  • Megjelenítés
FONTOS Elkészült az új béketerv – Azt mondják, közel az áttörés, véget érhet még idén a háború?
Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ
Gazdaság

Nagy újítás jön Magyarországon: keresőt hoz létre a csaló webáruházakról az NGM és a VOSZ

A hazai kereskedelmi szektor versenyképességének fokozása, a tisztességes hazai kereskedők támogatása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) stratégiai együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás aláírásakor Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára kiemelte: a lakosság költéseinek egyre nagyobb része kerül át az online térbe, ahol a külföldi webáruházak (pl. Temu, Shein) forgalma egyre nagyobb. Hozzátette: a megváltozott fogyasztási és kereskedelmi szokásokhoz a hatóságoknak is alkalmazkodnia kell. Ennek része az NGM és a VOSZ között kötött megállapodás is, amelyben a csaló webáruházak elleni fellépés kiemelt szerepet kap.

A megállapodás aláírásakor Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára beszédében kiemelte: a lakosság költéseinek egyre nagyobb része terelődik át az online térbe. A hazai kiskereskedelmi forgalom 8,3%-a (1600 milliárd forint) az online csatornákon keresztül realizálódott tavaly. Idén már megközelítheti a 12%-ot az e-kereskedelem részaránya. Az online forgalmon belül egyre nagyobb a harmadik országból származó kereskedők szerepe.

A hazai jelenléttel nem bíró cégek (OSS), külföldi webáruházak (pl. Temu, Shein) részesedése az e-kereskedelmi forgalom 27,3%-ára nőtt az idei első három negyedévben.

Az államtitkár leszögezte: a megváltozott fogyasztási és kereskedelmi szokásokhoz a hatóságoknak is alkalmazkodnia kell. Ennek részeként kiemelt öt intézkedést:

  • A kiskereskedelmi adó kiterjesztésre került idén a platformokra, azok üzemeltetőire is.
  • Az EU vámreformjának keretében a 150 eurós vámmentes értékhatár eltörlésre kerül a tervek szerint 2028. július 1-jétől a kis csomagok dömpingjének megakadályozása érdekében.
  • EU-s szinten bevezetésre kerülhet a kezelési díj a kis értékű e-kereskedelmi küldeményekre 2026. november 1-jétől
  • Létrejön az új uniós vámhatóság (EUCA)
  • Létrejön egy egységes uniós vámhatósági fellépést támogató uniós vámügyi adatközpont (DataHub)

Az NGM és a VOSZ együttműködésével kapcsolatban elmondta: annak célja, hogy a hazai vállalati szektor (kereskedelem) versenyképessége javuljon, és a minisztérium támogassa a digitális átállást. Emellett az együttműködésbe kiemelt szerepet kap a tisztességes hazai kereskedők támogatása, valamint a fogyasztói biztonság garantálása. Ennek keretében közösen lépnek fel a tisztességtelen kereskedőkkel szemben.

Még több Gazdaság

Budapest harmadik legnagyobb bevétele: egy hatalmas hiány

Évek óta nem láttak ilyen rossz számokat a britek

Újabb és újabb orosz diszkontok nyílnak Magyarországon

Kihangsúlyozta:

a tervek szerint 2026 első negyedében egy úgynevezett csalówebáruház-keresőt is létrehoznak.

Eppel János, a VOSZ elnöke elmondta: érdekképviseletként az utóbbi időben számos olyan jelzést kaptak kiskereskedelmi cégek részéről, hogy az online kereskedelemben tapasztalható visszásságok (tisztességtelen verseny, adókerülés) egyre nagyobb problémát jelentenek.

Ez a kérdés idén érte el a kritikus pontot

- tette hozzá.

Kihangsúlyozta: az NGM-vel való együttműködés kiterjed a szektort érintő szakmai javaslatok kidolgozására, annak gyakorlatba történő átültetésére.

Krisán László, a VOSZ kereskedelmi tagozatának elnöke "igen komoly számnak" nevezte, hogy tavaly a hazai e-kereskedelmi piac mérete elérte a 2100 milliárd forintot. A piac gyors fejlődéséhez pedig alakítani kell a szabályozási környezetet is, tette hozzá. Egyben leszögezte: a VOSZ nem azt állítja, hogy nem elegendő a jelenlegi intézményi környezet, hanem, hogy egy ernyő jellegű szakmai térre alakult ki most igény.

Szeretnénk kialakítani közös szakmai minimumokat, mert az most nagyon hiányzik a rendszerből

- jegyezte meg.

Egyben azt is elmondta, hogy a kereskedelmi törvény aktualizálására szeretnének javaslatot tenni a szakpolitika felé. Továbbá azt is szorgalmazzák, hogy jöjjön létre egy online etikai kódex is, amelynek keretében a piaci szereplők saját magukra vállalnak különböző eljárásokat.

A versenytől nem félünk, de a tisztességes kereskedelmet elvárjuk, hogy azonos feltételek érvényesüljenek a piac szereplői között

húzta alá a VOSZ kereskedelmi tagozatának elnöke.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Bod Péter Ákos: Magyarország újra elköveti az eredendő bűnt?
Rendőrök lepik el az utakat mától: egyetlen célja van az akciónak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility