Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről

Az Erste makrogazdasági elemzője, Nagy János szerint az MNB mai döntése

nem okozott meglepetést, megfelelt a széles körű elemzői konszenzusnak.

A szeptemberhez képest kedvezőbb inflációs számok alacsonyabb jövő évi számokat indukálnak a mostani várakozások szerint: az éves átlagos index még a hatósági korlátozások mellett is közel alakulhat a középtávú célhoz. Ez pedig a jelek szerint

elgondolkodtathatja a jegybankot a kamatcsökkentéseket illetően, amit az előretekintő iránymutatás változása jelez.

Az elemző szerint az inflációs pályát övező kockázatok kiegyenlítettebbé váltak az elmúlt időszakban, ugyanakkor számos tényező indokolja az óvatosság fenntartását. Egyrészt a forint erősödésének pozitív kihatása ezeddig csak a volatilis tényezőkben (üzemanyag, repülőjegy) mutatkozott meg és nem volt tetten érhető az alapfolyamatokba (tartós cikkek, ruházati termékek) történő leszivárgás. Érdekesség, hogy az árfolyam stabilitásának hangsúlyozása a korábbi hónapokkal ellentétben kikerült a fókuszból. Másrészt figyelmeztető jel, hogy novemberben – több havi hibahatáron belüli mozgás után – ismét emelkedtek a lakossági inflációs várakozások, amit jegybank és a GKI mérései is egyaránt mutatnak. A 2026-os előrejelzés érdemben csökkent ugyan, de emelkedett a 2027-es, 3,3 százalékra a korábbi 3,0 százalékról.

Nagy János szerint a mai kommunikáció bő egy év tartása után

előkészíti az esetleges, belátható időn belüli kamatcsökkentést, ami jelentős változás a korábbi hónapokhoz képest.

A forint elmúlt hetekben tapasztalt sérülékenysége ezzel együtt továbbra is körültekintő megközelítést igényel szerinte.

Az Equilor senior elemzője, Varga Zoltán az adatvezérelt üzemmódra váltás fontossága mellett, hogy Varga Mihály MNB-elnök

dovish (galamb) hangvételű sajtótájékoztatót tartott.

Több alkalommal is elmondta, hogy a korábbinál alacsonyabb inflációt várnak, és az inflációt övező kockázatok is kiegyensúlyozottabbá váltak, emiatt változtatták meg az előretekintő iránymutatást. Ugyanakkor hozzátette, hogy az inflációs várakozások továbbra is magasak, ezek csökkenésére is szükség van.

Az MBH elemzői, Balog-Béki Márta, szenior tőkepiaci elemző és Rodic Ádám, makrogazdasági elemző úgy vélték, az MNB kommunikációja továbbra is a

prudens és adatvezérelt monetáris politikairányába mutat, ami összhangban van a korábbi üzenetekkel.

A jegybank elnöke hangsúlyozta az inflációs cél fenntartható elérésének fontosságát, ami azt jelzi, hogy

az esetleges monetáris lazítás üteme rendkívül óvatos marad.

Bár az inflációs folyamatok a szeptemberi várakozásokhoz képest kedvezőbbek, az MNB nem kíván elhamarkodott lépéseket tenni, mivel a pénzügyi piaci stabilitás és az inflációs várakozások lehorgonyzása továbbra is kritikus tényezők, utalva a forintárfolyam fontosságára ezzel.

Az adatvezérelt megközelítés szerintük rugalmasságot biztosít, ugyanakkor jelzi, hogy a monetáris politika kiszámíthatósága a makrogazdasági adatok alakulásától függ. A 2026 eleji inflációs pálya ideiglenesen cél alá kerülése, majd a toleranciasáv felső széle felé való visszatérés azt mutatja, hogy az MNB számol az átárazások és az árrésstop kivezetésének hatásával. Az új MNB inflációs előrejelzés alapján az árstabilitás elérése elhúzódó folyamat lesz, és a fenntartható cél elérése csak 2027 második felében várható a jegybank szerint. Ez megerősíti, hogy az MNB hosszú távon is szigorú monetáris kondíciókat tarthat fenn, a külső kamatkörnyezet mérséklődése mellett is. Továbbra is a vállalati átárazások, az árrésstop kivezetése és az inflációs várakozások alakulása a leginkább figyelt tényezők. A jegybank kommunikációja stabilitást sugároz, de a piaci szereplőknek számolniuk kell azzal, hogy a kamatpálya és a monetáris kondíciók alakulása erősen adatfüggő marad. A jegybanki iránymutatás kibővítése arra utalhat, hogy

akár korábban indulhatnak 2026-ban a kamatcsökkentések, de ezzel továbbra is csak, mint kockázattal lehet számolni.

