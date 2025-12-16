Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről

Az Erste makrogazdasági elemzője, Nagy János szerint az MNB mai döntése
nem okozott meglepetést, megfelelt a széles körű elemzői konszenzusnak.
A szeptemberhez képest kedvezőbb inflációs számok alacsonyabb jövő évi számokat indukálnak a mostani várakozások szerint: az éves átlagos index még a hatósági korlátozások mellett is közel alakulhat a középtávú célhoz. Ez pedig a jelek szerint
elgondolkodtathatja a jegybankot a kamatcsökkentéseket illetően, amit az előretekintő iránymutatás változása jelez.
Az elemző szerint az inflációs pályát övező kockázatok kiegyenlítettebbé váltak az elmúlt időszakban, ugyanakkor számos tényező indokolja az óvatosság fenntartását. Egyrészt a forint erősödésének pozitív kihatása ezeddig csak a volatilis tényezőkben (üzemanyag, repülőjegy) mutatkozott meg és nem volt tetten érhető az alapfolyamatokba (tartós cikkek, ruházati termékek) történő leszivárgás. Érdekesség, hogy az árfolyam stabilitásának hangsúlyozása a korábbi hónapokkal ellentétben kikerült a fókuszból. Másrészt figyelmeztető jel, hogy novemberben – több havi hibahatáron belüli mozgás után – ismét emelkedtek a lakossági inflációs várakozások, amit jegybank és a GKI mérései is egyaránt mutatnak. A 2026-os előrejelzés érdemben csökkent ugyan, de emelkedett a 2027-es, 3,3 százalékra a korábbi 3,0 százalékról.
Nagy János szerint a mai kommunikáció bő egy év tartása után
előkészíti az esetleges, belátható időn belüli kamatcsökkentést, ami jelentős változás a korábbi hónapokhoz képest.
A forint elmúlt hetekben tapasztalt sérülékenysége ezzel együtt továbbra is körültekintő megközelítést igényel szerinte.
Az Equilor senior elemzője, Varga Zoltán az adatvezérelt üzemmódra váltás fontossága mellett, hogy Varga Mihály MNB-elnök
dovish (galamb) hangvételű sajtótájékoztatót tartott.
Több alkalommal is elmondta, hogy a korábbinál alacsonyabb inflációt várnak, és az inflációt övező kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak, emiatt változtatták meg az előretekintő iránymutatást. Ugyanakkor hozzátette, hogy az inflációs várakozások továbbra is magasak, ezek csökkenésére is szükség van.
Az MBH elemzői, Balog-Béki Márta, szenior tőkepiaci elemző és Rodic Ádám, makrogazdasági elemző úgy vélték, az MNB kommunikációja továbbra is a
prudens és adatvezérelt monetáris politikairányába mutat, ami összhangban van a korábbi üzenetekkel.
A jegybank elnöke hangsúlyozta az inflációs cél fenntartható elérésének fontosságát, ami azt jelzi, hogy
az esetleges monetáris lazítás üteme rendkívül óvatos marad.
Bár az inflációs folyamatok a szeptemberi várakozásokhoz képest kedvezőbbek, az MNB nem kíván elhamarkodott lépéseket tenni, mivel a pénzügyi piaci stabilitás és az inflációs várakozások lehorgonyzása továbbra is kritikus tényezők, utalva a forintárfolyam fontosságára ezzel.
Az adatvezérelt megközelítés szerintük rugalmasságot biztosít, ugyanakkor jelzi, hogy a monetáris politika kiszámíthatósága a makrogazdasági adatok alakulásától függ. A 2026 eleji inflációs pálya ideiglenesen cél alá kerülése, majd a toleranciasáv felső széle felé való visszatérés azt mutatja, hogy az MNB számol az átárazások és az árrésstop kivezetésének hatásával. Az új MNB inflációs előrejelzés alapján az árstabilitás elérése elhúzódó folyamat lesz, és a fenntartható cél elérése csak 2027 második felében várható a jegybank szerint. Ez megerősíti, hogy az MNB hosszú távon is szigorú monetáris kondíciókat tarthat fenn, a külső kamatkörnyezet mérséklődése mellett is. Továbbra is a vállalati átárazások, az árrésstop kivezetése és az inflációs várakozások alakulása a leginkább figyelt tényezők. A jegybank kommunikációja stabilitást sugároz, de a piaci szereplőknek számolniuk kell azzal, hogy a kamatpálya és a monetáris kondíciók alakulása erősen adatfüggő marad. A jegybanki iránymutatás kibővítése arra utalhat, hogy
akár korábban indulhatnak 2026-ban a kamatcsökkentések, de ezzel továbbra is csak, mint kockázattal lehet számolni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Történelmi lépés: az EU most olyat tett Oroszországgal, amire még nem volt példa
Az egyelőre kérdéses, hogy lesz-e foganatja.
Beadta a derekát a Hyundai és a Kia: utólag szerelik fel az autókat lopásgátlóval
Négymillió autó érintett.
Fordulat Brüsszelben: mégsem tiltják be a benzines és a dízelautókat!
Kiderültek az EU tervei.
Elképesztő részletek derültek ki Donald Trump évtizedes álmáról – Ekkor készülhet el a dollármilliós projekt
De per is indult az ügyben.
Digitális SZÉP-kártyát vezetett be az OTP
Hozzáadható az Apple és Google mobiltárcákhoz.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Máris mossa a kezét a világ legnagyobb biztonsági szervezete: nem fogják felügyelni az ukrajnai tűzszünetet
Moszkva miatt nem tudnák vállalni a missziót.
Szép csendben százával jelennek meg a bankautomaták Magyarországon, mégis mi történik itt?
A csalásoknál nem várt fordulat történt.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.