Kína az export és az import növelését is tervezi jövőre
Kína az export és az import növelését is tervezi jövőre

Kína jövőre az export és az import bővítését tervezi a fenntarthatóbb kereskedelem megteremtése érdekében – jelentette be szombaton egy magas rangú gazdasági tisztviselő az állami média szerint.

Az ország éves kereskedelmi többlete megközelíti az ezermilliárd dollárt, ami egyre nagyobb feszültséget kelt a globális kereskedelmi partnerek körében.

A Nemzetközi Valutaalap és más szakértők is bírálják Kína termelésközpontú gazdasági növekedési modelljét, amelyet hosszabb távon fenntarthatatlannak tartanak.

