Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ

A megállapodás aláírásakor Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára beszédében kiemelte: a lakosság költéseinek egyre nagyobb része terelődik át az online térbe. A hazai kiskereskedelmi forgalom 8,3%-a (1600 milliárd forint) az online csatornákon keresztül realizálódott tavaly. Idén már megközelítheti a 12%-ot az e-kereskedelem részaránya. Az online forgalmon belül egyre nagyobb a harmadik országból származó kereskedők szerepe.
A hazai jelenléttel nem bíró cégek (OSS), külföldi webáruházak (pl. Temu, Shein) részesedése az e-kereskedelmi forgalom 27,3%-ára nőtt az idei első három negyedévben.
Az államtitkár leszögezte: a megváltozott fogyasztási és kereskedelmi szokásokhoz a hatóságoknak is alkalmazkodnia kell. Ennek részeként kiemelt öt intézkedést:
- A kiskereskedelmi adó kiterjesztésre került idén a platformokra, azok üzemeltetőire is.
- Az EU vámreformjának keretében a 150 eurós vámmentes értékhatár eltörlésre kerül a tervek szerint 2028. július 1-jétől a kis csomagok dömpingjének megakadályozása érdekében.
- EU-s szinten bevezetésre kerülhet a kezelési díj a kis értékű e-kereskedelmi küldeményekre 2026. november 1-jétől
- Létrejön az új uniós vámhatóság (EUCA)
- Létrejön egy egységes uniós vámhatósági fellépést támogató uniós vámügyi adatközpont (DataHub)
Az NGM és a VOSZ együttműködésével kapcsolatban elmondta: annak célja, hogy a hazai vállalati szektor (kereskedelem) versenyképessége javuljon, és a minisztérium támogassa a digitális átállást. Emellett az együttműködésbe kiemelt szerepet kap a tisztességes hazai kereskedők támogatása, valamint a fogyasztói biztonság garantálása. Ennek keretében közösen lépnek fel a tisztességtelen kereskedőkkel szemben.
Kihangsúlyozta:
a tervek szerint 2026 első negyedében egy úgynevezett csalówebáruház-keresőt is létrehoznak.
Eppel János, a VOSZ elnöke elmondta: érdekképviseletként az utóbbi időben számos olyan jelzést kaptak kiskereskedelmi cégek részéről, hogy az online kereskedelemben tapasztalható visszásságok (tisztességtelen verseny, adókerülés) egyre nagyobb problémát jelentenek.
Ez a kérdés idén érte el a kritikus pontot
- tette hozzá.
Kihangsúlyozta: az NGM-vel való együttműködés kiterjed a szektort érintő szakmai javaslatok kidolgozására, annak gyakorlatba történő átültetésére.
Krisán László, a VOSZ kereskedelmi tagozatának elnöke "igen komoly számnak" nevezte, hogy tavaly a hazai e-kereskedelmi piac mérete elérte a 2100 milliárd forintot. A piac gyors fejlődéséhez pedig alakítani kell a szabályozási környezetet is, tette hozzá. Egyben leszögezte: a VOSZ nem azt állítja, hogy nem elegendő a jelenlegi intézményi környezet, hanem, hogy egy ernyő jellegű szakmai térre alakult ki most igény.
Szeretnénk kialakítani közös szakmai minimumokat, mert az most nagyon hiányzik a rendszerből
- jegyezte meg.
Egyben azt is elmondta, hogy a kereskedelmi törvény aktualizálására szeretnének javaslatot tenni a szakpolitika felé. Továbbá azt is szorgalmazzák, hogy jöjjön létre egy online etikai kódex is, amelynek keretében a piaci szereplők saját magukra vállalnak különböző eljárásokat.
A versenytől nem félünk, de a tisztességes kereskedelmet elvárjuk, hogy azonos feltételek érvényesüljenek a piac szereplői között
húzta alá a VOSZ kereskedelmi tagozatának elnöke.
