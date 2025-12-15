Fizessen szja-t az AI is?

Az AI-t illetően látnok gurukból, Nostradamusokból Dunát lehet rekeszteni (nem csak az alacsony vízállás miatt), akik szenzációhajhász kattintásvadász törekvéseikkel próbálják meghökkenteni a közönséget. A kép azonban nem ennyire tiszta annak kapcsán, hogy mit és főleg mikor hoz a jövő.
Az AI szja-fizetését sürgetők úgy vélik, hogy az AI hozza el – ha nem is a munka nélküli jövedelem korszakát –, de a rövidített munkahetet, legyen az négy vagy háromnapos. Szkepszisemet a világgazdasági verseny jelen állása táplálja: egymillió mérnök végez Indiában évente, az Egyesült Államok még nem szokott le workoholizmusáról, nem is beszélve Kína mindent vivő úthenger gazdasági fejlődéséről – vagyis Európa nem áll túl jól. Az AI segítsége a versenyben maradásunkért elengedhetetlen, bár az adaptációban India jobban áll, mint például Németország…
A társadalmi különbségek bemutatására egy kis adalék a mai magyar valóságból. Önök azt hinnék, hogy a Randstad, a világ legnagyobb HR szolgáltatója rohamléptekben automatizál (ami igaz is), azaz digitalizálja, mesterséges intelligenciával szolgálja ki a jelöltjeink és a partnereink igényét. Az elmúlt hetekben azért kellett plusz kollégát alkalmaznunk, mert a betanított, képzettség nélküli kölcsönzöttjeink nemhogy a digitális platformjainkat nem tudják használni, nem csak funkcionális analfabéták, azaz nem tudnak összefüggő szöveget elolvasni és értelmezni, de saját adataikat (anyjuk nevét, születési dátumokat) sem tudják leírni, azaz a kollégáimnak kell kitölteni az adataikat az okmányaikból. Egy munkahelyi beléptetés egyre több időt vesz igénybe, ami plusz munkaerőt igényel. Hogyan jutottunk ide…?
Mi zajlik a vállalatoknál 2025-ben?
Azt szokták mondani, hogy
ne a mesterséges intelligenciától félj, hogy az elveszi a munkádat, hanem attól a kollégádtól, aki tudja azt kezelni.
A valóságban a munkahelyi alkalmazások kettőségét lehet megfigyelni.
A nagyvállalatok felülről jövő eurómilliókban mérhető projektjeiről beszéljünk először. A megtérülés, a ROI nem túl gyorsan jelentkezik, a vállalatvezetők türelmetlenek, és kicsit túl gyorsan átszerveznek, leépítenek az AI-ban bízva, üzenve ezzel a részvényeseknek. A tőzsde minden negyedévben javuló számokat vár el. Az AI alkalmazását ugyanakkor lassítja a biztonság, a számonkérhetőség és a bizalom hiánya: ki a felelős, ha mesterséges intelligencia elront valamit?
Az AI előretörésével azt látjuk a Randstadnál, hogy nagyon megcsappant a meghirdetett pályakezdő állások száma itthon, de a nagyvilágban is, hiszen az alapszintű munkákat helyettesítik főleg mesterséges intelligenciával.
A néhány éve még korlátozott számuk miatt kényeztetett Z generáció egyre inkább nyomás alá került, s elvállalnak olyan állásokat a megélhetésük miatt, amiben nem boldogok, nem a képzettségüknek megfelelő. Ez okozza a magas fluktuációjukat és a társadalmi elégedetlenségüket.
A másik oldal pedig az alulról jövő kezdeményezések. Ahogy egy felhasználó ismerősöm mondta: havi 20 euróért megduplázta a kapacitását az AI segítségével, azaz csak fele annyit kell dolgoznia. Nem is feltétlenül biztos, hogy erről ebben a pillanatban a munkáltatója tud.
Mi, a magyar Randstadnál helyi kezdeményezésben készült AI alapú programmal töltjük fel a jelentkezők önéletrajzát, megspórolva 4 percet darabonként, ami havi 1000 CV-nél egy kolléga teljes munkaidejének kb. fele. Mi nem leépítünk, hanem azt kérjük a kollégáktól, hogy plusz egy ügyfelet vagy jelöltet hívjanak fel hetente.
Működik a CV-szűrő is, bár még nem tökéletes. Hatalmas segítség lenne, ha a 130 ezer CV közül megtalálná az ideális jelölteket a gép, felszabadítva a tanácsadó kollégákat legfáradságosabb terhük alól, amit a szűrés jelent. A türelem kulcsfontosságú, ne adjuk fel egyből: a gép napról napra okosabb, de az igaz, hogy HR-vezető keresésénél még kiadott pénzügyi szakembert is. Lehet, hogy a jelölt nem is tudta, hogy HR-es akar lenni?
Hadd osszak meg az álláskeresőkkel egy jótanácsot. Amikor egy nekünk tetsző álláshirdetésre bukkanunk, akkor sose a konzerv, előre elkészített önéletrajzunkkal jelentkezzünk. Szabjuk azt a kívánt személyre. Minél több olyan szót tegyünk a CV-be, amelyek az álláshirdetésben is szerepelnek. Ez igencsak megéri…
Az amszterdami központból jövő marketing anyagainkat már régen nem tolmácsokkal, vagy Google-fordítóval fordítjuk. Az általunk használt zárt Gemini szépen dolgozik. Érdekes adalék: egy olyan egyetemen diplomáztam, ahol a Guinness-rekordok könyvében szereplően 54 nyelvet lehet nulláról szinkrontolmácsolásig megtanulni. Bár az általam választott francia is kezd kuriózum lenni a mai magyar valóságban, nyugdíjas diplomata alumni társaimat is meglepte, amikor egy perzsa vers fordításán ügyködtek saját kútfejükből. Nahát, mire képes az AI! A tudás elérhetővé válik, ha tudod, hogy hol kell keresni, hogyan kell promptolni…
Félnek-e a dolgozók a munkanélküliségtől?
Sok helyen jelentek meg kutatások arról, hogy a cégek hol használják, vagy tervezik használni a mesterséges intelligenciát. A Randstad B2B, azaz 400 partnercégünket megkérdező ez évi kutatásunkban az adminisztráció, a marketing, a HR a slágertémák. Az alábbi ábrából az is látszik, hogy egyre több cég kapcsolódik be az AI használatába. A tavalyi felmérésünkhöz képest a 2025 eleji kutatás is hatalmas előre lépést jelentett, és nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy 2026 ismét növekedést fog mutatni.
A dolgozók oldaláról az AI nem merül fel komoly veszélyforrásként az állásukat illetően. Közel 7300 fős, reprezentatív mintán végzett kutatásunkban csak 7%-nyian vannak, akik látják már, hogy elvész a munkájuk, a többség segítségként gondol a mesterséges intelligenciára. Úgy vélem, akik az AI miatt veszítik el munkájukat, átképzéssel tudnak majd más területen boldogulni, hiszen akkora munkaerőhiány van például a szolgáltatóiparban, egészségügyben.
Mi hát a jövő?
Az őszinte válasz: nem lehet tudni. Aki azt hiszi, hogy tudja, azzal óvatosan bánjunk. Az orvostudományban, a diagnosztikában csodákat látunk, ugyanakkor az ápolók szerepét nem hiszem, hogy gyorsan lehet pótolni. A repülőkön működik az AI, de nem hiszem, hogy bárki könnyen felszállna egy repülőre, ha nincs élő pilóta a fedélzeten.
A tudáshoz könnyen hozzá lehet jutni, a tanárok szerepe viszont felbecsülhetetlen marad a nevelésben, a tudás megszerzésének irányításában. Az egészségügyi és jogi problémánkra könnyen találunk választ AI segítségével, nem rohangálunk mindennel szakemberhez, de fontos döntésekhez, jó őket meghallgatni.
Ahol félelmetes az AI szerepe, az persze a politika: a fake news mindennél visszataszítóbban hömpölyög a neten. És az egyszerű bűnözői csalások is sokszorozódnak. Kaptam egy videót a globális CFO-mtól, aki kért, hogy utaljunk pénzt egy tranzakció miatt egy bizonyos számlára. Teljesen tökéletes volt a kép, az animáció, a hang. Csak ő sose kérne ilyet. Szerencsémre ezt tudtam is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Concorde: fél éven belül vége lehet a háborúnak, alulértékeltek a hazai részvények
Körkép 2026 gazdasági és piaci várakozásairól.
A japán jegybank szerint kitart a bérdinamika, a piac szinte biztosra veszi az újabb kamatemelést
Nagy kérdés, hogy reagál a jen.
Eldőlt: nem hagyja annyiban Moszkva, pert indított az Európában zárolt orosz vagyon miatt
196 milliárd eurós kereset.
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Mélyebb összefüggések, exkluzív tartalmak, kevesebb zaj – most 50% kedvezménnyel.
Asztalra csapott az EU csúcspolitikusa: ha meghajolunk Putyin követelése előtt, Ukrajnán túl is háború jöhet
Szerinte "valódi csapatoknak" kell garantálni Ukrajna biztonságát.
Rendőrök lepik el az utakat mától: egyetlen célja van az akciónak
Egy héten keresztül tart a fokozott ellenőrzés.
Megint rászállt a német felügyelet az egyik sztárfintechre
Szigorúbb ellenőrzést rendeltek el.
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.