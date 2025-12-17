Hogyan taszíthatja recesszióba az amerikai gazdaságot az AI-boom?

Az elmúlt évek legnagyobb sztorija kétségtelenül a mesterséges intelligencia. Óriási szárnyalás a részvényárfolyamokban és nagyszerű technológiai fejlődés.
Időközben azonban kérdések is akadnak bőven. Túlértékelt az amerikai részvénypiac, és az AI már elkezdett beszivárogni a reálgazdaságba és a pénzügyi szektorba is. Sokan csak a részvénypiaci hatásokról beszélnek, pedig az igazán nagyot az tudna ütni, ha az AI-sztori ÉS a reálgazdaság egyszerre kerülne a padlóra.
Sajnos ez egyáltalán nem légből kapott gondolat, megmutatjuk, hogy lehet ebből realitás.
