Hogyan taszíthatja recesszióba az amerikai gazdaságot az AI-boom?

Az AI ma a növekedési sztori és a piaci eufória fő motorja. De ha a piac rosszul árazza be az AI valódi megtérülését, könnyen előállhat egy olyan forgatókönyv, amiben épp ez a most ünnepelt technológia löki recesszióba az amerikai gazdaságot. Mutatjuk, hogyan söpörhet végig a jövő technológiájának kudarca a teljes amerikai gazdaságon. "Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend?" Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Az elmúlt évek legnagyobb sztorija kétségtelenül a mesterséges intelligencia. Óriási szárnyalás a részvényárfolyamokban és nagyszerű technológiai fejlődés.

Időközben azonban kérdések is akadnak bőven. Túlértékelt az amerikai részvénypiac, és az AI már elkezdett beszivárogni a reálgazdaságba és a pénzügyi szektorba is. Sokan csak a részvénypiaci hatásokról beszélnek, pedig az igazán nagyot az tudna ütni, ha az AI-sztori ÉS a reálgazdaság egyszerre kerülne a padlóra.

Sajnos ez egyáltalán nem légből kapott gondolat, megmutatjuk, hogy lehet ebből realitás.

