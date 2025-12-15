  • Megjelenítés
Fizessen szja-t az AI is?
Fizessen szja-t az AI is?

Bár a cím tréfásan hangzik, azonban komoly(nak tűnő) emberek vetették ezt fel, ahogy arról a spanyol El Pais beszámolt november végén: ha a mesterséges intelligencia (AI) elveszi a munkánkat, akkor fizessen jövedelemadót is. Komoly szervezetek, mint az IMF óva intenek a gazdaság torzulását okozó különadóktól, de a mesterséges intelligencia miatt fokozódó társadalmi különbségek kezelése mindenképp kihívások elé állítja a kormányokat.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Az AI-t illetően látnok gurukból, Nostradamusokból Dunát lehet rekeszteni (nem csak az alacsony vízállás miatt), akik szenzációhajhász kattintásvadász törekvéseikkel próbálják meghökkenteni a közönséget. A kép azonban nem ennyire tiszta annak kapcsán, hogy mit és főleg mikor hoz a jövő.

Az AI szja-fizetését sürgetők úgy vélik, hogy az AI hozza el – ha nem is a munka nélküli jövedelem korszakát –, de a rövidített munkahetet, legyen az négy vagy háromnapos. Szkepszisemet a világgazdasági verseny jelen állása táplálja: egymillió mérnök végez Indiában évente, az Egyesült Államok még nem szokott le workoholizmusáról, nem is beszélve Kína mindent vivő úthenger gazdasági fejlődéséről – vagyis Európa nem áll túl jól. Az AI segítsége a versenyben maradásunkért elengedhetetlen, bár az adaptációban India jobban áll, mint például Németország…

A társadalmi különbségek bemutatására egy kis adalék a mai magyar valóságból. Önök azt hinnék, hogy a Randstad, a világ legnagyobb HR szolgáltatója rohamléptekben automatizál (ami igaz is), azaz digitalizálja, mesterséges intelligenciával szolgálja ki a jelöltjeink és a partnereink igényét. Az elmúlt hetekben azért kellett plusz kollégát alkalmaznunk, mert a betanított, képzettség nélküli kölcsönzöttjeink nemhogy a digitális platformjainkat nem tudják használni, nem csak funkcionális analfabéták, azaz nem tudnak összefüggő szöveget elolvasni és értelmezni, de saját adataikat (anyjuk nevét, születési dátumokat) sem tudják leírni, azaz a kollégáimnak kell kitölteni az adataikat az okmányaikból. Egy munkahelyi beléptetés egyre több időt vesz igénybe, ami plusz munkaerőt igényel. Hogyan jutottunk ide…?

Mi zajlik a vállalatoknál 2025-ben?

Azt szokták mondani, hogy

ne a mesterséges intelligenciától félj, hogy az elveszi a munkádat, hanem attól a kollégádtól, aki tudja azt kezelni.

A valóságban a munkahelyi alkalmazások kettőségét lehet megfigyelni.

A nagyvállalatok felülről jövő eurómilliókban mérhető projektjeiről beszéljünk először. A megtérülés, a ROI nem túl gyorsan jelentkezik, a vállalatvezetők türelmetlenek, és kicsit túl gyorsan átszerveznek, leépítenek az AI-ban bízva, üzenve ezzel a részvényeseknek. A tőzsde minden negyedévben javuló számokat vár el. Az AI alkalmazását ugyanakkor lassítja a biztonság, a számonkérhetőség és a bizalom hiánya: ki a felelős, ha mesterséges intelligencia elront valamit?

Az AI előretörésével azt látjuk a Randstadnál, hogy nagyon megcsappant a meghirdetett pályakezdő állások száma itthon, de a nagyvilágban is, hiszen az alapszintű munkákat helyettesítik főleg mesterséges intelligenciával.

A néhány éve még korlátozott számuk miatt kényeztetett Z generáció egyre inkább nyomás alá került, s elvállalnak olyan állásokat a megélhetésük miatt, amiben nem boldogok, nem a képzettségüknek megfelelő. Ez okozza a magas fluktuációjukat és a társadalmi elégedetlenségüket.

A másik oldal pedig az alulról jövő kezdeményezések. Ahogy egy felhasználó ismerősöm mondta: havi 20 euróért megduplázta a kapacitását az AI segítségével, azaz csak fele annyit kell dolgoznia. Nem is feltétlenül biztos, hogy erről ebben a pillanatban a munkáltatója tud.

Mi, a magyar Randstadnál helyi kezdeményezésben készült AI alapú programmal töltjük fel a jelentkezők önéletrajzát, megspórolva 4 percet darabonként, ami havi 1000 CV-nél egy kolléga teljes munkaidejének kb. fele. Mi nem leépítünk, hanem azt kérjük a kollégáktól, hogy plusz egy ügyfelet vagy jelöltet hívjanak fel hetente.

Működik a CV-szűrő is, bár még nem tökéletes. Hatalmas segítség lenne, ha a 130 ezer CV közül megtalálná az ideális jelölteket a gép, felszabadítva a tanácsadó kollégákat legfáradságosabb terhük alól, amit a szűrés jelent. A türelem kulcsfontosságú, ne adjuk fel egyből: a gép napról napra okosabb, de az igaz, hogy HR-vezető keresésénél még kiadott pénzügyi szakembert is. Lehet, hogy a jelölt nem is tudta, hogy HR-es akar lenni?

Hadd osszak meg az álláskeresőkkel egy jótanácsot. Amikor egy nekünk tetsző álláshirdetésre bukkanunk, akkor sose a konzerv, előre elkészített önéletrajzunkkal jelentkezzünk. Szabjuk azt a kívánt személyre. Minél több olyan szót tegyünk a CV-be, amelyek az álláshirdetésben is szerepelnek. Ez igencsak megéri…

Az amszterdami központból jövő marketing anyagainkat már régen nem tolmácsokkal, vagy Google-fordítóval fordítjuk. Az általunk használt zárt Gemini szépen dolgozik. Érdekes adalék: egy olyan egyetemen diplomáztam, ahol a Guinness-rekordok könyvében szereplően 54 nyelvet lehet nulláról szinkrontolmácsolásig megtanulni. Bár az általam választott francia is kezd kuriózum lenni a mai magyar valóságban, nyugdíjas diplomata alumni társaimat is meglepte, amikor egy perzsa vers fordításán ügyködtek saját kútfejükből. Nahát, mire képes az AI! A tudás elérhetővé válik, ha tudod, hogy hol kell keresni, hogyan kell promptolni…

Félnek-e a dolgozók a munkanélküliségtől?

Sok helyen jelentek meg kutatások arról, hogy a cégek hol használják, vagy tervezik használni a mesterséges intelligenciát. A Randstad B2B, azaz 400 partnercégünket megkérdező ez évi kutatásunkban az adminisztráció, a marketing, a HR a slágertémák. Az alábbi ábrából az is látszik, hogy egyre több cég kapcsolódik be az AI használatába. A tavalyi felmérésünkhöz képest a 2025 eleji kutatás is hatalmas előre lépést jelentett, és nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy 2026 ismét növekedést fog mutatni.

A dolgozók oldaláról az AI nem merül fel komoly veszélyforrásként az állásukat illetően. Közel 7300 fős, reprezentatív mintán végzett kutatásunkban csak 7%-nyian vannak, akik látják már, hogy elvész a munkájuk, a többség segítségként gondol a mesterséges intelligenciára. Úgy vélem, akik az AI miatt veszítik el munkájukat, átképzéssel tudnak majd más területen boldogulni, hiszen akkora munkaerőhiány van például a szolgáltatóiparban, egészségügyben.

Mi hát a jövő?

Az őszinte válasz: nem lehet tudni.  Aki azt hiszi, hogy tudja, azzal óvatosan bánjunk. Az orvostudományban, a diagnosztikában csodákat látunk, ugyanakkor az ápolók szerepét nem hiszem, hogy gyorsan lehet pótolni. A repülőkön működik az AI, de nem hiszem, hogy bárki könnyen felszállna egy repülőre, ha nincs élő pilóta a fedélzeten.

A tudáshoz könnyen hozzá lehet jutni, a tanárok szerepe viszont felbecsülhetetlen marad a nevelésben, a tudás megszerzésének irányításában. Az egészségügyi és jogi problémánkra könnyen találunk választ AI segítségével, nem rohangálunk mindennel szakemberhez, de fontos döntésekhez, jó őket meghallgatni.

Ahol félelmetes az AI szerepe, az persze a politika: a fake news mindennél visszataszítóbban hömpölyög a neten. És az egyszerű bűnözői csalások is sokszorozódnak. Kaptam egy videót a globális CFO-mtól, aki kért, hogy utaljunk pénzt egy tranzakció miatt egy bizonyos számlára. Teljesen tökéletes volt a kép, az animáció, a hang. Csak ő sose kérne ilyet. Szerencsémre ezt tudtam is.

