbonpiaci bevételekre is számít, karbonkreditje nemzetközi VCM-re (voluntary carbon market) is értékesíthető.

Az újításnak a hazai karbonkereskedelem és vállalati szektor szempontjából kiemelt jelentőséget biztosít, hogy míg eddig leginkább az úgynevezett Scope 2 kibocsátások (egy társaság indirekt szén-dioxid kibocsátása, például az általa a hálózatból vételezett áram megtermelése során keletkező emisszió) kezelésére volt kialakult gyakorlat (a GO-k, azaz származási garanciák révén), addig a szihalmi naperőmű által a magyar vállalatok most már a Scope 3 kibocsátások (a társaság értékláncában, például a beszállítóinál realizálódó kibocsátás) ellensúlyozására is hatékony eszközt kapnak.

A Green Cloudnál úgy vélik, amennyiben mások is átveszik az általuk alkalmazott új módszert, az elősegítheti a nemzetközi önkéntes karbonkreditpiac felértékelődését, fellendülését és a magyar cégek aktivitásának növekedését; azonban ez egy önkéntes piac, így alapvetően a vevők igényeként kell, hogy megjelenjen az órás alapú elszámolás.

Az Európai Bizottság a napokban újabb átláthatósági, nyomon követési és jelentéstételi szabványokat fogadott el a koherens és hiteles, önkéntes európai karbonkredit-piac kiépítése érdekében, ezúttal a szén-dioxid-kivonás, illetve a karbonmegkötést növelő (úgynevezett carbon farming) gazdálkodás tanúsítási rendszerekre vonatkozóan.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

