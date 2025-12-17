Elhárult egy fontos akadály, küszöbön áll a kamatcsökkentés az európai országban

A novemberi brit inflációs adatok a vártnál kedvezőbbek: a fogyasztói árindex éves szinten 3,6 százalékról 3,2 százalékra mérséklődött, és a maginfláció is tovább csökkent.

Az élelmiszerárak emelkedése látványosan lassult: a korábbi 4,9 százalékról 4,2 százalékra esett vissza, összhangban az euróövezetben látható trendekkel. Ez közel egy százalékponttal marad el attól, amit a Bank of England mindössze nyolc hete még előrejelzett.

A szigorúbb monetáris politikát szorgalmazó döntéshozók korábban attól tartottak, hogy az élelmiszerárak kiugró drágulása beépül a fogyasztói várakozásokba, és tartósabb inflációs nyomást okoz. Ezek az aggodalmak most egyre inkább alaptalannak tűnnek.

A tartós fogyasztási cikkek széles körében, különösen a ruházati termékeknél és a háztartási árucikkeknél árcsökkenés volt megfigyelhető. Ez ugyanakkor egybeesett a Black Friday akciókkal, amelyek évről évre korábban indulnak, és egyre több termékkörre terjednek ki.

A szolgáltatások inflációja is mérséklődött: néhány tized százalékponttal 4,4 százalékra csökkent a júliusi 5 százalékról. A jegybank kiemelten figyelt mutatója, az úgynevezett szolgáltatási maginflációs index ugyanakkor az elmúlt három hónapban gyakorlatilag változatlanul, 4 százalék körül alakult.

A teljes inflációs mutató decemberben átmenetileg ismét emelkedhet a repülőjegyárak szezonális drágulása miatt. A zajos havi adatok ellenére az inflációs nyomás összességében enyhül, és májusra az éves ráta várhatóan megközelíti a 2 százalékos szintet - vélik az ING Bank közgazdászai.

A bérek növekedésének gyors lassulásával együtt egyre világosabbá válik, hogy az Egyesült Királyság inflációs helyzete közelít az európai átlaghoz.

Az ING szakértői szerint a kedvező inflációs hírek megadhatták az utolsó lökést a holnapi kamatcsökkentéshez, amit 2026 februárjában és áprilisában további két vágás követhet.

