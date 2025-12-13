Kína az export és az import növelését is tervezi jövőre

Kína jövőre az export és az import bővítését tervezi a fenntarthatóbb kereskedelem megteremtése érdekében – jelentette be szombaton egy magas rangú gazdasági tisztviselő az állami média szerint.

Az ország éves kereskedelmi többlete megközelíti az ezermilliárd dollárt, ami egyre nagyobb feszültséget kelt a globális kereskedelmi partnerek körében.

A Nemzetközi Valutaalap és más szakértők is bírálják Kína termelésközpontú gazdasági növekedési modelljét, amelyet hosszabb távon fenntarthatatlannak tartanak.

Forrás: Reuters

