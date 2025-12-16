Itt az MNB idei utolsó kamatdöntése

A döntés megfelelt a várakozásoknak, a Portfolio által megkérdezett szakértők közül senki sem számított arra, hogy az MNB ellépne " óvatos és türelmes" monetáris politikájától, ami szerint "a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt."
Erre nem is nagyon találhatott okot az elmúlt egy hónapban. Az infláció ugyan novemberben beért a jegybank 2-4%-os inflációs célsávjába (3,8%), ám ez nem írta át az alapvető képet a pénzromlásról. Gyorselemzésében az MNB úgy fogalmazott, hogy az ősz végi fogyasztói árindex "alacsonyabban alakult a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésénél, míg az alapfolyamatok a prognózisunkkal összhangban alakultak." Az inflációs kép meglehetősen bizonytalan, valamivel tisztábban majd a jövő év eleji, intenzív átárazási időszak áralakulásából láthatunk majd, amikor világossá válhat, hogy a drágítási hajlam mennyire jellemzi még a gazdasági szereplőket.
A gazdaság elbírna ugyan némi ösztönzést, hiszen a harmadik negyedévben is csak stagnálásra futotta, ám az MNB többször kifejtette, hogy a növekedést az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás megteremtésén keresztül tudja a leghatékonyabban szolgálni. Utóbbi alatt többnyire a forint árfolyamának alakulását érti, ami bár az év eleje óta erősödő trendben van, most éppen egyhavi mélypontjára korrigált vissza, vagyis egy kamatcsökkentés már csak ezért is nagyon ellentmondásos üzenetet hordozott volna.
A decemberi kamatdöntés hagyományos specialitása, hogy ebben a hónapban jelenik meg az év utolsó Inflációs jelentése, ennek inflációs és GDP-növekedési előrejelzését már ma 15 órakor megismerhetjük, és ezzel képet kaphatunk a jegybank főbb gazdasági várakozásairól.
Ennek talán legfontosabb aspektusa, hogy az MNB szakértői hová várják a jövő év eleji pénzromlási ütemet. Ahogy arról írtunk, az inflációs mutatót több egyedi tényező is fékezi majd, ilyenek az árrésstop mellett a választási megfontolások miatt elmaradó (részben biztosan az év második felére tolódó) adóemelések és hatósági áremelések, valamint a szolgáltató szektor (telekommunikációs és pénzügyi vállalatok) önmérsékletre bírása júliusig. A jegybank az inflációs előrejelzésen keresztül üzenhet, hogy a februári mélypont után mekkora felkanyarodást vár az inflációban az év hátralévő részében, és ez akár utalás lehet arra is, hogy az év elején nekikezd-e a kamatok vágásának, vagy erre legkorábban a második félévben kerülhet sor.
Az előrejelzésekkel egyidőben, szintén 15 órakor jelenik meg a kamatdöntés indoklása, illetve kezdődik Varga Mihály MNB-elnök sajtótájékoztatója. Ezekről szokás szerint beszámolunk.
Címlapkép forrása: Portfolio
„Nem számolják a halottaikat” – Őrületes veszteségekről számolt be Zelenszkij
Az ukrán elnök szerint Putyint nem érdekli az emberélet.
Hatalmasra nőtt az árnyékbankrendszer, kongatni kezdték a vészharangot
Túl kevés az információ a magánhitelek gyorsan növekvő piacáról.
Idén jubilált a BÉT50 – ideje levonni az elmúlt 10 év tanulságait
Tóth Tibort, a BÉT vezérigazgatóját és Vaszari Pétert, az EY Magyarország Stratégia és Tranzakciók üzletágának partnerét kérdeztük.
Meglepő fordulatra készül a kormány az EU-s forrásoknál – kiadták a rendeletet
Komoly változások jönnek a kohéziós és helyreállítási pénzek lehívásánál.
Éppen most rajzolják újra Európa energiatérképét, Magyarország pedig megkerülhetetlen szereplővé vált
Fontos tranzitfolyosót biztosítunk.
Újabb vizsgálat indult a boltokban
A forinterősödés "átadását" vizsgálják.
A nyugdíjas évek anyagi hátterét nem elég tervezni – meg kell teremteni
Az Allianz Hungária szakértője szerint aki csak tervez, de halogat, a nyugdíja biztonságát kockáztatja.
Mégsem épül Trump-hotel Magyarország szomszédjában: akkora botrány kerekedett, hogy félreáll az amerikai elnök veje
Óriási port kavart az ingatlanberuházás.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.