Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése

Változatlanul 6,5%-on hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a jegybank nem nyúlt az irányadó eszközéhez a teljes 2025-ös naptári évben.

A döntés megfelelt a várakozásoknak, a Portfolio által megkérdezett szakértők közül senki sem számított arra, hogy az MNB ellépne " óvatos és türelmes" monetáris politikájától, ami szerint "a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt."

Erre nem is nagyon találhatott okot az elmúlt egy hónapban. Az infláció ugyan novemberben beért a jegybank 2-4%-os inflációs célsávjába (3,8%), ám ez nem írta át az alapvető képet a pénzromlásról. Gyorselemzésében az MNB úgy fogalmazott, hogy az ősz végi fogyasztói árindex "alacsonyabban alakult a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésénél, míg az alapfolyamatok a prognózisunkkal összhangban alakultak." Az inflációs kép meglehetősen bizonytalan, valamivel tisztábban majd a jövő év eleji, intenzív átárazási időszak áralakulásából láthatunk majd, amikor világossá válhat, hogy a drágítási hajlam mennyire jellemzi még a gazdasági szereplőket.

A gazdaság elbírna ugyan némi ösztönzést, hiszen a harmadik negyedévben is csak stagnálásra futotta, ám az MNB többször kifejtette, hogy a növekedést az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás megteremtésén keresztül tudja a leghatékonyabban szolgálni. Utóbbi alatt többnyire a forint árfolyamának alakulását érti, ami bár az év eleje óta erősödő trendben van, most éppen egyhavi mélypontjára korrigált vissza, vagyis egy kamatcsökkentés már csak ezért is nagyon ellentmondásos üzenetet hordozott volna.

A decemberi kamatdöntés hagyományos specialitása, hogy ebben a hónapban jelenik meg az év utolsó Inflációs jelentése, ennek inflációs és GDP-növekedési előrejelzését már ma 15 órakor megismerhetjük, és ezzel képet kaphatunk a jegybank főbb gazdasági várakozásairól.

Ennek talán legfontosabb aspektusa, hogy az MNB szakértői hová várják a jövő év eleji pénzromlási ütemet. Ahogy arról írtunk, az inflációs mutatót több egyedi tényező is fékezi majd, ilyenek az árrésstop mellett a választási megfontolások miatt elmaradó (részben biztosan az év második felére tolódó) adóemelések és hatósági áremelések, valamint a szolgáltató szektor (telekommunikációs és pénzügyi vállalatok) önmérsékletre bírása júliusig. A jegybank az inflációs előrejelzésen keresztül üzenhet, hogy a februári mélypont után mekkora felkanyarodást vár az inflációban az év hátralévő részében, és ez akár utalás lehet arra is, hogy az év elején nekikezd-e a kamatok vágásának, vagy erre legkorábban a második félévben kerülhet sor.

Az előrejelzésekkel egyidőben, szintén 15 órakor jelenik meg a kamatdöntés indoklása, illetve kezdődik Varga Mihály MNB-elnök sajtótájékoztatója. Ezekről szokás szerint beszámolunk.

