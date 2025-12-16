Itt az MNB új előrejelzése: 0,5 százalékos lehet az idei növekedés

Érdemben nem változott a Magyar Nemzeti Bank gazdasági képe - ez körvonalazódik a közreadott friss előrejelzésekből. A jegybank szeptemberhez képest enyhén lefelé módosította fogyasztói árindexre és GDP-re vonatkozó előrejelzését is: a testület szakértői csapata az idei évre 0,5%-os GDP-növekedést vár, míg az infláció 4,4%-os lehet.

A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön mutatja be a háromhavonta megjelenő, Inflációs jelentés néven futó gazdasági értékelését. Azonban a mai kamatdöntés után már (a szokásoknak megfelelően) megismerhettük a két legfontosabb előrejelzés frissített számait.

Év végén a jegybanki toleranciasáv felett maradhat az infláció

A Magyar Nemzeti Bank szakértői csapata szerint az idén az éves átlagos infláció 4,4% lesz. A legutóbbi, szeptemberi Inflációs jelentésben még 4,6%-os pénzromlási ütemet jelzett előre a jegybank, ez azonban csak korlátozottan vethető össze a mostanival, hiszen akkor még novemberi, most pedig 2026. február végi árrésstop-kivezetéssel készült a projekció, az intézkedés pedig a korábbiakhoz képest újabb termékkörökre, bizonyos zöldségekre és gyümölcsökre is érvényesek.

Az MNB jövőre 3,2%-os inflációra számít a szeptemberi 3,8%-os prognózis helyett. Ám itt is kérdéses az új szám relevanciája, hiszen hiába számol a jegybank a jogszabályt követve 2026. február végi árrésstop-megszűnéssel, szinte mindenki biztosra veszi, hogy a választásokig velünk marad az adminisztratív árszabályozás.

0,5 százalékos lehet az idei GDP-növekedés

A jegybank az idén már többször és alaposan lehúzta a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásait. Tavaly decemberben még (az előrejelzési sáv közepét nézve) 3,1%-os GDP-bővülésre számított, márciusban 2,4%-ra, júniusban 0,8%-ra, szeptemberben pedig már csak 0,6%-ra. Azóta a növekedési kilátások nem nagyon változtak, ezt mutatja, hogy a 2025-ös friss előrejelzés 0,5%, vagyis már csak minimálisan mozdult lefelé. Igaz, ez is azt mutatja, hogy

az elmúlt három hónapban nem történt semmi olyasmi, ami akár enyhén dinamizálta volna a magyar gazdaságot.

A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta, a szakértők a szeptemberi 2,8 %-hoz képest most már csak 2,4%-os GDP-bővülést várnak. A növekedés üteme 2027-ben 3,1, az előrejelzésbe frissen bekerülő 2028-ban pedig 2,7% lehet.

Az MNB Inflációs jelentésének fogyasztói árindexet előrejelző legyezőábrája. Forrás: MNB.

Az MNB Inflációs jelentésének GDP-növekedést előrejelző legyezőábrája. Forrás: MNB.

Címlapkép forrása: todoroff lázár