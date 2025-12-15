Újabb fontos budapesti híd felújítása kezdődhet meg

A Margit híd és a Lánchíd után a Petőfi híd következik a sorban a budapesti hidak felújítási programjában. A híd utolsó teljes körű felújítása 45 évvel ezelőtt, 1980-ban fejeződött be, azóta csak kisebb-nagyobb javítások történtek.
A híd most már egy átfogó felújításra szorul, elsősorban egy átfogó korrózióvédelmi felújításra lenne szükség
– hangsúlyozta Vitézy Dávid. A képviselő szerint jelentős korróziós problémák vannak a hídon, ki kell cserélni a járdák korlátjait és a szegélyeket, valamint fel kell újítani az útpályát és a villamospályát.
A beruházás költsége várhatóan 10 milliárd forint körül alakul, bár a pontos összeg a részletektől és a főváros anyagi helyzetétől függ. A legnagyobb probléma azonban, hogy a Petőfi híd felújításáról régóta beszélnek, de mind a mai napig nincsenek kész, megépíthető építési engedéllyel bíró műszaki tervek, mivel még a tervezés sem indult el.
A decemberi közgyűlésen döntenek Budapest 2026-os költségvetéséről. A Podmaniczky Mozgalom átfogó csomagot készített arról, milyen feltételekkel támogatják a költségvetést. Ennek egyik legfontosabb eleme a Petőfi híd megtervezésére szánt forrás biztosítása. Emellett útfelújításra, villamos gyorsítási programra és buszsávokra is több forrást javasolnak, és javaslatot tettek a fedezet átcsoportosítására is - monda Vitézy.
Ha a javaslatot elfogadják A kész tervek leghamarabb 2027-ben készülhetnek el, ami elég optimista becslés.
A híd felújításának 2028-29-ben lehetne nekiállni, addigra pedig lassan 50 éves lesz a korábbi felújítás
– tette hozzá Vitézy Dávid.
A képviselő figyelmeztetett: ha most nem kezdik el a tervezést, a híd kritikus állapotba kerülhet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Asztalra csap Újbuda, véget vethet a kiemelt óriásberuházásoknak
Az Alkotmánybíróság elé kerülhet az ügy.
Hassett: Trump véleményét meghallgatnám, de a Fed kamatdöntései függetlenek maradnának
Mi sem természetesebb.
Megőrültek a magyarok az MBH-részvényekért: nem maradt annyi papír, amennyit megvettek volna
Végül az igények 70%-át elégítik ki 2970 forintos lakossági áron.
Elmagyarázták az oroszok, miért nem ölik meg Volodimir Zelenszkij elnököt
Megjött a magyarázat Moszkvából.
Túl hamar örültek Moszkvában? - Néhány nap alatt érte csúnya pofon a katonákat
Az ukrán szóvivő szerint tudnának gyorsabban is haladni.
Ritka, pirosszemű hüllőt figyeltek meg Magyarországon – Ezt tegyük, ha utunkba kerül
Először láttak ilyet nálunk.
Rókusfalvy Pál: „A magyar borral ma már mindenhol számolnak”
A Portfolio a Nemzeti Bormarketingért Felelős Kormánybiztost kérdezte.
Jön az év eleji ingatlanos bemelegítés a legkiválóbb szakértőkkel − Most a legjobb árakon regisztrálhat!
A szakma vezető képviselői várják a résztvevőket.
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.