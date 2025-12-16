Itt az MNB új előrejelzése: 0,5 százalékos lehet az idei növekedés

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön mutatja be a háromhavonta megjelenő, Inflációs jelentés néven futó gazdasági értékelését. Azonban a mai kamatdöntés után már (a szokásoknak megfelelően) megismerhettük a két legfontosabb előrejelzés frissített számait.
Év végén a jegybanki toleranciasáv felett maradhat az infláció
A Magyar Nemzeti Bank szakértői csapata szerint az idén az éves átlagos infláció 4,4% lesz. A legutóbbi, szeptemberi Inflációs jelentésben még 4,6%-os pénzromlási ütemet jelzett előre a jegybank, ez azonban csak korlátozottan vethető össze a mostanival, hiszen akkor még novemberi, most pedig 2026. február végi árrésstop-kivezetéssel készült a projekció, az intézkedés pedig a korábbiakhoz képest újabb termékkörökre, bizonyos zöldségekre és gyümölcsökre is érvényesek.
Az MNB jövőre 3,2%-os inflációra számít a szeptemberi 3,8%-os prognózis helyett. Ám itt is kérdéses az új szám relevanciája, hiszen hiába számol a jegybank a jogszabályt követve 2026. február végi árrésstop-megszűnéssel, szinte mindenki biztosra veszi, hogy a választásokig velünk marad az adminisztratív árszabályozás.
0,5 százalékos lehet az idei GDP-növekedés
A jegybank az idén már többször és alaposan lehúzta a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásait. Tavaly decemberben még (az előrejelzési sáv közepét nézve) 3,1%-os GDP-bővülésre számított, márciusban 2,4%-ra, júniusban 0,8%-ra, szeptemberben pedig már csak 0,6%-ra. Azóta a növekedési kilátások nem nagyon változtak, ezt mutatja, hogy a 2025-ös friss előrejelzés 0,5%, vagyis már csak minimálisan mozdult lefelé. Igaz, ez is azt mutatja, hogy
az elmúlt három hónapban nem történt semmi olyasmi, ami akár enyhén dinamizálta volna a magyar gazdaságot.
A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta, a szakértők a szeptemberi 2,8 %-hoz képest most már csak 2,4%-os GDP-bővülést várnak. A növekedés üteme 2027-ben 3,1, az előrejelzésbe frissen bekerülő 2028-ban pedig 2,7% lehet.
Címlapkép forrása: todoroff lázár
