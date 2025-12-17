  • Megjelenítés
Elhárult egy fontos akadály, küszöbön áll a kamatcsökkentés az európai országban
Gazdaság

Elhárult egy fontos akadály, küszöbön áll a kamatcsökkentés az európai országban

Portfolio
Novemberben a brit infláció a vártnál gyorsabban lassult, a fogyasztói árindex 3,2 százalékra esett, miközben az inflációs nyomás egyre inkább közelít az európai szinthez - közölte a Bloomberg.

A novemberi brit inflációs adatok a vártnál kedvezőbbek: a fogyasztói árindex éves szinten 3,6 százalékról 3,2 százalékra mérséklődött, és a maginfláció is tovább csökkent.

Az élelmiszerárak emelkedése látványosan lassult: a korábbi 4,9 százalékról 4,2 százalékra esett vissza, összhangban az euróövezetben látható trendekkel. Ez közel egy százalékponttal marad el attól, amit a Bank of England mindössze nyolc hete még előrejelzett.

A szigorúbb monetáris politikát szorgalmazó döntéshozók korábban attól tartottak, hogy az élelmiszerárak kiugró drágulása beépül a fogyasztói várakozásokba, és tartósabb inflációs nyomást okoz. Ezek az aggodalmak most egyre inkább alaptalannak tűnnek.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a jegybankoknál, jövőre tovább gyengülhet a dollár

A piac két nagy legfontosabb kérdésére kapunk választ a héten

Nő a feszültség a piacokon: közel a fordulat Európa egyik vezető gazdaságában

A tartós fogyasztási cikkek széles körében, különösen a ruházati termékeknél és a háztartási árucikkeknél árcsökkenés volt megfigyelhető. Ez ugyanakkor egybeesett a Black Friday akciókkal, amelyek évről évre korábban indulnak, és egyre több termékkörre terjednek ki.

Még több Gazdaság

Iránytű a szabályok, támogatások és piacok útvesztőjében – Jön a tavasz agrárcsúcsa

Kiderült: megszavazzák ma Budapest költségvetését!

Minden kiskereskedelmi trend egy helyen, vezető szakértők tolmácsolásában − Biztosítsa helyét most!

A szolgáltatások inflációja is mérséklődött: néhány tized százalékponttal 4,4 százalékra csökkent a júliusi 5 százalékról. A jegybank kiemelten figyelt mutatója, az úgynevezett szolgáltatási maginflációs index ugyanakkor az elmúlt három hónapban gyakorlatilag változatlanul, 4 százalék körül alakult.

A teljes inflációs mutató decemberben átmenetileg ismét emelkedhet a repülőjegyárak szezonális drágulása miatt. A zajos havi adatok ellenére az inflációs nyomás összességében enyhül, és májusra az éves ráta várhatóan megközelíti a 2 százalékos szintet - vélik az ING Bank közgazdászai.

A bérek növekedésének gyors lassulásával együtt egyre világosabbá válik, hogy az Egyesült Királyság inflációs helyzete közelít az európai átlaghoz.

Az ING szakértői szerint a kedvező inflációs hírek megadhatták az utolsó lökést a holnapi kamatcsökkentéshez, amit 2026 februárjában és áprilisában további két vágás követhet.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiadta a parancsot Donald Trump: indul a katonai akció, teljes blokád jön Putyin szövetségesével szemben
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Kiderült: lehet, hogy hatalmas tévedésben vagyunk a Naprendszer két bolygóját illetően
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility