Újabb fontos budapesti híd felújítása kezdődhet meg

A Petőfi híd átfogó felújítására lenne szükség, mivel utolsó teljes körű renoválása 1980-ban fejeződött be, és a tervezési munkák még el sem kezdődtek – mondta Vitézy Dávid fővárosi képviselő egy Facebook-videóban. A Podmaniczky Mozgalom frakciója azt javasolja, hogy a főváros a 2026-os költségvetésébe tervezze be a tervek elkészítéséhez szükséges pénzt. A közgyűlés már hozott egy elvi döntést erről az előző ülésen.

A Margit híd és a Lánchíd után a Petőfi híd következik a sorban a budapesti hidak felújítási programjában. A híd utolsó teljes körű felújítása 45 évvel ezelőtt, 1980-ban fejeződött be, azóta csak kisebb-nagyobb javítások történtek.

A híd most már egy átfogó felújításra szorul, elsősorban egy átfogó korrózióvédelmi felújításra lenne szükség

– hangsúlyozta Vitézy Dávid. A képviselő szerint jelentős korróziós problémák vannak a hídon, ki kell cserélni a járdák korlátjait és a szegélyeket, valamint fel kell újítani az útpályát és a villamospályát.

A beruházás költsége várhatóan 10 milliárd forint körül alakul, bár a pontos összeg a részletektől és a főváros anyagi helyzetétől függ. A legnagyobb probléma azonban, hogy a Petőfi híd felújításáról régóta beszélnek, de mind a mai napig nincsenek kész, megépíthető építési engedéllyel bíró műszaki tervek, mivel még a tervezés sem indult el.

A decemberi közgyűlésen döntenek Budapest 2026-os költségvetéséről. A Podmaniczky Mozgalom átfogó csomagot készített arról, milyen feltételekkel támogatják a költségvetést. Ennek egyik legfontosabb eleme a Petőfi híd megtervezésére szánt forrás biztosítása. Emellett útfelújításra, villamos gyorsítási programra és buszsávokra is több forrást javasolnak, és javaslatot tettek a fedezet átcsoportosítására is - monda Vitézy.

Ha a javaslatot elfogadják A kész tervek leghamarabb 2027-ben készülhetnek el, ami elég optimista becslés.

A híd felújításának 2028-29-ben lehetne nekiállni, addigra pedig lassan 50 éves lesz a korábbi felújítás

– tette hozzá Vitézy Dávid.

A képviselő figyelmeztetett: ha most nem kezdik el a tervezést, a híd kritikus állapotba kerülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images